Atenção! Saque-aniversário do FGTS tem novas datas e regras; veja o que mudou

Caixa altera datas do saque-aniversário do FGTS e libera nova regra para quem tem empréstimos. Veja o calendário atualizado e saiba como sacar seu dinheiro.

A Caixa Econômica Federal anunciou mudanças nas datas de pagamento do saque-aniversário do FGTS para março de 2025.

A nova programação impacta milhões de trabalhadores que aderiram a essa modalidade e que agora precisarão se organizar com o novo cronograma.

O pagamento, antes previsto para o dia 5, agora será realizado entre 13 e 17 de março. Essa alteração exige atenção por parte dos beneficiários, para que possam planejar suas finanças e evitar contratempos ao tentar acessar o dinheiro.

O que muda no calendário de pagamentos?

A atualização no cronograma foi divulgada nas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Apesar de não haver explicação detalhada sobre os motivos dessa alteração, especialistas acreditam que a mudança pode estar relacionada a ajustes operacionais ou ao impacto de novas regras sobre o FGTS.

Os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário precisam conferir as novas datas e garantir que seu dinheiro estará disponível dentro do período atualizado.

Nova regra permite saque mesmo com empréstimos ativos

Além da alteração no calendário, uma nova Medida Provisória trouxe mudanças importantes para quem utiliza o FGTS como garantia de crédito. Antes, quando o trabalhador contraía um empréstimo vinculado ao FGTS, o saldo ficava bloqueado para saques, mesmo que parte do valor ainda estivesse disponível.

Com a nova regra, agora é possível sacar a parcela do FGTS que não foi usada como garantia. Por exemplo, se um trabalhador tem R$ 15 mil no FGTS e utilizou R$ 10 mil como garantia, ele ainda poderá sacar os R$ 5 mil restantes.

Essa medida amplia o acesso ao saldo disponível no FGTS e permite que mais trabalhadores consigam utilizar esse dinheiro conforme suas necessidades.

Quem pode aderir ao saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma opção para trabalhadores com saldo no FGTS, permitindo a retirada de uma parte do valor uma vez por ano, no mês de aniversário.

Diferente do saque tradicional, quem opta pelo saque-aniversário perde o direito de sacar o saldo total da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o direito à multa rescisória de 40%.

A adesão pode ser feita diretamente pelo aplicativo FGTS, pelo site da Caixa Econômica Federal ou em uma agência física.

Quantas pessoas serão beneficiadas?

De acordo com estimativas do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 12,1 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados com a nova flexibilização das regras do saque-aniversário.

Além disso, espera-se que essa medida injetará aproximadamente R$ 12 bilhões na economia brasileira, ajudando a estimular o consumo e impulsionar o mercado.

Como será feita a liberação dos valores?

O saque-aniversário será liberado em duas etapas:

Primeira fase: trabalhadores poderão sacar valores de até R$ 3 mil. Segunda fase: 110 dias após a publicação da Medida Provisória, saldos acima de R$ 3 mil poderão ser retirados.

Essa liberação gradual tem o objetivo de equilibrar a movimentação financeira e evitar pressões inflacionárias que poderiam ser causadas pela liberação de um grande volume de dinheiro ao mesmo tempo.

Quais bancos oferecem o saque-aniversário?

Além da Caixa Econômica Federal, diversos bancos e instituições financeiras disponibilizam a opção do saque-aniversário do FGTS. Algumas das principais opções incluem:

Banco do Brasil

Bradesco

Itaú

Santander

Nubank

Banco Inter

Antes de aderir, é recomendável verificar as condições de saque, taxas envolvidas e opções de crédito associadas, caso o trabalhador tenha interesse em antecipar os valores.

Pontos positivos e negativos do saque-aniversário

O saque-aniversário pode ser uma opção interessante para muitos trabalhadores, mas também tem algumas desvantagens. Confira os principais pontos a serem avaliados antes de tomar uma decisão:

Vantagens

Permite acesso anual a parte do saldo do FGTS.

Pode ser usado como garantia para empréstimos.

Dá ao trabalhador maior flexibilidade para utilizar os recursos conforme necessário.

Desvantagens

Impede o saque total do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

O saldo do FGTS pode diminuir ao longo do tempo.

Pode comprometer a reserva financeira do trabalhador para momentos de necessidade.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário é um processo simples e pode ser feita pelo aplicativo FGTS, pelo site da Caixa ou presencialmente. Para isso, basta:

Acessar o aplicativo ou site do FGTS: https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx . Fazer login com a conta do gov.br. Selecionar a opção “Saque-Aniversário” no menu. Aceitar os termos e confirmar a adesão.

Vale lembrar que a adesão é opcional e que, após optar pelo saque-aniversário, o trabalhador só poderá voltar ao saque-rescisão depois de 24 meses.

O saque-aniversário afeta a multa rescisória?

Não. Mesmo para quem aderiu ao saque-aniversário, a multa rescisória de 40% sobre o saldo do FGTS continua sendo paga normalmente em caso de demissão sem justa causa. O que muda é que o trabalhador perde o direito de sacar o saldo integral do FGTS, ficando limitado apenas ao valor da multa.

Fique atento às novas regras e às datas de pagamento

As mudanças no calendário e na regra do saque-aniversário do FGTS podem impactar diretamente os trabalhadores que aderiram a essa modalidade. Para evitar surpresas, é essencial conferir as novas datas de pagamento e acompanhar as atualizações divulgadas pela Caixa Econômica Federal.

Se você conhece alguém que pode ser afetado por essas mudanças, compartilhe essa informação para que todos possam se organizar financeiramente e aproveitar as novas possibilidades oferecidas pelo saque-aniversário do FGTS.