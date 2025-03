Quem tem direito ao BPC em 2025? Veja como solicitar e garantir o benefício

O INSS atualizou o valor do BPC para 2025. Veja quem pode receber, como solicitar e quais documentos são necessários para garantir o benefício.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio financeiro concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

Regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o benefício garante uma renda mensal para aqueles que não possuem condições de sustento próprio e não recebem apoio suficiente da família.

Diferente da aposentadoria, o BPC não exige contribuições anteriores ao INSS. O valor do benefício em 2025 foi atualizado para R$ 1.518, equivalente a um salário mínimo. No entanto, ele não inclui o pagamento do 13º salário, o que exige um planejamento financeiro cuidadoso dos beneficiários.

Saiba como funciona o Benefício de Prestação Continuada, quem tem direito e como se cadastrar para receber R$ 1.518 mensais do INSS. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o BPC em 2025?

Para ter direito ao BPC, é necessário atender a critérios específicos.

Idosos : devem ter 65 anos ou mais .

: devem ter . Pessoas com deficiência : precisam comprovar uma limitação de longo prazo que dificulte sua participação na sociedade e sua inclusão no mercado de trabalho.

: precisam comprovar uma limitação de longo prazo que dificulte sua participação na sociedade e sua inclusão no mercado de trabalho. Renda familiar : a renda per capita da família deve ser inferior a 25% do salário mínimo vigente , ou seja, até R$ 379,50 por pessoa.

: a renda per capita da família deve ser , ou seja, até por pessoa. Cadastro Único (CadÚnico): o solicitante precisa estar inscrito e com os dados atualizados nesse sistema, utilizado para a concessão de benefícios sociais.

No caso das pessoas com deficiência, o INSS realiza uma perícia médica e uma avaliação social para confirmar a elegibilidade.

Como solicitar o BPC em 2025?

O processo de solicitação pode ser feito online ou presencialmente.

Cadastrar-se no CadÚnico: o primeiro passo é registrar-se no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade onde o solicitante reside. Solicitar o benefício pelo INSS: após o cadastro, o pedido deve ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Apresentar documentos: são exigidos RG, CPF, comprovante de residência, laudos médicos (se for o caso) e documentos que comprovem a composição e renda familiar. Aguardar a análise do INSS: o órgão pode solicitar perícia médica ou visita domiciliar para avaliar a necessidade do benefício.

O andamento da solicitação pode ser acompanhado no Meu INSS. Se o pedido for negado, o solicitante pode entrar com recurso administrativo ou ação judicial.

Regras para manter o BPC ativo

Para continuar recebendo o benefício, o beneficiário precisa:

Atualizar o CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudança na renda ou na composição familiar.

ou sempre que houver mudança na renda ou na composição familiar. Participar da reavaliação do INSS , caso solicitado.

, caso solicitado. Cumprir as exigências da perícia médica, no caso de pessoas com deficiência.

Caso essas regras não sejam seguidas, o benefício pode ser bloqueado ou suspenso.