Idosos devem se preparar para a declaração do Imposto de Renda: entenda como

Fique atento à declaração do Imposto de Renda 2025. Idosos devem se preparar para evitar complicações e garantir a prioridade na restituição.

A declaração do Imposto de Renda para o ano de 2025 começará em março, com prazo previsto entre 17 de março e 31 de maio. A Receita Federal ainda precisa confirmar oficialmente essas datas, o que deve acontecer após o carnaval.

Idosos devem estar atentos a essa data, para evitar problemas com o Fisco, já que o não cumprimento da obrigação pode gerar multas e outros tipos de penalidades.

Nos últimos anos, o processo de declaração passou por modificações. A introdução do formato pré-preenchido trouxe mudanças importantes.

Nesse novo formato, o contribuinte deve aguardar que dados como informações bancárias e dados de empregadores sejam coletados e enviados. Isso exige mais tempo de organização, já que é necessário garantir que todas as informações estejam consolidadas e enviadas corretamente até o final de fevereiro.

Isso pode ter um impacto direto na experiência de quem vai declarar, exigindo mais paciência e atenção dos contribuintes.

A declaração do Imposto de Renda começa em março. Idosos devem estar preparados para evitar problemas e garantir os benefícios da restituição. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem deve declarar o Imposto de Renda?

Embora tenha havido algumas atualizações na tabela do Imposto de Renda, ainda existem categorias de pessoas que são obrigadas a enviar a declaração. Os principais critérios incluem:

Rendimento tributável superior a R$ 30.639,90 em 2024.

superior a R$ 30.639,90 em 2024. Recebimento de rendimento isento acima de R$ 40.000,00.

acima de R$ 40.000,00. Realização de operações na Bolsa de Valores .

. Propriedade de bens ou direitos avaliados em mais de R$ 300.000,00 .

avaliados em mais de . Receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividades rurais.

em atividades rurais. Venda de imóveis residenciais com isenção ao adquirir outro imóvel.

Se a declaração não for entregue dentro do prazo, o contribuinte poderá sofrer multas e outras penalidades.

Confira também:

Idosos e aposentados: quando é necessária a declaração?

Os aposentados e pensionistas do INSS que ultrapassam o limite de isenção precisam enviar a declaração até o final de maio.

Embora exista um limite de isenção para esses cidadãos, aqueles que possuem outras fontes de renda ou ganhos que superam esse limite também têm a obrigação de declarar.

Uma vantagem importante para os idosos é que eles possuem prioridade na restituição do Imposto de Renda, desde que a declaração seja feita corretamente, sem erros.

Para garantir que o processo seja realizado sem complicações, é essencial que os idosos reúnam todos os documentos necessários, como informes de rendimento, comprovantes de despesas médicas e outros documentos relevantes.

Quem está isento da declaração?

Nem todos os brasileiros são obrigados a declarar o Imposto de Renda. Algumas situações garantem a isenção, como:

Pessoas com renda mensal de até R$ 2.640,00 .

de até . Aposentados ou pensionistas que se mantêm dentro do limite de isenção.

ou que se mantêm dentro do limite de isenção. Pessoas que sofrem de doenças graves, como câncer, HIV e cardiopatia, com laudo médico comprovando a condição.

Além disso, um novo projeto de lei pode ampliar a isenção para quem recebe até R$ 5.000,00 mensais, caso o projeto seja aprovado.

Para se manter informado sobre as mudanças nas regras, é sempre recomendável acompanhar as atualizações diretamente no site da Receita Federal.

Como se preparar para a declaração

Com a data do início da declaração se aproximando, é fundamental que os idosos comecem a se organizar. Reunir todos os documentos necessários e entender as obrigações é a melhor forma de evitar complicações futuras com o Fisco.

Para evitar a pressa de última hora, é importante que as pessoas se informem corretamente sobre os requisitos da declaração.

Se houver dúvidas ou se a situação for mais complexa, é aconselhável procurar a ajuda de um profissional para garantir que a declaração seja feita de forma correta e sem erros.

Além disso, é importante compartilhar essas informações com amigos e familiares que também possam precisar, garantindo que todos estejam cientes das obrigações fiscais e de direitos e benefícios disponíveis para idosos.