Dá para pagar o IPTU de forma parcelada? Conheça o truque e evite prejuízos

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é uma obrigação anual para proprietários de imóveis no Brasil, tanto residenciais quanto comerciais.

Manter o pagamento em dia evita juros, multas e até problemas judiciais. Felizmente, é possível parcelar o IPTU e emitir a segunda via do boleto pela internet, facilitando o processo para os contribuintes.

O parcelamento se tornou uma solução importante para quem não consegue quitar o valor total à vista, permitindo regularizar a dívida sem comprometer o orçamento familiar. Além disso, diversas prefeituras disponibilizam serviços digitais que simplificam esse processo.

Parcelamento do IPTU 2025 já está disponível! Confira como regularizar seu imposto, emitir a 2ª via online e evitar juros e multas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

É possível parcelar o IPTU?

Sim, o parcelamento do IPTU é permitido na maioria das cidades brasileiras. A divisão do valor total é uma alternativa para quem enfrenta dificuldades financeiras, permitindo o pagamento em diversas parcelas ao longo do ano.

As condições de parcelamento podem variar conforme o município. A maioria das prefeituras oferece a possibilidade de dividir o valor em até 12 vezes, porém, algumas cidades permitem até 24 parcelas, dependendo do valor e do atraso.

Exemplos de parcelamento em grandes cidades:

São Paulo: parcelamento em até 10 vezes sem juros, desde que dentro do prazo.

parcelamento em até 10 vezes sem juros, desde que dentro do prazo. Curitiba: até 12 parcelas, com valor mínimo estabelecido por prestação.

até 12 parcelas, com valor mínimo estabelecido por prestação. Brasília: IPTU atrasado pode ser dividido em até 24 parcelas, de acordo com o valor da dívida.

Como parcelar o IPTU 2025 atrasado pela internet?

O processo de parcelamento online do IPTU atrasado é simples e pode ser feito diretamente no site oficial da prefeitura de cada município. Embora os sistemas variem de cidade para cidade, o passo a passo costuma ser semelhante.

Como fazer o parcelamento online?

Acesse o site oficial da prefeitura da sua cidade. Localize a seção de IPTU ou Dívidas Municipais. Informe o CPF/CNPJ ou o número do cadastro imobiliário. Consulte o valor devido e escolha o parcelamento que se encaixa no seu orçamento. Gere os boletos de cada parcela e realize o pagamento nos bancos credenciados ou pelo internet banking.

O sistema calcula automaticamente os juros e multas aplicáveis, caso o IPTU esteja em atraso. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, os portais já oferecem plataformas digitais completas para regularização.

Como tirar a segunda via do IPTU 2025?

A emissão da segunda via do IPTU também pode ser feita de forma digital, de maneira rápida e prática.

Como emitir a segunda via pela internet?

Acesse o portal da prefeitura. Clique em “Emissão de boletos” ou “2ª via de IPTU”. Informe os dados do imóvel, como número de inscrição ou CPF/CNPJ do proprietário. Escolha o boleto referente à parcela em aberto. Efetue o pagamento pelo seu banco online ou em uma agência bancária.

Em caso de atrasos, o sistema costuma incluir automaticamente os juros e multas aplicáveis.

Quantas vezes o IPTU pode ser parcelado?

O número de parcelas permitidas para o IPTU pode variar conforme a política de cada prefeitura. Em geral, o pagamento pode ser dividido em 6 a 12 vezes. No entanto, em casos de atraso ou valores mais altos, algumas cidades permitem até 24 parcelas.

Exemplos de parcelamento:

São Paulo: até 10 vezes, sem juros se dentro do prazo.

até 10 vezes, sem juros se dentro do prazo. Curitiba: até 12 parcelas, com valor mínimo para garantir quitação no ano fiscal.

até 12 parcelas, com valor mínimo para garantir quitação no ano fiscal. Brasília: até 24 vezes, dependendo do valor total.

Posso pagar o IPTU atrasado usando o FGTS?

Sim, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) pode ser utilizado para quitar o IPTU atrasado por meio da modalidade Saque-Aniversário.

Em suma, a opção permite que o contribuinte antecipe até 12 parcelas anuais do saque, utilizando o valor para regularizar a dívida.

Como funciona o pagamento com FGTS?

Contratação rápida e digital.

Valor mínimo de R$ 50,00 para antecipação.

Desconto feito diretamente no saldo do FGTS, sem boletos mensais.

Para aderir, o contribuinte precisa ter saldo disponível no FGTS e habilitar o Saque-Aniversário pelo aplicativo do FGTS ou diretamente no banco parceiro.

Como pagar o IPTU atrasado pelo Pix Parcelado INSS?

Outra alternativa prática é o Pix Parcelado INSS, uma solução voltada para aposentados e pensionistas.

Como funciona o Pix Parcelado INSS?