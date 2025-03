Novo pagamento do FGTS começa em março: veja quem pode receber

A Caixa inicia o pagamento do saldo do FGTS para trabalhadores demitidos sem justa causa. Veja quem tem direito e como acessar os valores.

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova medida que permite o acesso ao saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025.

A liberação começou no dia 6 de março, e deve beneficiar cerca de 12,2 milhões de pessoas, com um total estimado em R$ 12 bilhões a serem pagos.

Essa liberação, no entanto, não inclui trabalhadores que pediram demissão. Nesses casos, o saldo do FGTS continua indisponível, sem a possibilidade de saque do valor total ou da multa rescisória de 40%.

O FGTS saque-aniversário começa a ser pago para milhões de trabalhadores. Confira o calendário e saiba onde sacar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como será feito o pagamento?

Para organizar os repasses, os pagamentos serão realizados em duas etapas. Quem já tem conta cadastrada no aplicativo FGTS receberá os valores de forma automática, enquanto aqueles sem cadastro poderão realizar o saque de forma presencial.

1ª etapa

Desde 6 de março, os trabalhadores cadastrados no sistema digital do FGTS começaram a receber até R$ 3.000 diretamente em suas contas.

2ª etapa

Em 17 de junho, será feito o pagamento do saldo restante para aqueles que têm valores acima desse limite. Quem não possui conta vinculada ao aplicativo FGTS poderá sacar os valores em agências da Caixa, lotéricas e terminais de autoatendimento.

Calendário de pagamentos

O cronograma de depósitos considera o mês de nascimento do trabalhador. Veja as datas previstas:

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril: 6 de março (1ª etapa) e 17 de junho (2ª etapa)

6 de março (1ª etapa) e 17 de junho (2ª etapa) Maio, Junho, Julho e Agosto: 7 de março (1ª etapa) e 18 de junho (2ª etapa)

7 de março (1ª etapa) e 18 de junho (2ª etapa) Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro: 10 de março (1ª etapa) e 20 de junho (2ª etapa)

Onde sacar os valores do FGTS?

Os trabalhadores podem acessar o saldo disponível por diferentes canais, dependendo da sua situação cadastral. As opções de saque incluem:

Depósito automático na conta cadastrada no aplicativo FGTS

Caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o Cartão Cidadão e senha

Agências da Caixa Econômica Federal, com apresentação de documento oficial

Essa iniciativa busca facilitar o acesso ao saldo disponível do FGTS, reduzindo a burocracia e garantindo que o dinheiro chegue rapidamente aos trabalhadores que têm direito.

Se você se enquadra nas regras estabelecidas, verifique sua conta no aplicativo FGTS ou procure um dos canais oficiais da Caixa para mais informações.