Pagamento do Auxílio Gás não cai; e agora? Entenda o motivo da falta

Ausência de pagamento do Auxílio Gás preocupa beneficiários; descubra os motivos e como resolver inconsistências no cadastro.

O Auxílio Gás foi instituído para apoiar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Contudo, nos últimos meses, muitos beneficiários relataram a ausência do pagamento esperado.

O cenário despertou dúvidas e preocupação. Mas o que pode ter causado essa situação? Entre os motivos mais comuns estão inconsistências no cadastro, falhas no processamento dos pagamentos ou até mesmo mudanças nas regras do programa.

Enquanto o problema não é resolvido, ficar bem informado é o primeiro passo para superar momentos de incerteza e garantir o acesso ao benefício no futuro. Entenda as razões por trás disso.

Entenda por que muitos não receberam o Auxílio Gás e veja os passos para solucionar inconsistências e acessar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Não vai ter mais Auxílio Gás em 2025?

Ao contrário do que muitos imaginam, o Auxílio Gás está mantido no ano de 2025. Inclusive, o valor do Auxílio Gás continuará equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg, conforme calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para que o Auxílio Gás chegue às famílias que realmente precisam, o governo estabeleceu critérios rigorosos de elegibilidade, que são periodicamente revisados para assegurar uma distribuição justa e eficaz do benefício.

Confira também:

Quais são os requisitos básicos para receber o auxílio?

Os critérios para se tornar elegível ao Auxílio Gás incluem:

Estar registrado no Cadastro Único ( CadÚnico ) para Programas Sociais do Governo Federal;

) para Programas Sociais do Governo Federal; Ter renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo;

Possuir entre os membros da família alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Ser beneficiário do programa Bolsa Família.

É importante observar que o atendimento a esses critérios não garante automaticamente o recebimento do Auxílio Gás, uma vez que a seleção dos beneficiários é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) com base em análises socioeconômicas mais amplas.

Como vai ser o pagamento do Auxílio Gás em 2025?

O calendário de pagamento do Auxílio Gás em 2025 é bimestral e está alinhado com o cronograma do Bolsa Família, o que facilita o planejamento financeiro das famílias beneficiárias.

Devido ao último pagamento ter ocorrido em dezembro de 2024, não haverá pagamento do benefício em janeiro de 2025.

Dias de pagamento em fevereiro de 2025

NIS final 1: 17 de fevereiro

NIS final 2: 18 de fevereiro

NIS final 3: 19 de fevereiro

NIS final 4: 20 de fevereiro

NIS final 5: 21 de fevereiro

NIS final 6: 24 de fevereiro

NIS final 7: 25 de fevereiro

NIS final 8: 26 de fevereiro

NIS final 9: 27 de fevereiro

NIS final 0: 28 de fevereiro

Os calendários para os meses subsequentes seguirão um padrão semelhante, com ajustes necessários para feriados e fins de semana.

Como acompanhar informações sobre o benefício?

É importante que os beneficiários mantenham-se informados sobre o status do seu Auxílio Gás para assegurar o recebimento contínuo do benefício. O governo disponibiliza diversos canais para consulta e acompanhamento.