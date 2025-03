Nova plataforma permite consulta e saque de valores esquecidos do PIS/Pasep

O governo lançou a plataforma REPIS Cidadão para consulta de valores esquecidos do PIS/Pasep. Veja como acessar e solicitar o saque.

O governo federal lançou uma nova plataforma chamada REPIS Cidadão, que facilita o acesso a recursos esquecidos do antigo Fundo PIS/Pasep.

Com essa ferramenta, os trabalhadores podem consultar se têm valores a receber e solicitar o saque de forma rápida e segura.

A iniciativa surgiu para atender brasileiros que, por diferentes motivos, não retiraram os valores a que tinham direito. Com a nova plataforma, o governo busca garantir mais transparência e agilidade no resgate desses recursos.

Trabalhadores e herdeiros podem ter dinheiro esquecido no PIS/Pasep. Saiba como consultar e solicitar o resgate pela nova plataforma do governo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que foi o Fundo PIS/Pasep?

Criado em 1975, o Fundo PIS/Pasep unificou os programas PIS (Programa de Integração Social) e Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). O objetivo era formar uma reserva individual para trabalhadores e servidores públicos.

Após 1988, o fundo passou a ser usado para financiar o seguro-desemprego, o abono salarial e projetos do BNDES. Em 2020, o governo extinguiu o Fundo PIS/Pasep e transferiu os valores não sacados para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mesmo assim, muitos beneficiários ainda não retiraram os valores.

Como funciona a plataforma REPIS Cidadão?

A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Fazenda para simplificar a consulta e o saque de valores esquecidos. O funcionamento é parecido com o Sistema de Valores a Receber do Banco Central, reunindo todas as informações necessárias para a retirada do dinheiro.

Com uma interface intuitiva, a REPIS Cidadão orienta titulares, herdeiros e dependentes sobre os documentos exigidos e os passos necessários para concluir o saque. O objetivo é reduzir a burocracia e tornar o processo mais acessível.

Quem pode solicitar o saque?

Têm direito ao resgate do Fundo PIS/Pasep as seguintes pessoas:

Trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988 com carteira assinada.

com carteira assinada. Servidores públicos que trabalharam no mesmo período .

. Herdeiros ou dependentes de beneficiários falecidos.

É importante lembrar que esse resgate não se refere ao abono salarial do PIS/Pasep, que é pago a trabalhadores de baixa renda com carteira assinada no ano anterior.

Como acessar a plataforma REPIS Cidadão?

Para verificar se há valores disponíveis e solicitar o saque, siga estas etapas:

Acesse o site oficial da plataforma: https://repiscidadao.fazenda.gov.br/ . Faça login com sua conta no Gov.br (nível prata ou ouro). Preencha os dados solicitados e consulte se há valores a receber. Se houver saldo disponível, siga as instruções para solicitar o saque.

Caso ainda não tenha uma conta Gov.br com nível adequado, será necessário criar ou atualizar seu cadastro antes de continuar.

Documentos necessários para o saque

A documentação varia conforme a situação do solicitante:

Titulares : documento de identificação com foto.

: documento de identificação com foto. Herdeiros e dependentes : Documento de identificação com foto. Certidão PIS/Pasep/FGTS ou carta de concessão de pensão por morte . Relação de beneficiários emitida pela Previdência Social.

:

Além disso, os sucessores podem apresentar:

Declaração de dependentes habilitados à pensão.

Autorização judicial.

Escritura pública assinada por todos os herdeiros, se houver acordo.

Quando começam os pagamentos?

Os primeiros ressarcimentos devem ser feitos a partir do dia 28, com a Caixa Econômica Federal responsável pelos pagamentos. Os beneficiários devem ficar atentos às atualizações sobre calendário e procedimentos para garantir o saque.

Outras formas de consulta

Além da plataforma REPIS Cidadão, é possível verificar a existência de valores por outros canais:

Aplicativo FGTS – Disponível para celulares, permite consultar saldos e solicitar o saque.

– Disponível para celulares, permite consultar saldos e solicitar o saque. Agências da Caixa – Atendimento presencial para quem prefere essa opção.

– Atendimento presencial para quem prefere essa opção. Central de atendimento Caixa – Pelo telefone 0800 726 0207, o beneficiário pode tirar dúvidas.

Essas alternativas são úteis para quem não tem acesso fácil à internet ou prefere outros meios de consulta.