Calendário de pagamentos do INSS em fevereiro de 2025

INSS divulga calendário de pagamentos para fevereiro de 2025; veja as datas e organize seu planejamento financeiro.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamentos para fevereiro de 2025, uma informação crucial para milhões de brasileiros que dependem desses recursos.

O calendário é dividido em grupos, facilitando a organização e o planejamento financeiro dos beneficiários.

O cronograma de pagamentos do INSS para fevereiro de 2025 atende a duas categorias de beneficiários: aqueles que recebem até um salário mínimo e os que têm rendimentos superiores a esse valor.

Calendário do INSS para fevereiro de 2025 atende beneficiários com rendimentos até um salário mínimo e acima; confira os detalhes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Beneficiários que recebem até um salário mínimo recebem quando?

Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem até o piso nacional terão seus depósitos realizados entre os dias 24 de fevereiro e 12 de março. Confira as datas:

24/02 : Beneficiários com NB final 1

: Beneficiários com NB final 1 25/02 : Beneficiários com NB final 2

: Beneficiários com NB final 2 26/02 : Beneficiários com NB final 3

: Beneficiários com NB final 3 27/02 : Beneficiários com NB final 4

: Beneficiários com NB final 4 28/02 : Beneficiários com NB final 5

: Beneficiários com NB final 5 06/03 : Beneficiários com NB final 6

: Beneficiários com NB final 6 07/03 : Beneficiários com NB final 7

: Beneficiários com NB final 7 10/03 : Beneficiários com NB final 8

: Beneficiários com NB final 8 11/03 : Beneficiários com NB final 9

: Beneficiários com NB final 9 12/03: Beneficiários com NB final 0

Para identificar a data do seu pagamento, consulte o último dígito do seu NB, ignorando o número que aparece após o traço.

Aproveite e veja:

E os beneficiários com rendimentos acima do salário mínimo?

Para aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional, o calendário de pagamentos inicia-se no dia 6 de março. As datas são as seguintes:

06/03 : Beneficiários com NB finais 1 e 6

: Beneficiários com NB finais 1 e 6 07/03 : Beneficiários com NB finais 2 e 7

: Beneficiários com NB finais 2 e 7 10/03 : Beneficiários com NB finais 3 e 8

: Beneficiários com NB finais 3 e 8 11/03 : Beneficiários com NB finais 4 e 9

: Beneficiários com NB finais 4 e 9 12/03: Beneficiários com NB finais 5 e 0

Reajustes nos benefícios do INSS para 2025

O ano de 2025 trouxe significativas mudanças nos valores dos benefícios pagos pelo INSS, que são resultado de reajustes baseados em diversos índices econômicos.

Aumento para beneficiários do salário mínimo

Os segurados que recebem o equivalente ao salário mínimo observarão um aumento de 7,5%, passando de R$ 1.412 em 2024 para R$ 1.518 em 2025.

Essa atualização foi aprovada por legislação no final do ano anterior, estabelecendo um limite de crescimento real atrelado ao teto fiscal.

Reajuste para benefícios acima do salário mínimo

Os beneficiários com rendimentos acima do piso nacional terão um reajuste de 4,77%, baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses.

Este percentual será aplicado integralmente apenas aos segurados que já recebiam benefícios acima do salário mínimo em 1º de fevereiro de 2024.

Como consultar informações sobre seu benefício?

Para facilitar o acesso às informações sobre pagamentos e detalhes dos benefícios, o INSS disponibiliza diferentes canais de atendimento.

Central de atendimento 135

A Central de Atendimento 135 é uma opção tradicional para obter informações sobre seu benefício. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h às 22h. Ao ligar, tenha seu CPF em mãos e esteja preparado para confirmar dados pessoais.

Portal Meu INSS

O site Meu INSS oferece uma gama de serviços aos beneficiários. Para consultar, siga estas etapas:

Acesse o site oficial do Meu INSS

Faça login com suas credenciais

Selecione Extrato de Pagamento na página inicial

Verifique as informações sobre seus pagamentos

Aplicativo Meu INSS

Outra opção é baixar o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. O app oferece as mesmas funcionalidades do portal, permitindo acesso rápido às informações a qualquer hora e em qualquer lugar.

Preparação para o recebimento do benefício

Com as datas de pagamento definidas, é essencial que os beneficiários se preparem adequadamente para o recebimento. Algumas dicas úteis incluem:

Verificação de documentos

Certifique-se de que seus documentos pessoais, como RG e CPF, estão atualizados. Isso é fundamental para evitar contratempos.

Atualização de dados bancários

Caso tenha mudado de conta bancária, é crucial atualizar essas informações junto ao INSS para garantir que o pagamento seja efetuado corretamente.

Planejamento financeiro

Com as datas de pagamento em mãos, planeje suas finanças mensalmente, organizando despesas de acordo com o dia em que receberá o benefício.

Novidades e mudanças no sistema do INSS

O INSS tem investido em melhorias contínuas para aperfeiçoar os serviços oferecidos aos beneficiários. Algumas mudanças incluem:

Digitalização de serviços

O instituto está ampliando a digitalização de serviços, permitindo que muitos procedimentos sejam feitos online, reduzindo a necessidade de visitas às agências.

Atendimento virtual

A implementação do atendimento virtual possibilita que muitos beneficiários resolvam suas questões por videoconferência, tornando o processo mais ágil.

Prova de vida digital

A prova de vida, que é obrigatória para a manutenção dos benefícios, pode agora ser realizada de forma digital, simplificando a vida dos segurados.

Com todas essas informações, é hora de se preparar! Explore mais sobre os benefícios disponíveis e verifique sua elegibilidade para garantir o recebimento do que é seu por direito. Compartilhe este conhecimento e ajude outras pessoas a se informarem também!