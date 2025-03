Bolsa Família libera novos pagamentos em março com valores extras; veja quem recebe

O Bolsa Família inicia os pagamentos de março com benefícios extras para algumas famílias. Veja quem tem direito, como consultar e o calendário completo.

O Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, atendendo cerca de 20 milhões de famílias.

Em março, um novo ciclo de pagamentos começa, garantindo o valor mínimo de R$ 600 e incluindo benefícios adicionais para quem se enquadra em critérios específicos.

Esses valores extras são direcionados a grupos que enfrentam maior vulnerabilidade financeira. O Cadastro Único (CadÚnico) precisa estar atualizado, pois esse registro é utilizado para verificar quem tem direito aos benefícios complementares.

Os valores do Bolsa Família já começaram a ser pagos neste mês. Confira as datas de pagamento, os benefícios adicionais e como sacar o valor. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Valores adicionais do Bolsa Família em março de 2025

Além do valor base, algumas famílias podem receber valores extras, dependendo da composição familiar. Veja os benefícios adicionais disponíveis:

Benefício de Renda de Cidadania : acréscimo de R$ 142 por membro da família .

: acréscimo de . Benefício Complementar : garante que o valor total do benefício não fique abaixo de R$ 600 .

: garante que o valor total do benefício não fique abaixo de . Benefício Primeira Infância : adicional de R$ 150 por criança de zero a sete anos .

: adicional de de . Benefício Variável Familiar : parcela extra de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos .

: parcela extra de . Benefício Variável Familiar Nutriz : pagamento de R$ 50 por bebê de até sete meses .

: pagamento de . Benefício Extraordinário de Transição: assegura que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no Auxílio Brasil, válido até maio de 2025.

Veja também:

Como sacar o benefício?

Os pagamentos do Bolsa Família são depositados na Poupança Social Digital do Caixa Tem. Esse aplicativo permite movimentar o dinheiro sem taxas, facilitando transferências, pagamentos e saques.

Para evitar bloqueios ou suspensão do pagamento, os beneficiários devem manter seus dados sempre atualizados no CadÚnico.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025

O pagamento do benefício ocorre de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas:

NIS final 1 : 18 de março

: 18 de março NIS final 2 : 19 de março

: 19 de março NIS final 3 : 20 de março

: 20 de março NIS final 4 : 21 de março

: 21 de março NIS final 5 : 24 de março

: 24 de março NIS final 6 : 25 de março

: 25 de março NIS final 7 : 26 de março

: 26 de março NIS final 8 : 27 de março

: 27 de março NIS final 9 : 28 de março

: 28 de março NIS final 0: 31 de março

Calendário completo de pagamentos do Bolsa Família em 2025

O cronograma do Bolsa Família segue um calendário fixo ao longo do ano. Veja as datas de pagamento para cada mês: