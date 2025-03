Pé-de-Meia enfrenta desafios no orçamento, mas governo promete manter pagamentos

O programa Pé-de-Meia enfrenta desafios no orçamento de 2025. Veja o que o governo planeja para manter os pagamentos e quais mudanças podem ocorrer.

O programa Pé-de-Meia tem sido uma ferramenta importante para incentivar a permanência dos jovens no ensino médio.

A iniciativa oferece incentivos financeiros para estudantes de baixa renda, ajudando a reduzir a evasão escolar e possibilitando que mais alunos concluam seus estudos.

Recentemente, o ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou o compromisso do governo com a continuidade do programa em 2025. No entanto, desafios orçamentários colocam a manutenção dos pagamentos em discussão.

O governo trabalha para garantir a continuidade do Pé-de-Meia. Saiba quais são os desafios orçamentários e o que já foi decidido sobre os recursos do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Desafios no orçamento para 2025

A inclusão do Pé-de-Meia no Orçamento de 2025 enfrenta dificuldades, já que o governo precisa conciliar diversas demandas financeiras.

O programa não foi inserido na proposta inicial, o que gerou preocupações sobre o financiamento dos pagamentos aos estudantes.

Para garantir que os repasses sejam mantidos, o governo busca fontes alternativas de recursos, incluindo fundos privados.

Esse esforço tem como objetivo assegurar que os alunos continuem recebendo o benefício sem interrupções.

Como funciona o Pé-de-Meia?

O programa opera por meio do depósito de valores em contas poupança vinculadas aos estudantes. Os pagamentos são realizados ao longo do ensino médio e só podem ser sacados integralmente após a conclusão dos estudos.

Essa abordagem incentiva os alunos a permanecerem na escola e, ao mesmo tempo, proporciona uma reserva financeira para o futuro. A iniciativa também contribui para a inclusão financeira de jovens que, muitas vezes, não teriam acesso a uma conta bancária.

Declarações do ministro da Educação

Camilo Santana garantiu que o governo já tem os recursos necessários para o Pé-de-Meia em 2025. Mesmo sem a inclusão na proposta orçamentária inicial, o programa continua sendo uma prioridade.

Para reforçar essa posição, o governo tem um prazo de 120 dias para apresentar soluções e garantir que o Pé-de-Meia esteja no Orçamento da União. Essa determinação foi feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que acompanha de perto as movimentações financeiras do governo.

Mudanças no orçamento e impactos no programa

Além dos desafios para incluir o Pé-de-Meia no orçamento, o governo solicitou alterações na Lei Orçamentária de 2025 para acomodar novas despesas. Entre os principais reajustes estão:

R$ 3 bilhões adicionais para o auxílio-gás .

. R$ 8 bilhões em aumento de gastos previdenciários.

Esses ajustes podem exigir cortes em outros programas, como o Bolsa Família, o que pode afetar a alocação de recursos para o Pé-de-Meia.

Para contornar essa situação, o governo pediu flexibilidade para suplementar os gastos do programa ao longo do ano. Um ofício foi enviado à Comissão Mista de Orçamento (CMO) solicitando a possibilidade de ajustes financeiros após a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual).

Decisão do Tribunal de Contas da União

O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a liberação de R$ 6 bilhões que estavam bloqueados para o Pé-de-Meia. Essa decisão garante a continuidade do programa no curto prazo, mas a liberação dos recursos está condicionada ao cumprimento das regras fiscais e orçamentárias.

O governo segue trabalhando para garantir que o Pé-de-Meia continue disponível para milhares de estudantes, oferecendo suporte financeiro e incentivando a conclusão do ensino médio.