Pagamento do Bolsa Família: todos os NIS receberão na próxima terça?

O pagamento do Bolsa Família de março começa em breve. Veja as datas, os valores e como consultar se você está na lista de beneficiários.

O Bolsa Família segue garantindo apoio financeiro a milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O pagamento referente a março de 2025 começa no dia 18 e segue até o dia 31, conforme o Número de Identificação Social, NIS, de cada beneficiário.

Com a proximidade das datas, muitas pessoas querem saber se estão entre os beneficiários do próximo depósito e quais valores podem receber. Além disso, é importante entender as condições para a manutenção do benefício e as regras de atualização do cadastro.

A seguir, você encontra todas as informações sobre quem tem direito ao pagamento, como consultar seu benefício e quais são as datas de saque.

Milhões de famílias aguardam o pagamento do Bolsa Família este mês. Confira o calendário completo, as regras do benefício e como atualizar seus dados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Valores do Bolsa Família em 2025

O Bolsa Família tem diferentes tipos de benefícios, garantindo valores específicos de acordo com o perfil de cada família. Atualmente, os pagamentos seguem essa estrutura

Benefício de Renda de Cidadania, BRC – paga 142 reais por pessoa da família .

– paga . Benefício Complementar, BCO – garante que nenhuma família receba menos de 600 reais no total.

– garante que no total. Benefício Primeira Infância, BPI – adiciona 150 reais para cada criança de até 7 anos .

– adiciona . Benefício Variável Familiar, BVF – paga 50 reais para gestantes e crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos .

– paga . Benefício Variável Familiar Nutriz, BVN – adiciona 50 reais por membro da família com até 7 meses de idade .

– adiciona . Benefício Extraordinário de Transição, BET – garante que ninguém receba um valor menor do que no programa anterior.

Os valores são somados de acordo com a composição familiar e depositados automaticamente na conta do beneficiário.

Confira também:

Condições para receber o Bolsa Família

Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas regras nas áreas de educação e saúde. As exigências incluem

Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos precisam estar matriculados na escola e manter frequência escolar .

. Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal regularmente .

. Crianças de até 7 anos precisam passar pelo monitoramento nutricional .

. Toda a família deve seguir o calendário nacional de vacinação.

O não cumprimento dessas regras pode resultar no bloqueio ou cancelamento do benefício, até que a situação seja regularizada.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em março de 2025

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário escalonado, baseado no último número do NIS. Veja as datas

NIS final 1 – 18 de março

NIS final 2 – 19 de março

NIS final 3 – 20 de março

NIS final 4 – 21 de março

NIS final 5 – 24 de março

NIS final 6 – 25 de março

NIS final 7 – 26 de março

NIS final 8 – 27 de março

NIS final 9 – 28 de março

NIS final 0 – 31 de março

No dia 18 de março, apenas os beneficiários com NIS final 1 receberão o pagamento. Os demais devem aguardar a data correspondente ao seu número final.

Calendário anual de pagamentos do Bolsa Família em 2025

O governo já divulgou as datas de pagamento para todo o ano. Veja o cronograma

Janeiro – 20 a 31

– 20 a 31 Fevereiro – 17 a 28

– 17 a 28 Março – 18 a 31

– 18 a 31 Abril – 15 a 30

– 15 a 30 Maio – 19 a 30

– 19 a 30 Junho – 16 a 30

– 16 a 30 Julho – 18 a 31

– 18 a 31 Agosto – 18 a 29

– 18 a 29 Setembro – 17 a 30

– 17 a 30 Outubro – 20 a 31

– 20 a 31 Novembro – 14 a 28

– 14 a 28 Dezembro – 10 a 23

Em dezembro, os pagamentos serão antecipados, permitindo que as famílias recebam antes do Natal.

Como consultar o NIS?

O Número de Identificação Social, NIS, é essencial para acompanhar os pagamentos. Ele pode ser encontrado nos seguintes locais

Cartão do Bolsa Família

Aplicativo Caixa Tem

Site do Cadastro Único

Central de Atendimento da Caixa, telefone 0800 726 0207

Se houver dúvidas sobre o número do NIS, o beneficiário pode buscar atendimento em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Formas de receber o Bolsa Família

O Bolsa Família pode ser sacado ou utilizado de diferentes maneiras

Saque em agências da Caixa Econômica Federal

Uso do cartão do Bolsa Família em caixas eletrônicos

Transferência do benefício para conta bancária via aplicativo Caixa Tem

Saque em casas lotéricas, com apresentação de documento oficial

As opções digitais permitem que os beneficiários movimentem o dinheiro sem precisar ir até uma agência.

Atualização cadastral e manutenção do benefício

Para continuar no Bolsa Família, é preciso manter o Cadastro Único atualizado. As principais recomendações são

Atualizar as informações a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na família .

. Informar qualquer alteração de endereço, renda ou escolaridade dos membros da casa .

. Manter os contatos atualizados, como telefone e e-mail.

As atualizações podem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou na prefeitura do município.

Dúvidas frequentes sobre o Bolsa Família

1. Quem tem direito ao Bolsa Família

Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda per capita de até 218 reais mensais, podem se candidatar ao benefício.

2. Como verificar se fui aprovado para receber o Bolsa Família

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Bolsa Família, pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo telefone 0800 726 0207.

3. O que fazer se o pagamento não for realizado na data prevista

Se o benefício não for depositado no dia certo, o beneficiário pode entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, pelo telefone 121.