Bolsa Família antecipa parcela para beneficiários; confira a lista dos sortudos

Bolsa Família poderá ser pago de maneira antecipada; veja quem pode receber e como funciona o calendário especial.

Os beneficiários do Bolsa Família poderão receber o pagamento de forma antecipada neste próximo fim de semana.

O programa, que é o maior de transferência de renda do Brasil, já atendeu mais de 20 milhões de pessoas desde o dia 20 de janeiro.

Em geral, o Bolsa Família é disponibilizado nos últimos dez dias úteis do mês, permitindo que os beneficiários acessem o valor de segunda a sexta-feira, conforme o calendário definido pelo Número de Identificação Social (NIS). No entanto, há exceções que possibilitam o recebimento no final de semana.

Beneficiários do Bolsa Família terão acesso antecipado ao pagamento neste fim de semana; confira os detalhes e as exceções. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Bolsa Família antecipado?

Conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a antecipação do Bolsa Família é garantida a todos os grupos que recebem seus benefícios nas segundas-feiras. Isso significa que, para esses beneficiários, o valor estará disponível já no sábado anterior.

Por exemplo, aqueles com o NIS final 6 têm o pagamento previsto para segunda-feira, dia 27, mas o valor já estará acessível na conta no sábado, dia 25.

A antecipação também se aplica a moradores de regiões em situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo, que puderam acessar o benefício já no dia 20 de janeiro.

Confira também:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro

Para facilitar o planejamento dos beneficiários, apresentamos abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de janeiro:

Usuários com NIS final 1: recebem na segunda-feira (20);

Usuários com NIS final 2: recebem na terça-feira (21);

Usuários com NIS final 3: recebem na quarta-feira (22);

Usuários com NIS final 4: recebem na quinta-feira (23);

Usuários com NIS final 5: recebem na sexta-feira (24);

Usuários com NIS final 6: recebem na segunda-feira (27) – mas o dinheiro estará na conta já no sábado (25);

Usuários com NIS final 7: recebem na terça-feira (28);

Usuários com NIS final 8: recebem na quarta-feira (29);

Usuários com NIS final 9: recebem na quinta-feira (30);

Usuários com NIS final 0: recebem na sexta-feira (31).

Valores do Bolsa Família em 2025

Para o ano de 2025, o governo não prevê alterações nos valores dos pagamentos do Bolsa Família.

O orçamento enviado ao Congresso Nacional indica que os valores permanecerão em torno de R$ 600 por grupo familiar, com possibilidade de aumento conforme a quantidade de benefícios a que cada cidadão tem direito.

Os valores para benefícios adicionais também se mantêm os mesmos, sendo os seguintes:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

R$ 142 por pessoa da família; Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

R$ 150 por criança de 0 a 7 anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade;

R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade; Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Para ser elegível ao Bolsa Família em 2025, os cidadãos devem atender a duas condições fundamentais:

Possuir uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218.

Fique atento ao seu calendário e aproveite a oportunidade de receber seu benefício de forma antecipada. Compartilhe essas informações com amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar e estar cientes dos seus direitos.