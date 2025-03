Bolsa Família tem novas datas de pagamento em março, veja como consultar

O calendário do Bolsa Família de março já foi liberado. Veja quem recebe, como consultar os valores e os detalhes do novo Cadastro Único.

Todos os meses, os beneficiários do Bolsa Família aguardam a liberação do calendário de pagamentos, que define as datas em que os valores estarão disponíveis para saque.

Para março de 2025, essas informações já foram divulgadas, permitindo que as famílias organizem melhor seus gastos e saibam exatamente quando terão acesso ao benefício.

O programa é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, e segue um cronograma baseado no Número de Inscrição Social, NIS.

Isso significa que cada beneficiário recebe o pagamento em uma data específica, conforme o último dígito do seu NIS. Essa estratégia evita filas nas agências bancárias e facilita o saque de forma organizada.

Além do valor base de 600 reais, o Bolsa Família conta com benefícios adicionais, que podem aumentar o valor final recebido, dependendo da composição de cada família. Crianças pequenas, adolescentes e gestantes, por exemplo, podem gerar acréscimos no benefício.

Estar atento a essas informações ajuda as famílias a aproveitar ao máximo o programa e garantir que nenhum valor seja perdido.

Milhares de famílias aguardam o pagamento do Bolsa Família em março. Confira como acessar seu benefício e entender as mudanças previstas para os próximos meses. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025

Os pagamentos de março começam no dia 18 e seguem um cronograma baseado no último número do NIS. Confira as datas:

NIS final 1 – 18 de março

NIS final 2 – 19 de março

NIS final 3 – 20 de março

NIS final 4 – 21 de março

NIS final 5 – 22 de março

NIS final 6 – 25 de março

NIS final 7 – 26 de março

NIS final 8 – 27 de março

NIS final 9 – 28 de março

NIS final 0 – 29 de março

Os valores são depositados automaticamente nas contas dos beneficiários e podem ser acessados pelo aplicativo Caixa Tem, cartão do programa ou diretamente em lotéricas e agências bancárias.

Veja também:

Como verificar se o benefício foi liberado ou bloqueado?

Para garantir o recebimento do Bolsa Família, é importante acompanhar a situação do benefício. O governo disponibiliza diferentes formas para que os beneficiários façam essa consulta:

Aplicativo Bolsa Família – Disponível para celulares, permite verificar os valores e a data do pagamento.

– Disponível para celulares, permite verificar os valores e a data do pagamento. Aplicativo Caixa Tem – Além de consultar o saldo, o beneficiário pode realizar transferências e pagar contas.

– Além de consultar o saldo, o beneficiário pode realizar transferências e pagar contas. Central de Atendimento 121 – Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, oferecendo suporte por telefone.

– Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, oferecendo suporte por telefone. Agências da Caixa Econômica Federal e CRAS – Para quem prefere atendimento presencial.

Caso o benefício esteja bloqueado, o primeiro passo é verificar se há alguma pendência no Cadastro Único, CadÚnico. Se necessário, a família deve atualizar suas informações no CRAS mais próximo.

Mudanças no Cadastro Único e impactos no Bolsa Família

A partir de abril de 2025, o Cadastro Único passará por mudanças para tornar o sistema mais seguro e eficiente. Essa atualização será gerida pela Dataprev e tem o objetivo de reduzir fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa.

Entre 1º e 16 de março, o sistema do Cadastro Único ficará temporariamente fora do ar. Durante esse período, novos cadastros só poderão ser feitos presencialmente, por meio de formulários físicos nos CRAS. Beneficiários devem ficar atentos para evitar problemas no recebimento do benefício.

Valores e benefícios extras do Bolsa Família

O valor base do Bolsa Família é de 600 reais, mas algumas famílias podem receber mais, dependendo da composição familiar. O programa inclui benefícios extras, como:

Benefício Primeira Infância – Para crianças de 0 a 6 anos , garantindo um valor adicional para auxiliar no desenvolvimento infantil.

– Para crianças de , garantindo um valor adicional para auxiliar no desenvolvimento infantil. Benefício Variável Familiar – Pago a famílias que possuem crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos , incentivando a permanência escolar.

– Pago a famílias que possuem , incentivando a permanência escolar. Benefício para Gestantes e Nutrizes – Oferecido para gestantes e mães que estão amamentando.

Os valores são somados ao benefício principal e depositados automaticamente junto ao pagamento mensal.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a renda familiar per capita deve ser de até 218 reais por mês. Esse cálculo é feito somando a renda total da família e dividindo pelo número de membros da casa.

Além disso, algumas obrigações precisam ser cumpridas para manter o benefício ativo:

Crianças e adolescentes precisam estar matriculados na escola e manter frequência escolar .

. Gestantes devem realizar o pré-natal regularmente .

. Famílias devem manter os dados atualizados no Cadastro Único.

Caso alguma dessas regras não seja cumprida, o benefício pode ser bloqueado ou suspenso até que a situação seja regularizada.