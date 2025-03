Nova regra do consignado pode triplicar volume de crédito para trabalhadores; veja detalhes

O governo liberou um novo modelo de consignado para trabalhadores do setor privado. Veja quem pode contratar e quais as mudanças nas regras de crédito.

O governo federal anunciou uma nova modalidade de empréstimo consignado voltada para trabalhadores da iniciativa privada.

A medida foi oficializada por meio de uma Medida Provisória (MP) assinada durante um evento no Palácio do Planalto.

Com essa mudança, quem já optou pelo saque-aniversário do FGTS poderá solicitar o consignado sem abrir mão desse benefício. A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito, beneficiando milhões de trabalhadores.

Quem tem carteira assinada pode ter acesso a um novo tipo de consignado, agora sem abrir mão do saque-aniversário do FGTS. Veja como funciona. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo consignado?

O consignado se diferencia de outros tipos de crédito por ter taxas de juros menores, já que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento.

Antes, essa modalidade só estava disponível para funcionários de empresas com convênios bancários. Agora, mais trabalhadores terão acesso ao crédito, independentemente desse vínculo.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), essa nova regra pode aumentar a carteira de crédito no setor privado de R$ 40 bilhões para até R$ 120 bilhões, triplicando o volume de empréstimos disponíveis.

Confira também:

O que muda com a nova regra?

Trabalhadores poderão contratar o consignado sem precisar abrir mão do saque-aniversário do FGTS .

. As taxas de juros serão reduzidas devido ao desconto automático na folha de pagamento .

. O crédito estará disponível apenas para funcionários de empresas conveniadas a bancos que oferecem essa modalidade .

. A solicitação será feita de forma totalmente digital, por meio de aplicativos e sites das instituições financeiras .

. A análise de crédito será simplificada, utilizando os dados do eSocial.

Quem pode solicitar o empréstimo?

O novo consignado será destinado a trabalhadores com carteira assinada e vínculo ativo no eSocial. Os bancos terão acesso direto às informações financeiras dos solicitantes, facilitando a liberação do crédito.

Outro ponto importante é que quem já antecipou o saque-aniversário do FGTS em empréstimos anteriores poderá contratar o novo consignado sem restrições. Isso amplia as opções para quem precisa de dinheiro extra, sem comprometer outros benefícios.

Requisitos para contratação

Para solicitar o novo consignado, o trabalhador precisa atender a alguns critérios:

Ter carteira assinada e vínculo ativo no eSocial .

. Ser funcionário de uma empresa conveniada a um banco que oferece consignado .

. Não precisar abrir mão do saque-aniversário do FGTS.

Essa novidade amplia o acesso ao crédito, oferecendo condições mais vantajosas e maior flexibilidade financeira.