INSS 2025: pagamentos com reajuste começaram nesta segunda

INSS inicia pagamentos com valores reajustados nesta segunda, 27 de janeiro de 2025. Confira o calendário completo.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, os pagamentos dos benefícios com os novos valores reajustados.

Essa atualização é crucial para milhões de brasileiros, incluindo aposentados, pensionistas e beneficiários de diferentes auxílios, que dependem desses recursos para sua subsistência.

Nas linhas a seguir, confira o calendário e a sequência de pagamentos de acordo com o número do benefício.

Beneficiários do INSS recebem pagamentos atualizados. Veja as datas conforme o número do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Reajuste dos benefícios do INSS em 2025

O reajuste dos benefícios do INSS para 2025 foi definido com base em dois critérios principais: o aumento do salário mínimo e a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Essa abordagem visa proporcionar uma adequação que atenda às necessidades dos beneficiários de maneira mais justa, levando em consideração as diversas faixas de valores recebidos.

Aproveite e confira:

Aumento do benefício

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo perceberão um reajuste significativo. O valor, que era de R$ 1.412 em 2024, subiu para R$ 1.518 em 2025, o que representa um aumento de 7,5%, ou R$ 106.

Cerca de 28,5 milhões de pessoas, correspondendo a aproximadamente 70% dos aposentados e pensionistas, recebem até um salário mínimo.

Para este grupo, o aumento é um avanço considerável no poder aquisitivo, especialmente em tempos de inflação controlada.

Reajuste para benefícios acima do salário mínimo

Os segurados que recebem benefícios superiores ao salário mínimo terão seus pagamentos reajustados em 4,77%. O percentual foi calculado com base no INPC acumulado ao longo dos 12 meses até dezembro de 2024, conforme a legislação vigente.

Com esse reajuste, o novo teto previdenciário para 2025 é de R$ 8.157,40. É importante destacar que este valor é retroativo a 1º de janeiro, assegurando que os beneficiários não sofram perdas durante o período entre o início do ano e o pagamento dos novos valores.

Atualmente, aproximadamente 12,2 milhões de beneficiários recebem valores acima do piso nacional, com cerca de 10,6 mil alcançando o teto da Previdência Social.

Embora o percentual de aumento seja menor que o do salário mínimo, ainda representa um aumento significativo em termos absolutos para este grupo.

Impacto do reajuste na economia

O reajuste dos benefícios do INSS não afeta apenas a vida dos beneficiários, mas também possui implicações diretas na economia.

O incremento no poder aquisitivo de milhões de brasileiros tende a impulsionar o consumo, especialmente em setores como alimentação, saúde e serviços essenciais.

Além disso, o reajuste impacta as contas públicas, uma vez que resulta em um aumento nas despesas do governo com a Previdência Social. Este aspecto é frequentemente debatido no contexto das discussões sobre sustentabilidade fiscal e reformas previdenciárias.

Calendário de pagamentos do INSS 2025

O calendário de pagamentos do INSS para 2025 foi divulgado em dezembro de 2024, permitindo que os beneficiários se planejem com antecedência. As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão de benefício.

Pagamentos para beneficiários do salário mínimo

Para aqueles que recebem o equivalente a um salário mínimo, os pagamentos com o novo valor reajustado começam em 27 de janeiro e se estendem até 7 de fevereiro. As datas específicas de pagamento são determinadas pelo número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador.

Confira o calendário do INSS de janeiro para quem recebe até um salário mínimo:

Cartão final 1: pagamento em 27/1

Cartão final 2: pagamento em 28/1

Cartão final 3: pagamento em 29/1

Cartão final 4: pagamento em 30/1

Cartão final 5: pagamento em 31/1

Cartão final 6: pagamento em 3/2

Cartão final 7: pagamento em 4/2

Cartão final 8: pagamento em 5/2

Cartão final 9: pagamento em 6/2

Cartão final 0: pagamento em 7/2

Pagamentos para benefícios acima do salário mínimo

Os segurados que recebem valores superiores ao salário mínimo terão seus pagamentos reajustados entre 3 e 7 de fevereiro.

Este grupo, que inclui os beneficiários que recebem até o teto previdenciário, terá as datas de pagamento definidas pelo número final do cartão de benefício.

Confira o calendário do INSS de janeiro para quem recebe acima de um salário mínimo:

Cartão final 1 e 6 : pagamento em 3/2

: pagamento em Cartão final 2 e 7 : pagamento em 4/2

: pagamento em Cartão final 3 e 8 : pagamento em 5/2

: pagamento em Cartão final 4 e 9 : pagamento em 6/2

: pagamento em Cartão final 5 e 0: pagamento em 7/2

Fique atento às datas e aproveite os benefícios que lhe são de direito. Compartilhe essas informações com familiares e amigos que possam ser impactados por essas mudanças e ajude a garantir que todos estejam informados sobre os novos valores e datas de pagamento do INSS. Explore mais sobre este e outros temas relacionados para estar sempre atualizado!