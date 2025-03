Governo libera novo pagamento do auxílio de 300 reais, veja como receber

O pagamento do novo auxílio já começou. Veja quem recebe, como consultar o benefício de 300 reais e quais são as formas de saque disponíveis.

Um novo auxílio de 300 reais já está disponível para os beneficiários cadastrados. O pagamento referente a março foi liberado e segue o calendário oficial definido pelo governo.

Para receber o pagamento corretamente, é necessário verificar se os dados estão atualizados e acompanhar as datas de saque. O benefício pode ser acessado por diferentes meios, incluindo saque presencial, cartão exclusivo e movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

A seguir, veja todas as informações sobre como confirmar o recebimento do auxílio, quem tem direito e quais são as datas para sacar o valor já liberado.

Milhares de beneficiários já podem sacar o auxílio de 300 reais. Confira as datas de pagamento, critérios para participar e como movimentar o valor. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é esse novo auxílio de 300 reais?

O programa Mães de Pernambuco já liberou o pagamento do auxílio de 300 reais, um benefício destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica no estado.

Criado para complementar o Bolsa Família, o programa busca oferecer um suporte financeiro extra para mães que precisam desse auxílio para sustentar suas famílias.

O pagamento referente a março já está disponível para as beneficiárias. Para garantir que o valor esteja liberado na conta, é importante conferir o cadastro e acompanhar as datas do calendário oficial.

O que é o programa Mães de Pernambuco?

O Mães de Pernambuco é um programa estadual que desde março de 2024 tem auxiliado mulheres em dificuldades financeiras. Atualmente, mais de 105 mil mulheres já foram contempladas.

Com a ampliação do programa no início de 2025, foram abertas mais 8 mil novas vagas, aumentando o alcance da iniciativa e permitindo que mais mulheres recebam o benefício mensalmente.

O pagamento do auxílio de 300 reais tem sido um suporte importante para as beneficiárias, garantindo um mínimo de segurança financeira e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas.

Calendário de pagamentos do Mães de Pernambuco em 2025

O pagamento do benefício ocorre sempre no quinto dia útil de cada mês. Veja as datas para 2025

As beneficiárias devem ficar atentas às datas para evitar atrasos no saque do benefício.

Como receber o benefício?

O Mães de Pernambuco oferece diferentes formas de recebimento, garantindo mais praticidade para as beneficiárias

Cartão exclusivo do programa – permite o saque direto do valor mensalmente

– permite o saque direto do valor mensalmente Saque presencial – pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal , com apresentação de um documento de identificação

– pode ser feito nas agências da , com apresentação de um documento de identificação Aplicativo Caixa Tem – permite movimentar o benefício digitalmente, com opções de pagamento de contas e transferências bancárias

As beneficiárias podem escolher a opção que melhor atende às suas necessidades.

Quem pode receber o auxílio de 300 reais?

Para ser contemplada pelo programa, é necessário atender aos seguintes critérios

Ser responsável pelo núcleo familiar

Residir em qualquer município de Pernambuco

Estar cadastrada no Bolsa Família e ter os dados atualizados no Cadastro Único

Ser gestante, mãe ou responsável por crianças de até seis anos

Não ter emprego formal com carteira assinada

Valor do benefício e alcance do programa

O Mães de Pernambuco estabelece um pagamento fixo de 300 reais por beneficiária, independentemente do número de filhos ou dependentes. Isso diferencia o programa de outras iniciativas sociais, que muitas vezes variam os valores conforme a composição familiar.

Atualmente, o programa atende até 100 mil mulheres por ciclo, e a inclusão de novas beneficiárias depende da disponibilidade de recursos.

Como se cadastrar no Mães de Pernambuco?

As interessadas em receber o auxílio podem fazer o cadastro pelo site oficial do programa. É necessário preencher um formulário com os dados pessoais e aguardar a análise da solicitação.

Canais de atendimento para dúvidas

A Ouvidoria Social do governo estadual disponibiliza canais de atendimento para esclarecer dúvidas sobre o programa

E-mail – ouvidoria@sas.pe.gov.br

– Telefone – 0800 081 4421

Para ser atendida de forma mais rápida, é recomendável informar nome completo, CPF e NIS ao entrar em contato.

O Mães de Pernambuco segue ajudando milhares de mulheres a terem um suporte financeiro extra para cuidar de suas famílias. Fique atenta ao calendário de pagamentos e consulte os canais oficiais para garantir o benefício.