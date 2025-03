Pagamento do 13º do INSS começa em breve; confira valores e como receber

O INSS confirmou a antecipação do 13º salário em 2025. Confira as datas de pagamento, os valores e como consultar seu benefício.

O 13º salário do INSS é um direito garantido para aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

Esse pagamento representa um suporte financeiro essencial para milhões de brasileiros que dependem desses recursos para manter suas despesas diárias.

Nos últimos anos, o Governo Federal tem antecipado o pagamento do 13º salário, liberando os valores antes do segundo semestre. Essa estratégia busca oferecer um fôlego financeiro aos beneficiários, ajudando-os a equilibrar o orçamento no início do ano.

A antecipação do 13º ocorre em duas parcelas, geralmente pagas entre abril e maio. O calendário de pagamento segue a numeração final do cartão do benefício, garantindo que os valores sejam distribuídos de forma organizada.

Aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir as datas do 13º salário antecipado. Veja como consultar e o que fazer se o pagamento atrasar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os benefícios da antecipação do 13º do INSS?

O pagamento antecipado traz vantagens para aposentados e pensionistas, além de impactar positivamente a economia. Entre os principais benefícios estão:

Estímulo ao comércio local : Com mais dinheiro circulando, pequenos negócios e prestadores de serviço são favorecidos.

: Com mais dinheiro circulando, pequenos negócios e prestadores de serviço são favorecidos. Facilidade no pagamento de contas : A antecipação ajuda a cobrir despesas como contas de água, luz, aluguel e medicamentos.

: A antecipação ajuda a cobrir despesas como contas de água, luz, aluguel e medicamentos. Maior controle financeiro: Com o valor disponível mais cedo, os beneficiários podem evitar o acúmulo de dívidas.

Como consultar o extrato do 13º do INSS?

Os segurados podem conferir os valores e as datas de pagamento do 13º salário do INSS de maneira simples pelo site ou aplicativo Meu INSS. Para acessar, siga este passo a passo:

Entre no site ou aplicativo Meu INSS: https://www.meu.inss.gov.br/ . Faça login usando seu CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br. No menu, clique na opção Extrato de Pagamento. Consulte os valores e as datas previstas para depósito.

Caso tenha dificuldades para acessar o sistema, também é possível obter informações sobre o pagamento ligando para o telefone 135.

O que fazer se o pagamento do 13º não for liberado?

Se o valor não for depositado na data prevista, o beneficiário deve tomar algumas medidas para verificar o que aconteceu:

Acesse o Meu INSS e confira se há alguma pendência no benefício.

e confira se há alguma pendência no benefício. Ligue para o 135 e consulte um atendente do INSS para esclarecer dúvidas.

e consulte um atendente do INSS para esclarecer dúvidas. Se necessário, vá até uma agência do INSS com documentos pessoais para solicitar atendimento presencial.

O acompanhamento das datas e detalhes do 13º salário do INSS é essencial para um planejamento financeiro eficiente. Mantenha-se informado, consulte seu extrato regularmente e fique atento às atualizações sobre o benefício.