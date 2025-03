Ainda dá tempo de se inscrever no Bolsa Família?

O Bolsa Família já tem calendário definido para março. Veja as datas de pagamento, valores atualizados e como consultar o saldo do benefício.

O Bolsa Família segue sendo um dos programas de assistência mais importantes do Brasil, atendendo mais de 20 milhões de beneficiários.

O pagamento de março de 2025 começa no dia 18 e segue um cronograma escalonado, garantindo que as famílias tenham acesso ao benefício de maneira organizada.

Para continuar recebendo o Bolsa Família, é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único, CadÚnico, e atender ao critério de renda per capita de até 280 reais. Ter o cadastro atualizado não garante a inclusão imediata no programa, mas aumenta as chances de ser selecionado.

Milhões de beneficiários do Bolsa Família aguardam o pagamento deste mês. Confira o cronograma oficial, os adicionais disponíveis e como acompanhar o depósito.

Quem ainda pode se inscrever no Bolsa Família?

A inscrição no Bolsa Família não é feita diretamente, pois primeiro é preciso estar no Cadastro Único. Para isso, os interessados devem procurar a prefeitura local ou o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, onde receberão orientações sobre o processo.

Mesmo com o cadastro ativo, a folha de pagamentos de março já foi fechada, o que significa que quem se inscrever agora só poderá ser incluído nos meses seguintes.

O programa segue oferecendo suporte regularmente, permitindo que novos beneficiários sejam adicionados conforme a atualização da base de dados.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025

Os depósitos seguem a ordem do Número de Identificação Social, NIS, conforme o cronograma abaixo

NIS final 1 – 18 de março

– 18 de março NIS final 2 – 19 de março

– 19 de março NIS final 3 – 20 de março

– 20 de março NIS final 4 – 21 de março

– 21 de março NIS final 5 – 24 de março

– 24 de março NIS final 6 – 25 de março

– 25 de março NIS final 7 – 26 de março

– 26 de março NIS final 8 – 27 de março

– 27 de março NIS final 9 – 28 de março

– 28 de março NIS final 0 – 31 de março

Os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês, exceto em dezembro, quando são antecipados para que os beneficiários recebam antes das festas de fim de ano.

Valores do Bolsa Família em março de 2025

O valor base do Bolsa Família é de 600 reais por família, mas esse valor pode ser maior dependendo da composição familiar e dos benefícios adicionais. Confira os valores disponíveis para os beneficiários

Benefício de Renda de Cidadania, BRC – 142 reais por membro da família

– Benefício Complementar, BCO – valor extra pago para garantir um total mínimo de 600 reais por família

– valor extra pago para Benefício Primeira Infância, BPI – 150 reais por criança de 0 a 7 anos

– Benefício Variável Familiar, BVF – 50 reais para gestantes e crianças de 7 a 18 anos

– Benefício Variável Familiar Nutriz, BVN – 50 reais por integrante com até sete meses de idade

– Benefício Extraordinário de Transição, BET – pago até maio de 2025 para garantir que ninguém receba um valor menor do que no programa anterior

Esses valores são somados ao benefício principal e pagos automaticamente conforme o cadastro da família.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Os beneficiários podem conferir os depósitos e acompanhar o saldo pelos seguintes canais

Aplicativo Bolsa Família – disponível para consulta de valores e datas de pagamento

– disponível para consulta de valores e datas de pagamento Aplicativo Caixa Tem – permite movimentar o dinheiro, pagar contas e realizar transferências

– permite movimentar o dinheiro, pagar contas e realizar transferências Agências da Caixa Econômica Federal – atendimento presencial para quem precisa sacar o benefício

– atendimento presencial para quem precisa sacar o benefício Central de Atendimento 111 – canal telefônico para dúvidas sobre o pagamento

É recomendado verificar regularmente os dados cadastrais para evitar bloqueios e garantir que o benefício continue sendo pago corretamente.

O Bolsa Família segue ajudando milhões de famílias em todo o Brasil, garantindo um suporte financeiro mensal. Acompanhe o calendário e mantenha seu cadastro atualizado para garantir o recebimento do benefício sem imprevistos.