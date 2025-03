Trabalha à noite? Saiba como calcular o adicional noturno e conferir seu salário

O adicional noturno é um direito de quem trabalha à noite. Veja quem pode receber, como funciona o cálculo e o que fazer se o pagamento estiver incorreto.

O adicional noturno é um direito garantido pela legislação trabalhista para compensar aqueles que trabalham durante a noite.

Esse valor extra é aplicado para trabalhadores urbanos e rurais que exercem suas funções em horários diferenciados, reconhecendo o desgaste físico e mental causado pelo turno noturno.

A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, define regras específicas sobre como esse adicional deve ser pago. O objetivo é garantir uma remuneração mais justa para aqueles que atuam em horários que exigem maior esforço e adaptação.

Tanto empregadores quanto empregados devem conhecer essas regras para evitar problemas no pagamento desse benefício.

Trabalhadores noturnos têm direito a um valor extra no salário. Confira as regras da CLT, os percentuais aplicados e como garantir que o pagamento esteja correto. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o adicional noturno?

O adicional noturno é calculado com base em um percentual sobre a hora trabalhada durante o dia. Os valores estabelecidos são os seguintes

Trabalhadores urbanos – recebem um adicional mínimo de 20% sobre a hora diurna

– recebem um adicional mínimo de Trabalhadores rurais – recebem um percentual maior, 25% sobre a hora diurna

O horário considerado noturno também varia conforme a categoria

Trabalhadores urbanos – das 22h às 5h do dia seguinte

– das Trabalhadores rurais – pode variar conforme convenção coletiva, mas geralmente é entre 21h e 5h

Além disso, a hora noturna tem uma duração menor, sendo contabilizada como 52 minutos e 30 segundos em vez de 60 minutos. Isso significa que um trabalhador que cumpre um turno noturno tem uma jornada reduzida, sem prejuízo salarial.

Quem tem direito ao adicional noturno?

O direito ao adicional noturno abrange diversas categorias de trabalhadores, principalmente aqueles que atuam em setores que exigem atividade contínua. Entre os mais comuns estão

Porteiros

Vigilantes

Médicos

Enfermeiros

Motoristas de transporte coletivo

Bombeiros

Policiais

Operadores de máquinas industriais

Trabalhadores que atuam em escalas de revezamento também têm direito ao adicional, desde que suas jornadas incluam horários noturnos dentro do período estabelecido pela CLT.

O que diz a CLT sobre o adicional noturno?

A CLT regulamenta o adicional noturno no Artigo 73, determinando que o salário do trabalhador que atua no período noturno deve ser maior do que aquele que trabalha durante o dia. O acréscimo mínimo deve ser de 20%, mas pode ser maior dependendo da convenção coletiva da categoria.

Outro ponto importante é que, em jornadas de revezamento semanal ou quinzenal, o empregador pode adotar regras diferentes, desde que respeite o mínimo estabelecido pela legislação.

A jornada de trabalho também tem limite máximo de oito horas diárias, mas pode ser ajustada através de acordos coletivos, garantindo melhores condições para os trabalhadores.

Como saber se o adicional está sendo pago corretamente?

Para garantir que o adicional noturno esteja sendo aplicado corretamente, é importante observar alguns pontos

Conferir o horário trabalhado – verifique se sua jornada inclui o período definido como noturno pela CLT

– verifique se sua jornada inclui o período definido como noturno pela CLT Checar o percentual do adicional – deve ser 20% para trabalhadores urbanos e 25% para trabalhadores rurais

– deve ser Analisar a folha de pagamento – o adicional noturno deve estar destacado separadamente no contracheque

– o adicional noturno deve estar Observar a contagem das horas – a redução da hora noturna deve ser aplicada corretamente

Se houver dúvidas ou erros no pagamento, o trabalhador pode buscar orientação no sindicato da categoria, no Ministério do Trabalho ou junto a um advogado trabalhista.

O que fazer em caso de não pagamento do adicional noturno?

Caso o adicional noturno não seja pago corretamente, o trabalhador pode questionar diretamente a empresa ou, se necessário, buscar orientação jurídica. Algumas medidas que podem ser adotadas incluem

Reclamar internamente com o setor de recursos humanos

Registrar uma denúncia no Ministério do Trabalho

Buscar apoio no sindicato da categoria

Entrar com uma ação trabalhista para exigir o pagamento correto

O trabalhador tem direito a receber os valores retroativos dos últimos cinco anos, caso o adicional não tenha sido pago corretamente durante esse período.

O adicional noturno é um direito garantido por lei e deve ser respeitado por todas as empresas que possuem funcionários atuando no período noturno. Fique atento aos seus direitos e acompanhe sua folha de pagamento para garantir que está recebendo o valor correto.