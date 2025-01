Ajuda bem-vinda! Conheça os auxílios e medidas emergenciais para municípios em estado de calamidade

Governo amplia suporte a desastres naturais com auxílios como antecipação do Bolsa Família e distribuição de alimentos.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) implementou uma série de medidas para oferecer suporte a estados e municípios brasileiros em situações de emergência.

As iniciativas são fundamentais para ajudar as famílias que enfrentam as consequências de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.

Nas linhas abaixo, abordaremos as principais ações do governo, incluindo a antecipação do Bolsa Família e a distribuição de alimentos.

MDS reforça ajuda a estados e municípios em emergências, beneficiando famílias afetadas por enchentes e deslizamentos.(Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Cofinanciamento para abrigos emergenciais

Uma das ações mais importantes do MDS é o cofinanciamento para abrigos emergenciais. Este recurso financeiro tem como objetivo auxiliar estados e municípios no acolhimento de pessoas desabrigadas. Abaixo, destacamos os principais critérios e processos para a solicitação deste suporte.

Critérios de elegibilidade

Os entes federativos interessados em solicitar o cofinanciamento devem atender a algumas condições:

Possuir, no mínimo, 50 pessoas desabrigadas e acolhidas pelo poder público;

Ter o reconhecimento federal da situação de calamidade pública ou emergência.

Valor do repasse

O MDS oferece um valor significativo:

R$ 20.000 para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas.

Processo de solicitação

Existem duas modalidades para requisitar o cofinanciamento:

Solicitação simplificada:

Envio de ofício pelo gestor municipal da Assistência Social;

Preenchimento do Requerimento do Cofinanciamento Federal Simplificado;

Submissão da documentação via e-mail ou WhatsApp.

Solicitação tradicional:

Reunião de documentos específicos, como decreto municipal e portaria de reconhecimento;

Envio do pacote completo de documentação para análise.

Utilização dos recursos

Os recursos obtidos podem ser utilizados para:

Estruturar espaços de acolhimento (compra de lonas, tendas, etc.);

Adquirir itens essenciais (alimentos, água, colchões, produtos de higiene);

Contratar equipes de apoio e serviços;

Alugar imóveis para abrigos temporários;

Locar veículos para transporte de usuários e equipes.

Antecipação do Bolsa Família em situações de emergência

Outra medida crucial do MDS é a antecipação do pagamento do Bolsa Família. Essa ação garante que as famílias afetadas não enfrentem dificuldades financeiras durante crises.

Unificação do pagamento

A unificação do pagamento do Bolsa Família permite:

Quebra no escalonamento tradicional do pagamento;

Liberação do benefício independentemente do final do NIS do beneficiário.

Prorrogação de prazos

Além disso, o ministério também estabelece:

Extensão dos prazos para atualização cadastral;

Flexibilização temporária de requisitos burocráticos.

Processo de solicitação

Para ativar este mecanismo, é necessário seguir um protocolo específico, que inclui:

Confirmação oficial da situação de emergência;

Preparação da documentação pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

Articulação com a Coordenação Estadual do Bolsa Família;

Formalização do pedido pelo governo estadual junto à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania.

Saque do benefício sem documentação

O MDS oferece alternativas para as famílias que perderam documentos durante desastres:

Saque por biometria em terminais específicos;

Utilização do aplicativo Caixa Tem para movimentação dos benefícios;

Emissão da Declaração Especial de Pagamento pelo coordenador municipal do PBF.

Ação de Distribuição de Alimentos (ADA)

A Ação de Distribuição de Alimentos é fundamental para garantir a segurança alimentar em situações emergenciais, fornecendo alimentos rapidamente às populações vulneráveis.

Abrangência da ação

A ADA atende:

Famílias em insegurança alimentar em municípios com declaração de emergência;

Cozinhas Solidárias em áreas afetadas;

Povos e comunidades tradicionais, incluindo indígenas.

Coordenação e implementação

A ação é gerida pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que analisa as demandas recebidas e articula com outros órgãos federais.

Processo de solicitação para municípios

Os municípios devem seguir um procedimento específico:

Verificação dos requisitos de elegibilidade;

Preparação da documentação necessária;

Envio da solicitação para o e-mail designado pelo MDS.

Solicitação para cozinhas solidárias

As Cozinhas Solidárias têm um processo próprio que inclui:

Confirmação de habilitação no Programa Cozinha Solidária;

Elaboração de ofício detalhando a necessidade;

Submissão da documentação via e-mail.

Atendimento a povos e comunidades tradicionais

Para esses grupos, o processo é intermediado por órgãos federais específicos:

Identificação da situação emergencial;

Solicitação direta ao MDS pelo órgão federal responsável.

Para saber mais sobre essas iniciativas e como elas podem beneficiar você ou alguém que você conheça, não hesite em buscar informações adicionais e compartilhar essa mensagem com quem precisa!