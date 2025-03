Trabalhadores podem receber até R$ 1.518 do PIS 2025; veja as regras

O pagamento do PIS 2025 já começou. Veja quem tem direito, as datas de pagamento e como consultar seu benefício pelos canais oficiais.

O pagamento do abono salarial PIS 2025 já começou. A Caixa Econômica Federal, responsável pela liberação dos valores, segue um cronograma baseado no mês de nascimento dos trabalhadores.

Os depósitos começaram em fevereiro e seguem até agosto, garantindo que todos os beneficiários recebam dentro do prazo.

Para receber o benefício, é necessário atender a algumas regras. Saiba todos os principais detalhes nas linhas abaixo.

Milhões de trabalhadores receberão o PIS 2025 nos próximos meses. Confira o calendário oficial, os critérios de elegibilidade e os valores do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial PIS 2025?

Como mencionado, para receber o benefício, é necessário atender a algumas regras. Os trabalhadores precisam ter exercido atividade formal por pelo menos 30 dias em 2023 e recebido até dois salários mínimos por mês. Além disso, devem:

Ter inscrição no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos .

. Estar com os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

O envio correto das informações pelo empregador é indispensável. As empresas tiveram até 15 de maio de 2024 para atualizar a RAIS e até 19 de agosto de 2024 para o eSocial.

Que tal conferir também?

Calendário de pagamento do PIS 2025

O pagamento do abono segue um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador. Veja as datas programadas para este ano:

Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 16 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto

O objetivo desse calendário escalonado é evitar sobrecargas no sistema bancário e facilitar o acesso ao dinheiro.

Qual o valor do abono salarial em 2025?

O valor do PIS varia de acordo com o tempo trabalhado em 2023. O cálculo usa como base o salário mínimo vigente no momento do pagamento.

Quem trabalhou o ano inteiro receberá R$ 1.518, enquanto quem trabalhou por menos tempo receberá um valor proporcional.

A conta é simples: divide-se o salário mínimo por 12 e multiplica-se pelo número de meses trabalhados. Por exemplo, quem trabalhou seis meses receberá R$ 759.

Como consultar o PIS 2025?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício pelos seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital .

. Portal Gov.br .

. Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158) .

. Superintendências Regionais do Trabalho.

As consultas estão disponíveis desde fevereiro, permitindo que os beneficiários se informem sobre o pagamento antes da liberação.

Como sacar o PIS 2025?

O método de recebimento varia conforme a situação bancária do beneficiário:

Clientes da Caixa Econômica Federal : recebem diretamente na conta corrente ou poupança.

: recebem diretamente na conta corrente ou poupança. Clientes do Banco do Brasil : o valor pode ser transferido via PIX, TED ou retirado presencialmente.

: o valor pode ser transferido via PIX, TED ou retirado presencialmente. Trabalhadores sem conta bancária: o dinheiro será depositado na Poupança Social Digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem.

A Poupança Social Digital não tem custos de manutenção e permite pagamentos, transferências e saques de forma prática.

Qual o impacto do abono salarial na economia?

A expectativa do governo é que 25,8 milhões de trabalhadores recebam o PIS em 2025, totalizando R$ 30,7 bilhões em pagamentos. Esse montante representa um impulso para o consumo e pode movimentar diversos setores, como comércio e serviços.

Atenção ao prazo para saque

Os valores ficam disponíveis para saque até o final do ano seguinte ao início dos pagamentos. No entanto, é recomendável retirar o dinheiro assim que possível, evitando complicações ou a perda do direito ao benefício.

Documentos necessários para receber o PIS

Para realizar o saque, o trabalhador precisa apresentar:

Documento de identidade oficial com foto .

. Número do PIS/PASEP .

. Carteira de Trabalho (física ou digital).

Em algumas situações, pode ser necessário apresentar documentos adicionais para comprovar o direito ao benefício.

Qual a diferença entre PIS e PASEP?

Embora tenham regras semelhantes, os dois programas atendem públicos diferentes:

PIS (Programa de Integração Social) : destinado a trabalhadores da iniciativa privada e gerenciado pela Caixa Econômica Federal.

: destinado a trabalhadores da iniciativa privada e gerenciado pela Caixa Econômica Federal. PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público): voltado para servidores públicos e administrado pelo Banco do Brasil.

Ambos seguem os mesmos critérios de pagamento e valores, mas são gerenciados por instituições financeiras distintas.