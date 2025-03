Atenção, contribuintes: Receita Federal atualiza regras e prazos para declaração do IR

Receita Federal divulga novas regras para o Imposto de Renda 2025. Veja quem deve declarar, os prazos e como acessar a declaração pré-preenchida.

A Receita Federal divulgou em 12 de março as diretrizes para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025.

Os contribuintes obrigados a declarar devem enviar suas informações entre 17 de março e 30 de maio. A expectativa deste ano é de que 46,2 milhões de pessoas entreguem a declaração, um aumento em relação aos 43,2 milhões do ano anterior.

Para evitar problemas, é essencial conhecer as novas regras e cumprir o prazo. As mudanças foram feitas para facilitar o processo e garantir que os contribuintes estejam em conformidade com a legislação fiscal.

Contribuintes devem enviar a declaração do IRPF 2025 até 30 de maio. Saiba quais mudanças foram implementadas e como evitar erros no preenchimento.

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2025?

A tabela de obrigatoriedade foi atualizada, e agora devem declarar:

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024 , como salários e pensões.

, como salários e pensões. Quem obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil .

. Contribuintes que realizaram atualização de bens imóveis com ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024 .

. Quem teve rendimentos no exterior , incluindo lucros e dividendos.

, incluindo lucros e dividendos. Quem obteve ganho de capital com a venda de bens ou direitos .

. Pessoas com patrimônio superior a R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2024 .

. Quem teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 164.440,00 .

. Aqueles que passaram a residir no Brasil em 2024 .

. Quem operou na bolsa de valores e vendeu acima de R$ 40 mil no ano .

. Contribuintes que reinvestiram ganhos de venda de imóveis dentro do prazo de 180 dias para isenção do IR.

Atualizações na Ficha de Bens e Direitos

A Receita Federal trouxe algumas mudanças para facilitar o preenchimento e aumentar a precisão das informações declaradas. Entre as principais alterações:

Seis novos códigos foram adicionados , incluindo para bens adquiridos via leasing e garagens.

, incluindo para bens adquiridos via leasing e garagens. Treze categorias foram ajustadas para melhorar a compreensão do contribuinte.

para melhorar a compreensão do contribuinte. Três códigos foram extintos por falta de uso.

por falta de uso. Onze categorias agora são exclusivas para bens localizados no Brasil.

Como entregar a declaração?

A entrega da declaração pode ser feita por diferentes canais:

Programa Gerador da Declaração (PGD) : disponível para download a partir de 13 de março .

: disponível para download a partir de . Declaração pré-preenchida : liberada a partir de 1º de abril .

: liberada a partir de . Aplicativo Meu Imposto de Renda: nova versão disponível em abril.

Novidades no Aplicativo Meu Imposto de Renda

A Receita Federal lançará uma versão reformulada do aplicativo, com funcionalidades que facilitam o preenchimento. Entre os novos recursos estão:

Login via gov.br (níveis ouro ou prata).

(níveis ouro ou prata). Inclusão de rendimentos no exterior diretamente no sistema .

. Pré-preenchimento automático dos dados , reduzindo erros.

, reduzindo erros. Organização dos rendimentos por categoria para facilitar a revisão.

para facilitar a revisão. Atualização de bens móveis e imóveis dentro da própria plataforma.

Calendário de restituições

Os contribuintes que têm direito à restituição receberão o pagamento em cinco lotes, conforme as datas abaixo:

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

A Receita Federal segue uma ordem de prioridade no pagamento dos lotes de restituição. Os primeiros a receber serão:

Idosos com 80 anos ou mais. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo Pix. Demais contribuintes, seguindo a ordem de envio da declaração.

Parcelamento do imposto devido

Os contribuintes que tiverem imposto a pagar podem parcelar o valor em até oito vezes. A primeira parcela vence em 30 de maio, e cada prestação deve ter valor mínimo de R$ 50.

Para aqueles que optarem pelo débito automático, a declaração deve ser entregue até 10 de maio.

A Receita Federal reforça que as novas regras buscam tornar o processo mais simples e seguro, incentivando o uso da declaração pré-preenchida e do aplicativo atualizado para maior agilidade no preenchimento.Atenção, contribuintes: Receita Federal atualiza regras e prazos para declaração do IR