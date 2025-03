Novo lote de beneficiários do Cartão Alimentação será divulgado em abril

O Cartão Alimentação adicionará 18 mil novas famílias em 2025. Confira os critérios para receber o auxílio de R$ 300 e saiba quando os pagamentos serão liberados.

O Cartão Alimentação, que oferece um auxílio mensal de R$ 300, faz parte de um programa do governo criado para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2025, mais 18 mil famílias serão incluídas no programa, elevando o número total de beneficiários para aproximadamente 47.845. Essa ampliação busca reforçar o combate à insegurança alimentar no estado.

O programa foi desenvolvido para garantir acesso a uma alimentação mais digna e equilibrada para aqueles que mais necessitam. Mas quem pode receber o benefício e como funciona o processo de inclusão? Veja os detalhes a seguir.

Atualização anual dos beneficiários

A seleção das famílias ocorre por meio de um processo de atualização anual conduzido pela Secretaria da Proteção Social (SPS) em parceria com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Esse levantamento garante que o auxílio seja direcionado a quem realmente precisa. A atualização inclui:

Revisão de beneficiários anteriores , excluindo aqueles que não se enquadram mais nos critérios do programa.

, excluindo aqueles que não se enquadram mais nos critérios do programa. Consulta ao CadÚnico , identificando famílias aptas a receber o benefício.

, identificando famílias aptas a receber o benefício. Validação das informações junto às prefeituras municipais.

junto às prefeituras municipais. Divulgação da lista de novos beneficiários, prevista para abril.

Quem tem direito ao Cartão Ceará Sem Fome?

Para ser contemplado pelo programa, a família deve atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrada no Bolsa Família .

. Possuir renda per capita de até R$ 218 .

. Manter o CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses .

. Ter, preferencialmente, uma mulher como responsável familiar .

. Possuir pelo menos uma criança ou adolescente de até 14 anos .

. Não estar com o Bolsa Família suspenso.

Essas exigências garantem que os recursos cheguem às famílias em situação mais vulnerável.

Como funciona o pagamento do benefício?

Os novos beneficiários receberão o pagamento referente aos meses de março e abril em uma única parcela. O cronograma de entrega dos cartões será divulgado junto à lista de beneficiários em abril.

Impacto na economia local

Além de auxiliar diretamente as famílias, o Cartão Ceará Sem Fome também estimula a economia local. Entre os efeitos positivos, destacam-se:

Aumento do poder de compra de famílias de baixa renda .

. Movimentação do comércio local, especialmente pequenos mercados e feiras .

. Geração de renda para comerciantes e produtores da região.

A vice-governadora e secretária da Proteção Social, Jade Romero, reforçou que a ampliação do programa reflete os dados do IBGE, que apontam a redução da extrema pobreza no Ceará, com mais de 300 mil pessoas saindo dessa condição.

Perguntas frequentes sobre o Cartão Ceará Sem Fome

1. O que é o Cartão Ceará Sem Fome?

É um benefício de R$ 300 mensais concedido pelo Governo do Estado do Ceará a famílias em situação de vulnerabilidade social.

2. Quem pode receber o benefício?

Famílias cadastradas no CadÚnico, com renda per capita de até R$ 218 e que tenham pelo menos uma criança ou adolescente de até 14 anos.

3. Como faço para me inscrever?

A seleção é automática para quem já está registrado no CadÚnico e atende aos critérios do programa.

4. Quando os pagamentos serão liberados?

O pagamento é mensal, mas os novos beneficiários receberão os valores acumulados de março e abril em uma única parcela.

5. Como posso consultar se fui selecionado?

A lista será divulgada em abril no portal oficial do Governo do Ceará.

6. Onde posso utilizar o cartão?

O valor pode ser gasto em estabelecimentos credenciados, como supermercados e feiras, exclusivamente para a compra de alimentos.

7. O que fazer se o cartão for perdido ou roubado?

É necessário entrar em contato com a Secretaria da Proteção Social para solicitar o bloqueio e a emissão de um novo cartão.

8. O benefício pode ser suspenso?

Sim. Caso a família deixe de atender aos critérios estabelecidos, o auxílio pode ser cancelado.

Se você se encaixa nos requisitos, fique atento à divulgação da lista de novos beneficiários em abril e acompanhe as atualizações para garantir o seu benefício.