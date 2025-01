Novo PIX social chegando! Veja como garantir R$ 200,00+ na próxima semana

Pagamentos do Programa Pé-de-Meia começam em 27 de janeiro, com parcelas de até R$ 200 para incentivar estudantes a permanecerem na escola.

Na próxima semana, começa a liberação dos pagamentos do Programa Pé-de-Meia, uma iniciativa que promete beneficiar milhões de estudantes brasileiros.

O objetivo é garantir que os jovens permaneçam no ensino médio, incentivando também a melhoria no desempenho escolar.

As parcelas, que podem ultrapassar R$ 200,00, serão liberadas a partir do dia 27 de janeiro de 2025, seguindo um cronograma baseado no mês de nascimento dos beneficiários. Quer saber como garantir o seu? Confira os detalhes e prepare-se para receber o auxílio!

Programa Pé-de-Meia inicia pagamentos na próxima semana, beneficiando jovens do ensino médio com incentivo financeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Programa Pé-de-Meia retoma pagamentos em 2025

O Programa Pé-de-Meia foi criado pelo governo federal com a missão de combater a evasão escolar e promover o desenvolvimento educacional de jovens no Brasil.

Através de incentivos financeiros, o programa não apenas mantém os estudantes na escola, mas também os motiva a alcançar melhores resultados acadêmicos.

Veja mais sobre:

Quem pode participar?

Os critérios de elegibilidade para o Programa Pé-de-Meia são os seguintes:

Faixa etária entre 14 e 24 anos;

Matrícula ativa em escola pública de ensino médio regular ou na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos);

Família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) ou beneficiária do Programa Bolsa Família.

É importante destacar que não é necessária uma inscrição formal. A participação é automática para aqueles que atendem aos critérios, desde que possuam CPF válido e estejam matriculados em instituições de ensino públicas.

Incentivos financeiros disponíveis

O Programa Pé-de-Meia oferece diversas modalidades de incentivos financeiros, cada uma com um propósito específico:

Incentivo Matrícula: R$ 200 pagos uma vez por ano para novos matriculados.

R$ 200 pagos uma vez por ano para novos matriculados. Incentivo Frequência: parcelas mensais de R$ 200, totalizando até R$ 1.800 por ano, para estimular a presença regular nas aulas.

parcelas mensais de R$ 200, totalizando até R$ 1.800 por ano, para estimular a presença regular nas aulas. Incentivo Conclusão: R$ 1.000 anuais para estudantes que são aprovados no final do ano letivo.

R$ 1.000 anuais para estudantes que são aprovados no final do ano letivo. Incentivo Enem: R$ 200 para alunos do 3º ano que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Calendário de pagamentos para janeiro

O Ministério da Educação já divulgou o calendário dos primeiros pagamentos do Incentivo Frequência, que começarão no dia 27 de janeiro de 2025. Os depósitos seguirão um cronograma baseado no mês de nascimento dos beneficiários:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Dia da Semana Janeiro e Fevereiro 27 de janeiro Sábado Março e Abril 28 de janeiro Domingo Maio e Junho 29 de janeiro Segunda-feira Julho e Agosto 30 de janeiro Terça-feira Setembro e Outubro 31 de janeiro Quarta-feira Novembro e Dezembro 3 de fevereiro Sábado

Benefícios extras em fevereiro

Em fevereiro de 2025, os alunos receberão benefícios adicionais:

Participantes do Enem 2024: Adicional de R$ 200 por terem realizado as duas etapas do exame.

Adicional de R$ 200 por terem realizado as duas etapas do exame. Concluintes do 3º ano em 2024: Uma parcela única de R$ 1.000 como reconhecimento pela conclusão do ensino médio.

Os pagamentos adicionais em fevereiro seguirão um calendário semelhante ao de janeiro:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Dia da Semana Janeiro e Fevereiro 20 de fevereiro Quinta-feira Março e Abril 21 de fevereiro Sexta-feira Maio e Junho 24 de fevereiro Segunda-feira Julho e Agosto 25 de fevereiro Terça-feira Setembro e Outubro 26 de fevereiro Quarta-feira Novembro e Dezembro 27 de fevereiro Quinta-feira

Como consultar os pagamentos?

Para facilitar a consulta aos pagamentos, o governo disponibiliza duas plataformas principais:

Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal

O Portal Cidadão, utilizado por beneficiários do Bolsa Família, agora permite a consulta aos pagamentos do Programa Pé-de-Meia. Para acessar:

Acesse o site do Portal Cidadão;

Faça login com seu CPF e senha cadastrada;

Localize o banner Pé-de-Meia e clique na opção Consultar Parcelas.

Aplicativo Jornada do Estudante

O aplicativo Jornada do Estudante, desenvolvido pelo Ministério da Educação, oferece informações sobre pagamentos, frequência escolar e conclusão de etapas. Para utilizá-lo:

Baixe o aplicativo na Google Play Store ou na App Store;

Faça login com seu CPF e senha da conta Gov.BR;

Acesse informações sobre frequência, status de pagamento e mais.

É fundamental que estudantes e suas famílias fiquem atentos aos calendários de pagamento e utilizem as ferramentas disponíveis para acompanhar os benefícios.

Quer saber mais sobre como o Programa Pé-de-Meia pode impactar sua trajetória educacional? Explore as oportunidades oferecidas, compartilhe com amigos e verifique sua elegibilidade para garantir que você não perca nenhum benefício. Aproveite esta chance de transformar seu futuro acadêmico!