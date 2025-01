Vai uma graninha aí? Receba R$ 1.518,00 a partir de 27/01

Reajuste do salário mínimo para R$ 1.518 aumenta benefícios assistenciais e previdenciários; confira como garantir o pagamento.

A partir de 27 de janeiro de 2025, milhões de brasileiros terão acesso a um aumento em benefícios assistenciais e previdenciários, impulsionado pelo novo reajuste do salário mínimo.

A mudança traz um fôlego extra para quem enfrenta desafios financeiros, garantindo valores mais altos no pagamento e um calendário já definido para a liberação.

Quer saber como receber os R$ 1.518 e aproveitar ao máximo esse aumento? Continue lendo para descobrir as atualizações, os critérios de elegibilidade e o que fazer para garantir o pagamento direto na sua conta!

Milhões de brasileiros terão acesso a benefícios reajustados a partir de janeiro; saiba mais sobre o novo salário mínimo de R$ 1.518.(Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Milhões de brasileiros recebem R$ 1.518,00 a partir de 27/01

Indo direto ao ponto, o pagamento ocorrerá através do Benefício de Prestação Continuada (BPC), um programa essencial de assistência social no Brasil, voltado para pessoas com deficiência e idosos que enfrentam dificuldades financeiras.

A partir de janeiro de 2025, um novo reajuste no salário mínimo resultará em um aumento no valor recebido pelos beneficiários.

Qual será o novo valor do BPC em 2025?

Com o recente reajuste do salário mínimo, o BPC agora garantirá um pagamento mensal de R$ 1.518 aos beneficiários a partir de janeiro de 2025.

Todavia, o aumento no valor do BPC não foi feito de forma aleatória. Ele foi baseado em critérios econômicos relevantes, que incluem:

A inflação acumulada nos últimos 12 meses, conforme medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Embora esses fatores tenham sido considerados, o governo estabeleceu um limite de 2,5% de ajuste acima da inflação.

Confira também:

Calendário de pagamentos do BPC em 2025

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial para os pagamentos de 2025. As datas são organizadas com base no Número do Benefício (NB), desconsiderando o dígito após o traço.

É importante que os beneficiários fiquem atentos a essas datas para que possam gerenciar suas finanças de forma eficiente.

Datas de pagamento por final do número do benefício

NB final 1: 27 de janeiro de 2025

NB final 2: 28 de janeiro de 2025

NB final 3: 29 de janeiro de 2025

NB final 4: 30 de janeiro de 2025

NB final 5: 31 de janeiro de 2025

NB final 6: 3 de fevereiro de 2025

NB final 7: 4 de fevereiro de 2025

NB final 8: 5 de fevereiro de 2025

NB final 9: 6 de fevereiro de 2025

NB final 0: 7 de fevereiro de 2025

O INSS recomenda que, em caso de dúvidas ou imprevistos, o beneficiário entre em contato com a Central de Atendimento pelo número 135.

Novas regras do BPC em 2025

A Lei n.º 15.077, sancionada em 27 de dezembro de 2024, trouxe mudanças nas regras do BPC. Confira as principais mudanças

Avaliação da deficiência: para solicitantes com menos de 65 anos, a avaliação da deficiência se tornou obrigatória, tanto para concessões administrativas quanto judiciais, além do registro do código na Classificação Internacional de Doenças (CID).

para solicitantes com menos de 65 anos, a avaliação da deficiência se tornou obrigatória, tanto para concessões administrativas quanto judiciais, além do registro do código na Classificação Internacional de Doenças (CID). Atualização do Cadastro Único: beneficiários deverão atualizar suas informações no Cadastro Único (CadÚnico) a cada 24 meses, assegurando dados sempre atualizados e uma gestão eficiente do programa.

beneficiários deverão atualizar suas informações no Cadastro Único (CadÚnico) a cada 24 meses, assegurando dados sempre atualizados e uma gestão eficiente do programa. Coleta biométrica: a coleta de dados biométricos tornou-se um requisito obrigatório, visando reforçar a segurança e combater fraudes.

As mudanças têm como objetivo aumentar a eficiência e segurança do BPC. A avaliação rigorosa garante que o benefício chegue a quem realmente precisa, enquanto a atualização regular do CadÚnico e a coleta biométrica ajudam a prevenir fraudes, mantendo o cadastro dos beneficiários sempre atualizado.

É importante que beneficiários e potenciais solicitantes se familiarizem com as novas regras para evitar contratempos na concessão ou manutenção do benefício. Não perca a oportunidade de se informar e garantir seus direitos.

Se você deseja saber mais sobre o BPC e como ele pode beneficiar você ou alguém que você conhece, continue explorando informações e compartilhe este conteúdo com outros.

Fique atento às datas de pagamento e às novas regras, e assegure-se de estar sempre preparado para aproveitar ao máximo o que o programa oferece.