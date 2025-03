Quem tem direito à aposentadoria por invalidez e como fazer o pedido no Meu INSS? Descubra agora

A aposentadoria por invalidez pode ser solicitada no Meu INSS. Veja os documentos necessários, as doenças aceitas e como funciona a perícia médica.

A aposentadoria por invalidez é concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para pessoas que, devido a doenças graves ou acidentes, não conseguem mais trabalhar de forma permanente.

Para obter o benefício, é necessário comprovar incapacidade total e definitiva por meio de perícia médica realizada pelos profissionais do INSS.

Com o aumento dos pedidos em 2025, entender as regras e os critérios de concessão pode evitar atrasos ou negativas no processo.

Algumas condições de saúde garantem o direito sem a necessidade de um período mínimo de contribuição, enquanto outros casos exigem uma análise mais detalhada. Além disso, ter a documentação organizada e preencher corretamente o pedido pode facilitar a aprovação do benefício.

Quem não pode mais trabalhar pode solicitar a aposentadoria por invalidez. Veja os critérios do INSS, os valores e como garantir o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode solicitar a aposentadoria por invalidez?

Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar que a incapacidade é total e permanente, ou seja, que a pessoa não pode mais desempenhar nenhuma atividade profissional.

Essa avaliação é feita pelos médicos peritos do INSS, que analisam os laudos médicos, exames e o impacto da doença na vida do segurado.

Outro critério importante é a qualidade de segurado, que significa estar com as contribuições previdenciárias em dia ou dentro do período de graça, que pode durar até 36 meses após o último pagamento ao INSS. Caso essa condição não seja cumprida, o pedido pode ser negado.

Para algumas doenças graves ou acidentes, o tempo mínimo de contribuição de 12 meses pode ser dispensado. No entanto, se houver possibilidade de recuperação, o auxílio-doença pode ser concedido em vez da aposentadoria por invalidez.

Veja também:

Doenças que garantem aposentadoria sem tempo mínimo de contribuição

O INSS tem uma lista de 17 doenças que permitem a concessão da aposentadoria por invalidez sem exigência de carência. Algumas dessas condições incluem

Câncer

Esclerose múltipla

Hanseníase

Cegueira total

Cardiopatias graves

Além dessas, doenças como Alzheimer em estágio avançado, sequelas graves de AVC e transtornos psiquiátricos podem justificar a aposentadoria, desde que os laudos médicos comprovem a incapacidade total e permanente. Cada caso é analisado individualmente durante a perícia médica do INSS.

Documentos necessários para solicitar o benefício

A entrega de documentos completos evita atrasos na análise do pedido. Os principais documentos exigidos são

Documento de identificação, como RG e CPF

Carteira de trabalho

Exames, atestados e laudos médicos atualizados que comprovem a incapacidade

que comprovem a incapacidade Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS , para demonstrar o histórico de contribuições ao INSS

, para demonstrar o histórico de contribuições ao INSS Relatórios médicos detalhados, emitidos por especialistas, com informações sobre tratamentos e prognósticos

Se o segurado perdeu a qualidade de segurado, pode ser necessário regularizar as contribuições antes de dar entrada no pedido.

Passo a passo para solicitar a aposentadoria por invalidez

O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. O processo é simples e segue estas etapas

Acesse o Meu INSS e selecione “Benefício por Incapacidade” Envie os documentos médicos e pessoais solicitados Aguarde o agendamento da perícia médica, que pode ser presencial ou, em alguns casos, realizada por telemedicina O resultado da análise é disponibilizado em até 45 dias

Se o pedido for aprovado, o pagamento do benefício começa no mês seguinte à concessão. Caso o benefício seja negado, o segurado pode entrar com um recurso administrativo no Meu INSS dentro de 30 dias. Se a negativa persistir, é possível recorrer à Justiça.

Para casos mais complexos, buscar apoio jurídico pode aumentar as chances de aprovação do benefício.