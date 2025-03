Últimos dias para renegociar dívidas com desconto; veja como participar

Bancos oferecem descontos para renegociação de dívidas até 31 de março. Veja como participar do mutirão e regularizar sua situação financeira sem sair de casa.

Milhares de brasileiros lidam com dificuldades financeiras e buscam formas de quitar suas dívidas. Para ajudar quem está nessa situação, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou um Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, que estará disponível até 31 de março.

Durante esse período, será possível renegociar pendências com condições especiais e descontos exclusivos. A ação envolve mais de 160 instituições financeiras, permitindo que os consumidores façam acordos diretamente com os bancos de forma remota, sem precisar sair de casa.

Além dos canais digitais das instituições, também é possível buscar atendimento nos Procons municipais, facilitando ainda mais a regularização das dívidas.

Renegocie suas dívidas com condições especiais! Mutirão da Febraban e Feirão Serasa oferecem descontos de até 99% e parcelamento facilitado. Saiba como aproveitar.

Como funciona a renegociação?

A participação no mutirão é simples. Para iniciar a negociação, o consumidor deve entrar em contato com o banco credor por meio dos canais oficiais da instituição.

O objetivo do mutirão não é apenas facilitar a renegociação, mas também evitar o superendividamento, oferecendo orientações sobre educação financeira.

De acordo com Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, além das condições especiais para negociação, o mutirão também disponibiliza conteúdos educativos gratuitos para que os consumidores aprendam a organizar melhor suas finanças e evitar novas dívidas no futuro.

Quem pode participar?

Podem ser renegociadas dívidas como:

Cartão de crédito

Cheque especial

Crédito consignado

Outras modalidades de crédito adquiridas em bancos e instituições financeiras

Não serão aceitas dívidas que tenham bens como garantia ou que já tenham prescrito.

Feirão Serasa Limpa Nome: mais uma oportunidade para limpar o nome

Além do mutirão da Febraban, outra oportunidade de regularização está disponível: o Feirão Serasa Limpa Nome. O evento oferece descontos de até 99% no valor das dívidas e possibilidade de parcelamento em até 72 vezes.

O prazo para participar do feirão vai até 26 de março e, assim como o mutirão bancário, a renegociação pode ser feita online.

O Feirão da Serasa tem parcerias com diversas empresas do setor financeiro, de telecomunicações e de serviços, aumentando as chances de encontrar um acordo viável para a regularização da dívida.

Vantagens de participar do mutirão e do Feirão Serasa

Descontos especiais que podem reduzir significativamente o valor da dívida.

que podem reduzir significativamente o valor da dívida. Parcelamento facilitado , permitindo que o consumidor pague em condições mais acessíveis.

, permitindo que o consumidor pague em condições mais acessíveis. Acordos diretos com bancos e empresas , sem necessidade de intermediários.

, sem necessidade de intermediários. Possibilidade de regularizar o nome e melhorar o score de crédito.

Como começar a renegociar?

Se você tem dívidas em aberto, o primeiro passo é verificar quais pendências podem ser renegociadas. Para isso:

Acesse o site ou o aplicativo do banco ou instituição financeira onde a dívida foi feita. Verifique as condições oferecidas no mutirão e faça uma simulação da renegociação. Escolha um acordo que se encaixe no seu orçamento e confirme a negociação. Acompanhe os pagamentos e evite novos atrasos para manter seu nome limpo.

Para quem deseja participar do Feirão Serasa, basta acessar o site oficial da Serasa ( https://www.serasa.com.br/ ), informar o CPF e verificar as ofertas disponíveis.

Se você está com dívidas, essa pode ser uma oportunidade única para organizar sua vida financeira. Além de garantir descontos, regularizar seu nome pode facilitar o acesso a crédito no futuro e trazer mais tranquilidade no dia a dia.