CAIXA: Trabalhadores receberão R$ 2.800 a partir de 28 de março

Descubra quem pode sacar, os requisitos, o valor médio, o calendário de pagamento e como solicitar e receber.

A Caixa Econômica Federal anunciou o cronograma de pagamentos das cotas do antigo Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Essa ação visa beneficiar milhões de brasileiros que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988, permitindo o acesso a valores acumulados ao longo dos anos.

Com um valor médio de R$ 2.800,00, essa iniciativa representa uma importante fonte de alívio financeiro para muitas famílias. Aqui, vamos explorar os critérios de elegibilidade, o calendário de pagamentos e os passos necessários para solicitar esses recursos.

O pagamento das cotas do PIS/Pasep começa em março. Veja quem tem direito, como consultar e o passo a passo para sacar os valores.

Quem tem direito ao pagamento?

As cotas do fundo PIS/Pasep são destinadas a:

Trabalhadores que estiveram empregados com carteira assinada entre 1971 e 1988;

Contribuintes que participaram do fundo PIS/Pasep durante esse período;

Herdeiros legais dos trabalhadores falecidos, que podem solicitar o benefício.

Essa iniciativa não apenas reconhece o esforço dos trabalhadores, mas também oferece uma oportunidade valiosa para muitos brasileiros em necessidade.

Critérios de elegibilidade

Para ter direito ao saque das cotas do PIS/Pasep, é imprescindível atender aos seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada entre 1971 e 1988;

Ter contribuído para o fundo PIS/Pasep durante esse período;

Não ter realizado o saque total do saldo anteriormente.

Valor médio e estimativa de pagamento

Segundo informações do Ministério da Fazenda, cada trabalhador pode esperar receber, em média, R$ 2.800,00. Esse valor pode variar conforme:

O tempo de contribuição ao fundo;

O salário recebido durante o período;

Saques parciais realizados anteriormente;

A correção monetária aplicada ao longo dos anos.

O montante total disponível para distribuição é de aproximadamente R$ 26 bilhões, que foram transferidos para o Tesouro Nacional desde agosto de 2023.

Calendário de pagamento

A Caixa Econômica Federal disponibilizou um cronograma para os pagamentos, que ocorrerão entre 28 de março de 2025 e 26 de janeiro de 2026. Abaixo, confira o cronograma de pagamentos:

Pedidos feitos até: 28/02/2025 – Data do pagamento: 28/03/2025

28/02/2025 – 28/03/2025 31/03/2025 – 25/04/2025

30/04/2025 – 26/05/2025

31/05/2025 – 25/06/2025

30/06/2025 – 25/07/2025

31/07/2025 – 25/08/2025

31/08/2025 – 25/09/2025

30/09/2025 – 27/10/2025

31/10/2025 – 25/11/2025

30/11/2025 – 26/12/2025

31/12/2025 – 26/01/2026

Como solicitar o pagamento

A solicitação do pagamento das cotas pode ser feita de forma simples através de dois canais:

Aplicativo FGTS;

Plataforma Repis Cidadão, criada pelo Ministério da Fazenda.

Realizar a solicitação através do aplicativo FGTS

Baixe e instale o aplicativo FGTS no seu smartphone. Faça login ou crie uma conta, se ainda não tiver. Selecione a opção para solicitar o saque das cotas PIS/Pasep. Siga as instruções para completar sua solicitação. Aguarde a confirmação do seu pedido e a informação da data de pagamento.

Solicitar via plataforma Repis Cidadão

Acesse o site oficial da Plataforma Repis Cidadão. Cadastre-se ou faça login na sua conta. Localize a seção para solicitar o saque das cotas PIS/Pasep. Preencha o formulário com as informações solicitadas. Envie sua solicitação e aguarde o processamento.

Correção monetária e formas de pagamento

Os valores das cotas serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), garantindo que os beneficiários recebam valores ajustados conforme a inflação.

Formas de recebimento

Os pagamentos poderão ser feitos através de:

Depósito direto em conta bancária do beneficiário na Caixa Econômica Federal;

Crédito em conta poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

A conta poupança social digital oferece várias funcionalidades, como:

Pagamento de contas e boletos;

Transferências bancárias;

Compras em estabelecimentos comerciais usando cartão;

Compras online com cartão de débito virtual.

A liberação das cotas do antigo fundo PIS/Pasep representa uma oportunidade significativa para que milhões de brasileiros acessem recursos que foram acumulados ao longo dos anos. Com um processo de solicitação facilitado, o pagamento será realizado conforme o cronograma divulgado.

Dúvidas frequentes sobre o pagamento das cotas

Várias pessoas têm questionamentos sobre o pagamento das cotas do Fundo PIS/Pasep. Veja abaixo as respostas para algumas das perguntas mais frequentes:

Quem tem direito ao saque? Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988 e seus herdeiros.

Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988 e seus herdeiros. Como saber se tenho direito? Consulte o aplicativo FGTS ou a plataforma Repis Cidadão usando seu CPF.

Consulte o aplicativo FGTS ou a plataforma Repis Cidadão usando seu CPF. O que fazer se não consigo acessar os sistemas online? Dirija-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para obter assistência.

Dirija-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para obter assistência. O valor recebido é tributável? Não, o saque das cotas do Fundo PIS/Pasep não é considerado renda tributável.

Não, o saque das cotas do Fundo PIS/Pasep não é considerado renda tributável. Posso receber o valor em uma conta de outro banco? Sim, é possível indicar uma conta de qualquer instituição financeira para o recebimento do pagamento.

Este é um momento crucial para garantir que você e sua família possam aproveitar esses recursos. Não perca essa oportunidade de verificar sua elegibilidade e realizar a solicitação! Compartilhe essas informações com amigos e familiares que possam se beneficiar.