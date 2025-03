Governo anuncia programa com auxílio mensal de R$ 200 para estudantes

O MEC lançou o programa Partiu IF para ajudar jovens da rede pública a ingressarem em cursos técnicos. Conheça as metas e as vagas disponíveis em 2025.

O Ministério da Educação (MEC) lançou um novo programa chamado Partiu IF, que visa promover a inclusão de estudantes da rede pública na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O principal objetivo é apoiar jovens em situação de vulnerabilidade e prepará-los para os processos seletivos dos institutos federais, oferecendo suporte pedagógico, reforço educacional e um auxílio financeiro de R$ 200 mensais.

Através desta ação, busca-se mitigar as desigualdades existentes no acesso ao ensino técnico no Brasil, garantindo que estudantes de diversas origens socioeconômicas tenham oportunidades equitativas de ingressar e se manter na educação federal.

Conheça o Partiu IF

O Partiu IF tem como meta expandir o acesso à formação técnica de nível médio e garantir que mais jovens de diferentes origens socioeconômicas tenham oportunidade de ingressar em cursos técnicos de alta qualidade. O programa visa:

Reforçar o aprendizado de estudantes que enfrentam desigualdades educacionais ;

de estudantes que enfrentam ; Oferecer suporte financeiro para a permanência dos alunos nos cursos preparatórios;

para a permanência dos alunos nos cursos preparatórios; Criar mais oportunidades para estudantes historicamente desfavorecidos no sistema educacional.

Qual o público-alvo do programa?

O programa é destinado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública que desejam ingressar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. A prioridade será dada a grupos específicos, como:

Jovens negros ;

; Quilombolas ;

; Indígenas ;

; Pessoas com deficiência ;

; Estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo (R$ 1.518,00).

O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a importância do programa em apoiar aqueles que enfrentam desafios para competir nas seleções dos institutos federais, oferecendo uma chance de igualdade de acesso.

Benefício financeiro

Cada estudante selecionado receberá uma bolsa de R$ 200 por mês, durante oito meses, com o objetivo de ajudar na permanência dos alunos nos cursos preparatórios. Este benefício financeiro visa garantir que todos os estudantes tenham as condições necessárias para participar de forma completa.

Estrutura do programa

O Partiu IF é dividido em dois eixos de formação, somando 320 horas de aulas:

Ciclo básico: Linguagem ;

; Matemática ;

; Ciências Naturais ;

; Oficinas de redação.

Esse ciclo visa reforçar as habilidades essenciais que serão exigidas nos processos seletivos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Formação suplementar: Apoio psicopedagógico ;

; Monitoramento acadêmico e emocional ;

; Orientação individual e em grupo para enfrentar desafios específicos.

Esse apoio visa criar um ambiente de aprendizado favorável ao desenvolvimento dos alunos.

Metas e investimentos

O Partiu IF tem a meta de preparar 78 mil estudantes até 2027. Para alcançar esse objetivo, o MEC destinará R$ 463 milhões ao programa. Para o ano de 2025, estão previstas 26 mil vagas para alunos do último ano do ensino fundamental, com um custo estimado de R$ 115,8 milhões para o biênio 2024-2025.

Implementação do programa

As aulas começam em 15 de março de 2025, com a criação de cerca de 650 turmas em diversos campi da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cada campus terá uma turma de 40 alunos. O projeto piloto do Partiu IF iniciou em agosto de 2024 no Instituto Federal do Sul de Minas, localizado no campus de Pouso Alegre (MG). Com a expansão do programa, espera-se que estudantes de todo o Brasil tenham acesso ao ensino técnico federal.

A importância das iniciativas educacionais

As políticas educacionais são cruciais para diminuir as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento econômico e humano no Brasil.

O programa Partiu IF amplia o acesso à educação de qualidade, oferecendo apoio financeiro e acadêmico a estudantes em situação de vulnerabilidade.

Investir em educação não só melhora as oportunidades de emprego, mas também fortalece a qualificação da força de trabalho e contribui para o crescimento do país.

Além disso, iniciativas educacionais inclusivas ajudam a construir uma sociedade mais justa, onde todos têm a chance de desenvolver seu potencial e alcançar uma vida digna.