Trabalhadores do setor privado poderão usar FGTS para conseguir empréstimos; entenda

Governo anunciou uma nova regra para o crédito consignado. Veja como trabalhadores do setor privado poderão usar o FGTS como garantia para obter empréstimos.

O governo federal anunciou uma mudança no sistema de crédito consignado, trazendo novas possibilidades para os trabalhadores do setor privado.

Agora, será possível utilizar parte do saldo do FGTS e até a multa rescisória como garantia para empréstimos.

Essa novidade tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito e oferecer condições mais vantajosas para quem trabalha com carteira assinada. A expectativa é que essa medida reduza os juros das operações, tornando o crédito mais acessível para milhões de brasileiros.

Como funciona o novo crédito consignado?

Com essa nova modalidade, os trabalhadores poderão usar até 10% do saldo disponível no FGTS e 100% da multa rescisória como garantia para obter um empréstimo.

Como resultado, os bancos terão mais segurança ao conceder o crédito, o que pode reduzir as taxas de juros cobradas.

Além disso, os trabalhadores poderão migrar contratos antigos para essa nova opção, aproveitando as melhores condições. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou que essa mudança pode aumentar a competitividade entre as instituições financeiras, incentivando taxas mais atrativas.

Para ajudar os trabalhadores na escolha do melhor empréstimo, será disponibilizada uma ferramenta de simulação, onde será possível comparar as ofertas de diferentes bancos antes de tomar uma decisão.

O que acontece se o trabalhador for demitido?

Uma das preocupações mais comuns ao contratar um crédito consignado é a possibilidade de perda do emprego durante o pagamento do empréstimo.

Com essa nova regra, caso o trabalhador seja desligado, a dívida poderá ser transferida para o novo empregador, garantindo que o pagamento continue sem grandes impactos financeiros. Essa medida traz mais segurança tanto para os trabalhadores quanto para os bancos, tornando o crédito mais acessível.

Impacto esperado com a nova medida

Atualmente, os contratos de crédito consignado no setor privado somam cerca de R$ 40 bilhões. Com essa nova modalidade, espera-se uma redução no custo dos empréstimos, tornando essa opção mais vantajosa para quem precisa de crédito sem comprometer o orçamento.

A expectativa é que a medida entre em vigor em breve, beneficiando um grande número de trabalhadores. Se você se encaixa nos critérios para essa nova modalidade, vale a pena acompanhar as novidades e verificar as oportunidades que esse novo formato de crédito pode oferecer.