INSS traz novidades! Reajuste de benefícios acima do salário mínimo

Beneficiários do INSS terão reajuste de 4,77% nos pagamentos a partir de fevereiro de 2025. Veja como essa atualização impacta mais de 12 milhões de segurados.

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem valores superiores ao salário mínimo vão passar a perceber um reajuste de 4,77% em seus pagamentos a partir de 3 de fevereiro de 2025.

Essa atualização, que se refere à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), foi formalizada pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 6, publicada no Diário Oficial da União em 13 de janeiro de 2025, e terá efeito retroativo a 1º de janeiro de 2025.

Esse reajuste beneficiará mais de 12,1 milhões de segurados que recebem acima do piso nacional. Descubra os valores atualizados e o novo salário mínimo.

INSS anuncia novo teto de R$ 8.157,41 e reajuste de benefícios acima do salário mínimo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais os impactos do novo teto?

O reajuste no teto dos benefícios impacta diretamente o valor recebido por aqueles que estão aposentados ou em outras modalidades de benefícios, como auxílio-doença e pensão por morte.

Com essa alteração, o teto dos benefícios pagos pelo INSS agora é de R$ 8.157,41, um aumento em relação ao valor anterior de R$ 7.786,02.

Além disso, o novo salário mínimo foi atualizado para R$ 1.518,00, servindo como referência para os segurados que têm benefícios atrelados ao piso previdenciário. O piso previdenciário, que inclui diversas categorias de benefícios, também foi ajustado para R$ 1.518,00.

Além disso, outros benefícios que sofrerão reajuste incluem:

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS): R$ 1.518,00

Renda Mensal Vitalícia: R$ 1.518,00

Pensões especiais para dependentes de vítimas de hemodiálise em Caruaru (PE): R$ 1.518,00

Benefício para seringueiros e seus dependentes: R$ 3.036,00

Cota do salário-família: R$ 65,00 para segurados com remuneração até R$ 1.906,04

Não deixe de conferir:

Novas faixas de contribuição ao INSS

As alíquotas de contribuição ao INSS também foram revisadas. Confira as novas faixas para trabalhadores empregados, domésticos e avulsos:

7,5% para quem ganha até R$ 1.518,00

para quem ganha até 9% para salários entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88

para salários entre 12% para ganhos entre R$ 2.793,89 e R$ 4.190,83

para ganhos entre 14% para aqueles que recebem entre R$ 4.190,84 e R$ 8.157,41

Essas novas alíquotas se aplicam aos salários de janeiro de 2025, e os recolhimentos terão início em fevereiro de 2025.

Reajuste proporcional para benefícios recentemente concedidos

Os segurados que começaram a receber benefícios ao longo de 2024 terão um reajuste proporcional ao mês em que o benefício foi concedido. Por exemplo:

Benefícios concedidos até janeiro de 2024: 4,77%

Fevereiro de 2024: 4,17%

Março de 2024: 3,34%

Abril de 2024: 3,14%

Maio de 2024: 2,76%

Junho de 2024: 2,29%

Julho de 2024: 2,04%

Agosto de 2024: 1,77%

Setembro de 2024: 1,91%

Outubro de 2024: 1,43%

Novembro de 2024: 0,81%

Dezembro de 2024: 0,48%

Orientações Importantes para Beneficiários

Com as mudanças implementadas, é crucial que os beneficiários do INSS se mantenham informados sobre como proceder. Aqui estão algumas orientações:

Como verificar o novo valor do benefício

Os beneficiários devem estar cientes de como e onde consultar os novos valores de seus benefícios após o reajuste. Informações sobre os canais de atendimento e as plataformas digitais do INSS são fundamentais para essa verificação.

Conhecendo seus direitos

É essencial que os beneficiários compreendam seus direitos e como agir caso identifiquem alguma discrepância no reajuste de seus benefícios.

Planejamento financeiro

Com as alterações nos valores, os beneficiários devem revisar seu planejamento financeiro. Dicas sobre como adaptar o orçamento aos novos valores podem ser extremamente úteis.

Fique atento às atualizações e prepare-se para aproveitar ao máximo os benefícios que você tem direito. Compartilhe essas informações com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas mudanças!

Veja mais sobre: