Ganhadores do CPF Premiado têm poucos dias para solicitar os prêmios, veja como fazer

O prazo para resgatar os prêmios do CPF Premiado termina em breve. Veja como consultar se você foi contemplado e garantir o recebimento antes da data limite.

O prazo para o resgate dos prêmios do programa CPF Premiado está chegando ao fim. Os ganhadores têm até o dia 15 de março para solicitar os valores, que podem chegar a 17 mil reais.

Quem não fizer o pedido dentro do período estabelecido perderá o direito ao prêmio. Se você participou do sorteio, essa é a última chance de conferir se seu CPF foi contemplado e seguir os passos necessários para garantir o pagamento.

Não deixe para a última hora e confira agora mesmo sua conta no sistema do programa. Veja mais detalhes nas linhas abaixo.

Ganhadores do CPF Premiado precisam solicitar o resgate dos valores até 15 de março. Confira o passo a passo e veja como garantir seu prêmio. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Onde os prêmios ainda não foram resgatados?

Os prêmios pendentes estão distribuídos entre diversas regiões do Rio Grande do Sul, incluindo

Porto Alegre

Região Metropolitana

Região Carbonífera

Vale do Rio Pardo

Região Sul

Campanha

Região Central

Região Noroeste

No sorteio realizado em dezembro de 2024, um total de 250 mil reais foi distribuído. O prêmio principal, de 100 mil reais, já foi resgatado, mas ainda restam valores a serem retirados.

Entre os contemplados, há prêmios de 5 mil reais e diversas premiações de 1 mil reais, destinadas a participantes de diferentes municípios.

Confira também:

Como resgatar os prêmios do CPF Premiado?

Os ganhadores precisam solicitar o resgate dentro do prazo de 90 dias após a homologação do sorteio, realizada em 16 de dezembro. O período de resgate encerra no dia 15 de março e, após essa data, os valores não poderão mais ser retirados.

O processo para solicitar o resgate é simples e pode ser feito em poucos minutos. Veja o passo a passo

Acesse o site ou aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, NFG: https://nfg.sefaz.rs.gov.br/ Faça login com seu CPF e senha cadastrada Vá até a aba “Meus Prêmios” Solicite o resgate e preencha as informações solicitadas pelo sistema

Depois de seguir esses passos, o valor será reservado para pagamento, mas o depósito pode levar alguns dias, conforme os trâmites internos do programa.

Quem pode participar dos sorteios do CPF Premiado?

Para concorrer aos prêmios do Nota Fiscal Gaúcha, NFG, é necessário cumprir algumas regras

Estar cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha

Solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais ao fazer compras

Ter realizado compras no mês anterior ao sorteio

Quem já cumpre esses critérios participa automaticamente dos sorteios mensais, sem precisar se inscrever a cada rodada.

Como se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha?

O Nota Fiscal Gaúcha está disponível para todos os cidadãos do Rio Grande do Sul e oferece vantagens além dos sorteios. O cadastro pode ser feito online.

Acesse o site oficial do Nota Fiscal Gaúcha ou baixe o aplicativo Selecione a opção “Cadastre-se” Preencha o formulário com seus dados pessoais Crie uma senha segura Aceite os termos e confirme o cadastro

Depois de cadastrado, basta incluir o CPF nas compras para começar a acumular pontos e ter chances de ganhar prêmios todos os meses.

Como aumentar as chances de ganhar prêmios no NFG?

Para aproveitar ao máximo o programa, algumas estratégias podem aumentar as chances de ser sorteado

Sempre informe o CPF nas notas fiscais ao fazer compras

Acesse o aplicativo diariamente e participe da Receita da Sorte

Realize compras frequentes para acumular mais notas

Mantenha os dados sempre atualizados no programa

Consulte sua conta regularmente para acompanhar os sorteios e resgatar prêmios

Além de possibilitar ganhos financeiros, essas ações ajudam no combate à sonegação fiscal e no fortalecimento da economia do estado.

Benefícios extras: descontos no IPVA com o programa Bom Cidadão

Os participantes do Nota Fiscal Gaúcha também podem obter descontos no IPVA, dependendo do número de notas fiscais registradas.

Os descontos funcionam da seguinte maneira

5% de desconto para quem acumular 150 notas ou mais

3% de desconto para quem registrar entre 100 e 149 notas

1% de desconto para quem tiver entre 51 e 99 notas

O programa Bom Cidadão garante esse benefício automático para quem já participa do Nota Fiscal Gaúcha e acumula notas fiscais regularmente.

Se você tem prêmios a resgatar ou quer garantir mais vantagens, não perca a data limite do resgate.