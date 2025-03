Novo crédito consignado começa em março e promete taxas mais baixas para trabalhadores CLT

O novo crédito consignado para trabalhadores CLT elimina burocracias e reduz juros. Saiba como solicitar e quais as novas regras.

O governo federal anunciou um novo modelo de crédito consignado, criado para ampliar o acesso ao crédito e reduzir a burocracia para trabalhadores com carteira assinada.

Essa mudança elimina a exigência de convênios entre empresas e bancos, permitindo que mais pessoas possam contratar empréstimos diretamente na folha de pagamento.

Essa atualização, que conta com o respaldo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, beneficiará milhões de trabalhadores formais e microempreendedores individuais (MEIs). Além disso, as novas regras garantem taxas de juros mais acessíveis e prazos de pagamento mais flexíveis.

Governo anuncia mudanças no crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Veja quem pode solicitar e como funciona o novo sistema. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo crédito consignado?

O novo sistema simplifica a contratação de empréstimos para trabalhadores do setor privado. Diferente do modelo anterior, que exigia parceria entre empresas e instituições financeiras, agora o acesso ao crédito será direto, sem necessidade de convênios.

O valor do empréstimo continuará sendo descontado automaticamente na folha de pagamento. O programa atenderá cerca de 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada e também incluirá trabalhadores rurais, empregados domésticos e MEIs.

Que tal conferir?

Datas de lançamento e cronograma

A implementação do novo crédito consignado seguirá um calendário definido pelo governo:

21 de março de 2025 : Início da contratação para novos contratos.

: Início da contratação para novos contratos. 25 de abril de 2025 : Possibilidade de migração para contratos antigos.

: Possibilidade de migração para contratos antigos. 6 de junho de 2025: Início da portabilidade entre bancos.

Como solicitar o novo crédito consignado?

A contratação será feita de forma digital, utilizando o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O processo será rápido e seguro, com aprovação simplificada.

Passo a passo para solicitar o crédito

Acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Autorize o compartilhamento de dados com as instituições financeiras. Aguarde as propostas de crédito, que serão enviadas em até 24 horas. Analise as opções disponíveis e escolha a melhor oferta. Finalize a contratação diretamente no aplicativo do banco selecionado.

Vantagens do novo modelo de crédito consignado

As novas regras trazem diversas melhorias em relação ao modelo tradicional, tornando o acesso ao crédito mais rápido e menos burocrático.

Principais benefícios

Taxas de juros mais baixas devido ao desconto automático na folha de pagamento.

devido ao desconto automático na folha de pagamento. Prazos mais longos para pagamento , permitindo melhores condições para o trabalhador.

, permitindo melhores condições para o trabalhador. Acesso facilitado para mais categorias , incluindo empregados domésticos e trabalhadores rurais.

, incluindo empregados domésticos e trabalhadores rurais. Menos burocracia na contratação, já que não há necessidade de convênios com empresas.

Redução nas taxas de juros

Uma das mudanças mais esperadas é a redução das taxas de juros. Com a nova modalidade, espera-se que os juros se aproximem dos percentuais praticados no crédito consignado para servidores públicos, atualmente em 23,8% ao ano.

Alguns fatores que contribuem para essa redução incluem:

Menor risco de inadimplência , já que o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento.

, já que o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento. Aumento da concorrência entre bancos , o que pode baratear as taxas.

, o que pode baratear as taxas. Processo de concessão mais simples, diminuindo custos operacionais para as instituições financeiras.

Garantias e proteções para os trabalhadores

Para evitar endividamento excessivo e garantir segurança nas operações de crédito, algumas regras foram estabelecidas:

Limite de 35% do salário para pagamento das parcelas .

. Possibilidade de usar até 10% do saldo do FGTS como garantia .

. Uso de 100% da multa rescisória para cobrir dívidas em caso de demissão.

O que muda em relação ao modelo atual?

O novo crédito consignado apresenta diferenças importantes em relação ao sistema anterior.

Comparação entre os modelos

Característica Modelo antigo Novo modelo Necessidade de convênio Sim Não Público atendido Empresas conveniadas Todos os trabalhadores CLT Taxas de juros Variáveis Mais baixas Processo de contratação Burocrático Digital e simplificado

Orientações para os trabalhadores

Para aproveitar as vantagens do novo crédito consignado, é importante seguir algumas recomendações:

Mantenha seus dados atualizados no aplicativo Carteira de Trabalho Digital .

no aplicativo . Compare ofertas de diferentes bancos antes de fechar um contrato.

antes de fechar um contrato. Avalie sua necessidade real de crédito para evitar endividamento desnecessário.

para evitar endividamento desnecessário. Calcule o impacto das parcelas no seu orçamento antes de tomar uma decisão.

Com a chegada desse novo modelo, milhões de trabalhadores terão um acesso mais justo e facilitado ao crédito, sem a burocracia que antes dificultava esse processo.