Governo reduz lista do Bolsa Família em janeiro 2025

Bolsa Família 2025: 325 mil famílias terão benefícios suspensos, bloqueados ou cancelados. Descubra como regularizar sua situação e os impactos dessa decisão.

O Governo Federal deu início ao calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2025, mas trouxe uma notícia alarmante através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Cerca de 325 mil famílias terão seus benefícios suspensos, bloqueados ou cancelados neste início de ano. Essa alteração afeta diretamente um número significativo de famílias que dependiam do auxílio.

A seguir, vamos explorar os detalhes dessa mudança e quais passos devem ser seguidos pelos beneficiários para regularizar sua situação.

Ministério anuncia suspensão de benefícios do Bolsa Família para 325 mil famílias em janeiro de 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Qual o número de beneficiários para janeiro de 2025?

Segundo informações do MDS, por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), o total de famílias atendidas pelo programa em janeiro é de 20.486.299.

Isso representa uma diminuição de aproximadamente 325 mil famílias em comparação com dezembro de 2024, quando o programa assistia 20,81 milhões de beneficiários.

Essa redução é resultado de irregularidades encontradas no Cadastro Único e do não cumprimento das condicionalidades exigidas pelo programa, além do fim da Regra de Proteção, que anteriormente permitia que algumas famílias em situação de vulnerabilidade continuassem a receber o benefício, mesmo com renda acima do limite.

Motivos para suspensão ou cancelamento do benefício

As razões para a suspensão, bloqueio ou cancelamento do benefício podem ser variadas. O MDS destacou os principais fatores que podem levar a essas mudanças:

Irregularidades no Cadastro Único : A falta de atualização cadastral é uma das principais causas para a suspensão do benefício. É crucial que os beneficiários mantenham seus dados sempre atualizados.

: A falta de atualização cadastral é uma das principais causas para a suspensão do benefício. É crucial que os beneficiários mantenham seus dados sempre atualizados. Não cumprimento das condicionalidades : O programa exige que as famílias cumpram certas condições, como acompanhamento de saúde das crianças e frequência escolar de jovens de 4 a 17 anos. A não observância dessas exigências pode levar ao bloqueio do benefício.

: O programa exige que as famílias cumpram certas condições, como acompanhamento de saúde das crianças e frequência escolar de jovens de 4 a 17 anos. A não observância dessas exigências pode levar ao bloqueio do benefício. Fim da Regra de Proteção : Essa regra permitia a permanência de algumas famílias no programa, mesmo que sua renda superasse o limite estabelecido. Com o fim dessa norma, muitas perderam o direito ao benefício.

: Essa regra permitia a permanência de algumas famílias no programa, mesmo que sua renda superasse o limite estabelecido. Com o fim dessa norma, muitas perderam o direito ao benefício. Comprovação de renda acima do limite: Famílias que, após revisões, demonstraram ter renda superior ao limite permitido também podem ter seu benefício cancelado.

Como consultar a situação do benefício?

A consulta sobre a situação do pagamento referente a janeiro já está disponível desde 07 de janeiro de 2025 e pode ser realizada através dos seguintes aplicativos:

Caixa Tem : Essa plataforma permite que os beneficiários verifiquem se o pagamento foi liberado ou se houve algum bloqueio ou suspensão.

: Essa plataforma permite que os beneficiários verifiquem se o pagamento foi liberado ou se houve algum bloqueio ou suspensão. Aplicativo do Bolsa Família: O app oficial também facilita a consulta ao status do pagamento e a verificação de pendências no cadastro.

É fundamental que os beneficiários acessem essas ferramentas regularmente para assegurar que o pagamento seja realizado sem contratempos.

Como proceder em situações de bloqueio ou suspensão?

Caso o pagamento do Bolsa Família esteja bloqueado ou suspenso, os beneficiários devem adotar algumas ações para regularizar a situação:

Atualização do Cadastro Único : Famílias que enfrentam bloqueio ou suspensão devem atualizar seus dados no Cadastro Único, o que pode ser feito junto ao CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) local.

: Famílias que enfrentam bloqueio ou suspensão devem atualizar seus dados no Cadastro Único, o que pode ser feito junto ao local. Regularização das condicionalidades : Se a suspensão foi causada pela falta de cumprimento das condicionalidades, é essencial regularizar essas pendências para que o benefício possa ser reativado.

: Se a suspensão foi causada pela falta de cumprimento das condicionalidades, é essencial regularizar essas pendências para que o benefício possa ser reativado. Recebimento retroativo : Em casos de bloqueio, o beneficiário pode ter direito a receber parcelas retroativas , desde que regularize sua situação. No entanto, em suspensões, não há direito ao pagamento retroativo.

: Em casos de bloqueio, o beneficiário pode ter direito a receber , desde que regularize sua situação. No entanto, em suspensões, não há direito ao pagamento retroativo. Cancelamento do benefício: Para famílias com benefício cancelado, é necessário comprovar que ainda atendem aos critérios de elegibilidade. O contato com a prefeitura local é essencial para a reavaliação da situação.

Calendário do Bolsa Família em janeiro

O calendário de pagamentos de janeiro de 2025 segue o padrão dos anos anteriores, com os pagamentos realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas:

Final do NIS 1 : 20 de janeiro

: 20 de janeiro Final do NIS 2 : 21 de janeiro

: 21 de janeiro Final do NIS 3 : 22 de janeiro

: 22 de janeiro Final do NIS 4 : 23 de janeiro

: 23 de janeiro Final do NIS 5 : 24 de janeiro

: 24 de janeiro Final do NIS 6 : 27 de janeiro

: 27 de janeiro Final do NIS 7 : 28 de janeiro

: 28 de janeiro Final do NIS 8 : 29 de janeiro

: 29 de janeiro Final do NIS 9 : 30 de janeiro

: 30 de janeiro Final do NIS 0: 31 de janeiro

As famílias beneficiárias devem acompanhar seus pagamentos conforme seu NIS, garantindo que o valor do Bolsa Família seja transferido corretamente.

Veja os valores do Bolsa Família em 2025

Em 2025, o valor básico do Bolsa Família é de R$ 600, com adicionais para situações específicas:

R$ 150 para cada criança de até 6 anos ;

para cada criança de até ; R$ 50 para jovens de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes;

Além disso, o programa inclui vários benefícios adicionais, como:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 para cada integrante da família.

: R$ 142 para cada integrante da família. Benefício Complementar (BCO) : Assegura um montante mínimo de R$ 600 por família.

: Assegura um montante mínimo de R$ 600 por família. Programa Primeira Infância (BPI) : Voltado para crianças com até 7 anos.

: Voltado para crianças com até 7 anos. Benefício Variável Familiar (BVF) : Destinado a mulheres grávidas, amamentando e jovens.

: Destinado a mulheres grávidas, amamentando e jovens. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Para famílias que tiveram a quantia do benefício reduzida após maio de 2023.

Este é um momento importante para que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos às atualizações e às informações disponíveis. É fundamental estar bem informado e agir rapidamente para garantir a continuidade do benefício.

Este é um momento importante para que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos às atualizações e às informações disponíveis. É fundamental estar bem informado e agir rapidamente para garantir a continuidade do benefício.

