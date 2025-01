Tem iPhone? Aprenda a cadastrar seu cartão SEM TAXAS

Saiba como adicionar um cartão no iPhone de forma simples e usar o Apple Pay para pagamentos por aproximação e compras online com segurança.

Adicionar um cartão ao iPhone é uma forma prática e moderna de realizar pagamentos diretamente pelo celular, sem a necessidade de cartões físicos. O Apple Pay, carteira digital da Apple, permite pagamentos por aproximação em lojas físicas e também facilita compras online de forma rápida e segura.

O processo de cadastro é simples e pode ser feito diretamente no aplicativo Carteira (Apple Wallet), onde o usuário insere os dados do cartão de crédito, débito ou pré-pago. O recurso oferece mais segurança ao substituir o uso físico do cartão, reduzindo o risco de fraudes e clonagens.

A seguir, veja como cadastrar o cartão no iPhone, como pagar por aproximação e o que fazer em caso de dificuldades ao adicionar um cartão ao dispositivo.

Veja o passo a passo para cadastrar seu cartão no iPhone e realizar pagamentos por aproximação usando o Apple Pay. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

É possível usar cartão no iPhone?

Sim, é possível cadastrar e usar cartões de crédito, débito ou pré-pagos no iPhone para realizar pagamentos. No entanto, é necessário que o Apple Pay esteja ativado e o cartão seja compatível com a carteira digital da Apple.

Para usar o serviço, o dispositivo precisa atender a alguns requisitos:

iPhone compatível com Apple Pay.

Cartão de uma instituição financeira autorizada pela Apple.

App Carteira configurado corretamente.

Como adicionar um cartão no iPhone: passo a passo completo

Para cadastrar um cartão no iPhone e utilizar o Apple Pay, siga as etapas abaixo:

Acesse o app “Ajustes” no iPhone. Toque em “Carteira e Apple Pay”. Clique no símbolo de “+” no canto superior da tela. Escolha a opção “Cartão de Débito ou Crédito”. Insira os dados do cartão manualmente ou escaneie com a câmera. Confirme as informações com o banco emissor do cartão. Após a validação, o cartão estará disponível para pagamentos presenciais e online.

O que fazer se não conseguir adicionar o cartão no iPhone?

Se você tentou adicionar um cartão no iPhone e encontrou dificuldades, existem algumas causas comuns que podem impedir o cadastro. Veja como resolver:

Verifique a compatibilidade do cartão: nem todos os bancos e cartões funcionam com o Apple Pay. Consulte a lista de instituições autorizadas no site oficial da Apple.

nem todos os bancos e cartões funcionam com o Apple Pay. Consulte a lista de instituições autorizadas no site oficial da Apple. Habilite o NFC: certifique-se de que o NFC (pagamento por aproximação) está ativado no seu iPhone.

certifique-se de que o está ativado no seu iPhone. Atualize o sistema iOS: o Apple Pay funciona apenas em versões atualizadas do iOS. Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software para checar se há atualizações pendentes.

Se o problema persistir, entre em contato com o banco emissor do cartão para verificar se há alguma restrição ou bloqueio no uso do Apple Pay.

Como pagar por aproximação com o iPhone?

O pagamento por aproximação é uma das grandes vantagens do Apple Pay, permitindo compras rápidas e seguras sem o uso de cartões físicos.

Como realizar o pagamento por aproximação?

Ative o Apple Pay: pressione duas vezes o botão lateral (em iPhones com Face ID) ou o botão Home (Touch ID). Escolha o cartão: caso tenha mais de um cartão cadastrado, selecione o desejado. Aproxime o iPhone da maquininha: encoste o dispositivo no terminal de pagamento compatível com NFC. Confirme a transação: autentique o pagamento usando Face ID, Touch ID ou senha.

A transação será confirmada instantaneamente.

Como pagar com o Apple Pay em compras online?

O Apple Pay também permite realizar compras seguras em sites e aplicativos compatíveis.

Passo a passo para usar o Apple Pay em compras online:

Acesse o site ou aplicativo de compras. Escolha Apple Pay como forma de pagamento. Confirme a compra: Pressione duas vezes o botão lateral e autentique com Face ID ou Touch ID. A transação será finalizada automaticamente.

Quais as vantagens de usar o Apple Pay no iPhone?