INSS convoca segurados para pente-fino em 2025, veja se você será chamado

O INSS já iniciou a revisão de benefícios em 2025. Veja quem pode ser convocado para perícia e quais documentos apresentar para não perder o pagamento.

O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realiza periodicamente uma revisão nos benefícios concedidos, chamada de pente-fino.

O objetivo desse processo é verificar se os beneficiários ainda cumprem os critérios exigidos, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa.

No segundo semestre do último ano, entre julho e dezembro, 52 por cento dos benefícios analisados foram suspensos. Essa medida gerou uma grande economia para o governo federal e reforçou a importância da fiscalização.

Milhares de segurados serão chamados para o pente-fino do INSS. Saiba como consultar sua convocação, quais documentos são exigidos e o que fazer em caso de suspensão. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a convocação para o pente-fino?

Os segurados podem ser chamados para a revisão por diversos meios de comunicação. A notificação pode chegar por carta pelos Correios, aviso no aplicativo Meu INSS, mensagem de texto, SMS, ou alerta no sistema bancário.

Para não correr o risco de perder o benefício, é importante manter os dados cadastrais sempre atualizados.

Em 2025, o pente-fino incluirá aposentadorias por incapacidade permanente que não passaram por perícia médica nos últimos dois anos. Quem se encaixa nesse grupo deve ficar atento às comunicações do INSS para não perder prazos importantes.

Documentos necessários para a perícia médica

Na data agendada para a perícia médica, é preciso apresentar documentos atualizados que comprovem a incapacidade para o trabalho. Entre eles, estão:

Laudos médicos detalhando a condição de saúde

detalhando a condição de saúde Atestados recentes assinados por profissionais de saúde

assinados por profissionais de saúde Exames laboratoriais e de imagem

Receitas médicas de uso contínuo

O laudo médico deve descrever como a doença afeta a capacidade de trabalho, trazendo informações detalhadas sobre as limitações do segurado. Quanto mais completo o documento, maiores as chances de manter o benefício.

Confira também:

Como solicitar o auxílio-doença pelo Meu INSS?

Quem precisa solicitar ou renovar o auxílio-doença pode fazer o pedido de forma digital, sem precisar ir a uma agência. O processo é feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS Faça login com sua senha do portal Gov.br Clique na opção “Pedir benefício por incapacidade” Escolha “Novo requerimento” e siga as instruções Preencha seus dados e anexe os documentos exigidos Selecione a agência do INSS mais próxima, se necessário Revise as informações e envie o pedido

O atestado médico precisa estar legível, sem rasuras, e conter nome completo do paciente, data de emissão, diagnóstico, assinatura e carimbo do profissional de saúde.

O que fazer se o benefício for negado?

Caso o auxílio-doença seja negado, o segurado tem direito a recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. O prazo para recorrer é de 30 dias após o recebimento da negativa.

Se o recurso for indeferido, ainda há a possibilidade de entrar com uma ação na Justiça. Para isso, é importante reunir toda a documentação médica necessária que comprove a incapacidade para o trabalho.

O pente-fino do INSS pode gerar insegurança para muitos beneficiários, mas estar bem informado e preparado é a melhor forma de garantir seus direitos. Fique atento às convocações e mantenha seus documentos atualizados para evitar surpresas.