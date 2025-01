Conheça a Uber Shuttle, serviço INOVADOR com tarifas atraentes

Uber lança o Shuttle Airport no Brasil com pacotes mensais e tarifas a partir de R$ 25; saiba como agendar e aproveitar o serviço.

O Brasil está prestes a receber uma nova modalidade de transporte coletivo da Uber. Denominado Uber Shuttle Airport, esse serviço inovador oferecerá pacotes mensais que garantem pelo menos dois deslocamentos em um período de 30 dias.

A reserva de assentos será realizada exclusivamente pelo aplicativo, permitindo que os usuários agendem suas viagens com até sete dias de antecedência ou, pelo menos, 25 minutos antes da partida. Essa flexibilidade visa proporcionar maior comodidade aos passageiros.

Com tarifas iniciais de R$ 25 por pessoa, o processo de confirmação das viagens será simplificado. Após a reserva, um QR code e um código PIN serão gerados, devendo ser apresentados ao motorista no momento do embarque para validação.

Nova modalidade da Uber, o Shuttle Airport, chega ao Brasil oferecendo conforto e reservas antecipadas com preços acessíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Conforto e modernidade nos ônibus

Os ônibus que farão parte do serviço Uber Shuttle possuem uma infraestrutura moderna, com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e amplo espaço para bagagens. Esses recursos visam garantir conforto e conveniência durante as viagens.

No início das operações, o Uber Shuttle atenderá cinco rotas fixas:

Bonsucesso > Itaim Bibi > Jurubatuba

Jardim Adriana > Itaim Bibi > Jurubatuba

Vila Rio de Janeiro > Itaim Bibi > Jurubatuba

Taboão > Itaim Bibi > Jurubatuba

São João > Itaim Bibi > Jurubatuba

Os ônibus circularão das 4h30 às 21h, com intervalos que serão ajustados de acordo com a demanda, geralmente a cada 20 minutos.

Embora o Aeroporto de Guarulhos não esteja incluído nas rotas iniciais, a empresa já está avaliando a possibilidade de expandir o serviço para abranger essa importante conexão.

Veja também:

Uma nova era de mobilidade

Essa iniciativa destaca o compromisso da Uber em diversificar suas soluções de mobilidade, oferecendo novas alternativas de deslocamento de forma acessível e eficiente.

A chegada do Uber Shuttle promete revolucionar a experiência de transporte coletivo, proporcionando praticidade e conforto aos usuários.

Fique atento para mais atualizações sobre esse novo serviço e prepare-se para aproveitar essa inovação que pode transformar sua maneira de se deslocar pela cidade.