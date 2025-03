Caixa libera novo calendário do Abono Salarial PIS/Pasep 2025; confira como consultar

A Caixa iniciou os pagamentos do PIS/Pasep 2025. Saiba quem tem direito ao Abono Salarial, como consultar os valores e as datas do calendário de pagamento.

A Caixa Econômica Federal começou a pagar o PIS/Pasep 2025 no dia 17 de fevereiro, iniciando pelos trabalhadores nascidos em janeiro.

O benefício, conhecido como Abono Salarial, segue um calendário escalonado, onde a liberação dos valores varia conforme o mês de nascimento ou o número final de inscrição no Pasep.

O pagamento deste ano corresponde ao ano-base de 2023 e busca complementar a renda de quem trabalhou formalmente durante o período.

O Abono Salarial PIS/Pasep 2025 já começou a ser pago. Veja como saber se você tem direito e onde consultar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Abono Salarial 2025?

Para receber o PIS/Pasep 2025, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:

Ter cadastro ativo no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. O tempo de inscrição é um dos requisitos para o benefício.

Ter trabalhado formalmente em 2023. O pagamento é destinado a quem atuou com registro em carteira ou no setor público.

Receber, em média, até dois salários mínimos por mês. Para 2025, esse limite corresponde a R$ 2.640,00.

Manter os dados atualizados na RAIS ou no eSocial. O repasse do benefício depende das informações enviadas pelo empregador.

Como funciona o pagamento do Abono Salarial?

O pagamento segue dois critérios diferentes:

PIS (setor privado): os depósitos são feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Pasep (setor público): os valores são liberados com base no número final da inscrição.

Essa organização garante que o sistema bancário não fique sobrecarregado e permite que os beneficiários tenham um acesso mais tranquilo aos valores.

Como consultar o Abono Salarial 2025?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício e conferir os valores disponíveis por meio de três canais principais:

Carteira de Trabalho Digital. O aplicativo, disponível para Android e iOS, permite consultar valores e datas de pagamento.

Portal Gov.br. No site oficial do governo, é possível acessar as informações do PIS/Pasep com CPF e senha.

Central de Atendimento Alô Trabalho, pelo telefone 158. O serviço esclarece dúvidas e fornece informações sobre os pagamentos.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2025

Os pagamentos do Abono Salarial seguem um cronograma definido pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.

Para trabalhadores do setor privado (PIS), os depósitos ocorrem conforme o mês de nascimento. Para servidores públicos (Pasep), o critério é o número final da inscrição.

A consulta ao cronograma completo pode ser feita nos sites da Caixa e do Banco do Brasil, onde estão disponíveis todas as datas de pagamento.

O PIS/Pasep 2025 representa uma oportunidade de complementar a renda para aqueles que atendem aos requisitos. Para garantir o recebimento, é importante verificar as informações no Gov.br, na Carteira de Trabalho Digital ou por meio da Central de Atendimento 158.