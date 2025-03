Como evitar atrasos na restituição do Imposto de Renda 2025 e receber nos primeiros lotes? Descubra agora

Receita Federal divulga as datas de restituição do Imposto de Renda 2025. Veja quem tem prioridade e como garantir o pagamento sem atrasos.

A Receita Federal divulgou recentemente o calendário de restituições do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-base 2024.

Além das datas de pagamento, foram anunciadas mudanças nas regras da declaração, que exigem atenção dos contribuintes.

Para garantir o recebimento da restituição sem contratempos, é essencial seguir algumas orientações e entender os critérios de prioridade estabelecidos pela Receita.

Saiba como evitar problemas na restituição do IR 2025. Veja o calendário de pagamentos, quem recebe primeiro e quais erros podem atrasar o processo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem recebe a restituição primeiro?

A Receita Federal segue uma ordem de prioridade para o pagamento das restituições. Esse critério define quais contribuintes terão direito ao pagamento nos primeiros lotes. Veja como funciona essa classificação:

Idosos com 80 anos ou mais. Idosos entre 60 e 79 anos. Pessoas com deficiência física, mental ou doenças graves. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério. Pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento via Pix.

Depois desses grupos, os demais contribuintes receberão conforme a data de entrega da declaração. Quem enviar mais cedo tem maiores chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Que tal conferir?

Por que declarar o Imposto de Renda o quanto antes?

A antecipação no envio da declaração traz algumas vantagens importantes:

Aumenta a chance de receber a restituição nos primeiros lotes .

. Dá mais tempo para corrigir eventuais erros antes do prazo final .

. Reduz o risco de cair na malha fina .

. Facilita o planejamento financeiro com o valor a ser restituído.

No entanto, é importante preencher os dados com atenção. Enviar a declaração com erros pode atrasar a restituição e até gerar multas.

O que muda no Imposto de Renda 2025?

A Receita Federal implementou algumas novidades na declaração deste ano. Entre as principais mudanças estão:

Atualização da tabela do Imposto de Renda .

. Novas regras para declaração de criptoativos .

. Mais opções para o pagamento da restituição.

Essas alterações têm o objetivo de tornar o processo mais simples e ampliar as alternativas para os contribuintes.

Como se preparar para a declaração do IR 2025?

Para evitar erros e garantir uma restituição sem problemas, siga estas orientações:

Separe todos os documentos com antecedência .

. Confira as informações na declaração pré-preenchida .

. Verifique se há mudanças nas regras que possam afetar sua declaração .

. Busque ajuda profissional caso tenha dúvidas.

Ter atenção nesses pontos pode ajudar a evitar atrasos na restituição e problemas com a Receita Federal.

Calendário de restituições do IR 2025

A Receita Federal definiu cinco lotes para a restituição deste ano. As datas são:

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 20 de agosto

20 de agosto 5º lote: 30 de setembro

As datas podem sofrer alterações, por isso, é importante acompanhar os comunicados oficiais da Receita Federal.

Formas de receber a restituição

O contribuinte pode escolher entre diferentes opções para o recebimento da restituição:

Depósito em conta corrente .

. Depósito em conta poupança .

. Transferência via Pix.

Optar pelo recebimento via Pix pode garantir prioridade na fila da restituição, além de tornar o processo mais rápido e eficiente.

E se a restituição atrasar?

Caso o valor não seja depositado na data esperada, é importante verificar:

Se há pendências na declaração .

. Se o CPF está regularizado .

. Se os dados bancários informados estão corretos.

Se houver algum problema, o contribuinte deve acessar o Portal e-CAC da Receita Federal para verificar eventuais pendências e corrigir as informações, se necessário.

Erros que podem atrasar a restituição

Alguns erros são comuns na declaração do Imposto de Renda e podem causar atrasos na restituição. Entre os principais, estão:

Informações inconsistentes ou divergentes .

. Omissão de rendimentos, como aluguéis ou aposentadoria .

. Inclusão de despesas médicas sem comprovação .

. Erros na digitação de valores.

Antes de enviar a declaração, revise todos os dados com atenção. Isso evita que o documento caia na malha fina e atrase a restituição.