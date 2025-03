Trabalhadores poderão usar o FGTS como garantia em novo empréstimo consignado

Nova modalidade de crédito consignado permite que trabalhadores formais usem o FGTS como garantia. Veja como funciona e como solicitar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho.

O governo federal lançou uma nova modalidade de crédito consignado, permitindo que trabalhadores com carteira assinada tenham acesso a empréstimos com juros mais baixos e condições mais vantajosas.

A grande novidade é que o processo será feito pela Carteira de Trabalho Digital, oferecendo mais praticidade na solicitação.

Esse novo modelo tem o objetivo de ampliar as opções de crédito e tornar as taxas mais acessíveis, beneficiando milhões de trabalhadores formais no país.

Governo lançou um novo modelo de crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Veja os prazos, as regras e como solicitar o empréstimo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo empréstimo consignado?

O crédito consignado pela Carteira de Trabalho Digital foi desenvolvido para facilitar o acesso a empréstimos com descontos automáticos na folha de pagamento.

Essa modalidade é voltada para trabalhadores do setor privado e permite o uso do FGTS como garantia parcial. Entre as principais características do programa, estão:

Solicitação digital – Todo o processo pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital .

– Todo o processo pode ser feito pelo aplicativo da . Juros reduzidos – Como há garantia do FGTS e desconto direto na folha de pagamento, os bancos oferecem taxas menores.

– Como há garantia do FGTS e desconto direto na folha de pagamento, os bancos oferecem taxas menores. Uso do FGTS como garantia – O trabalhador pode utilizar até 10% do saldo disponível e 100% da multa rescisória para garantir o empréstimo.

– O trabalhador pode utilizar e para garantir o empréstimo. Acompanhamento pelo aplicativo – O saldo do empréstimo e as parcelas podem ser consultados diretamente pela Carteira Digital.

Essa iniciativa pode beneficiar cerca de 47 milhões de trabalhadores formais, incluindo empregados do setor privado, empregados domésticos e trabalhadores rurais.

Como solicitar o empréstimo?

A solicitação do crédito consignado pelo novo sistema é simples e pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O trabalhador deve seguir os seguintes passos:

Acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e procurar a opção de crédito consignado. Autorizar o acesso aos seus dados trabalhistas. Aguardar as propostas das instituições financeiras participantes. Comparar as ofertas e escolher a mais vantajosa. Finalizar a contratação diretamente pelo canal do banco selecionado.

Prazos para início do programa

O calendário para adesão ao novo crédito consignado já foi definido:

A partir de 21 de março – O programa estará disponível para consulta e adesão.

– O programa estará disponível para consulta e adesão. A partir de 25 de abril – Trabalhadores poderão solicitar o empréstimo diretamente pelos canais dos bancos participantes.

– Trabalhadores poderão solicitar o empréstimo diretamente pelos canais dos bancos participantes. A partir de 6 de junho – Será possível realizar portabilidade entre instituições financeiras, permitindo que o trabalhador migre seu contrato para bancos com condições mais favoráveis.

O papel do FGTS como garantia

Uma das grandes vantagens dessa nova modalidade é a possibilidade de utilizar o FGTS como garantia parcial do empréstimo. Essa funcionalidade reduz o risco para os bancos, permitindo taxas de juros mais acessíveis.

Os trabalhadores poderão usar:

Até 10% do saldo disponível do FGTS para garantir o pagamento das parcelas.

para garantir o pagamento das parcelas. 100% da multa rescisória, caso sejam demitidos sem justa causa.

Essa segurança faz com que as instituições financeiras ofereçam condições mais atrativas para os solicitantes.

Acompanhamento e pagamento das parcelas

Após a contratação do empréstimo, o pagamento das parcelas será feito automaticamente:

As prestações serão descontadas diretamente na folha de pagamento por meio do eSocial .

por meio do . O trabalhador poderá acompanhar os descontos pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital .

. Em caso de demissão, os valores poderão ser abatidos das verbas rescisórias dentro dos limites estabelecidos.

Possibilidade de migração de empréstimos antigos

Outra vantagem do novo programa é a possibilidade de migrar contratos antigos para essa modalidade com taxas mais baixas.

A partir de 25 de abril de 2025, os trabalhadores poderão solicitar essa migração. Já a portabilidade entre bancos estará disponível a partir de 6 de junho, permitindo que os clientes escolham a instituição com as melhores condições.

Esse novo modelo de crédito consignado pode ser uma alternativa vantajosa para quem precisa de um empréstimo com taxas mais acessíveis e prazos flexíveis.