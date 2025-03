Governo confirma pagamentos adicionais no Bolsa Família, veja como garantir o seu

O Bolsa Família terá novos pagamentos extras em março. Veja como garantir os adicionais de 50 e 150 reais e confira as datas de pagamento.

O Bolsa Família terá pagamentos extras em março de 2025, além do valor fixo de 600 reais por família. Os adicionais de 50 e 150 reais serão concedidos para grupos específicos, garantindo um suporte financeiro maior para quem precisa.

O benefício extra de 150 reais será pago a famílias com crianças de até 6 anos, enquanto o valor de 50 reais será destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de bebês com até 6 meses.

Esses valores são acumulativos, o que significa que algumas famílias poderão receber um valor total maior dependendo da composição familiar.

Quem tem direito aos valores extras do Bolsa Família em março? Veja como consultar sua conta, os critérios do programa e como acessar o pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao adicional de 150 reais?

O valor extra de 150 reais é voltado para famílias que possuem crianças com idade entre 0 e 6 anos. Esse pagamento é feito por criança, ou seja, famílias com mais de um filho dentro dessa faixa etária podem acumular os valores.

Para garantir o recebimento, é necessário que

A família esteja cadastrada no Bolsa Família

A criança tenha registro no Cadastro Único, CadÚnico

Os dados do cadastro estejam atualizados

Esse adicional ajuda a cobrir os custos da primeira infância, um período que exige mais gastos com alimentação, saúde e educação.

Quem recebe o adicional de 50 reais?

O adicional de 50 reais será pago para três grupos específicos

Gestantes – Mulheres grávidas registradas no CadÚnico , com pagamento durante toda a gestação

– Mulheres grávidas registradas no , com pagamento durante toda a gestação Crianças e adolescentes de 7 a 18 anos – Jovens dentro dessa faixa etária, desde que registrados no programa

– Jovens dentro dessa faixa etária, desde que Bebês de até 6 meses – Esse benefício, chamado Benefício Variável Familiar Nutriz, é pago por 6 meses após o nascimento

Esses valores também são acumulativos, ou seja, uma família pode receber mais de um adicional ao mesmo tempo, dependendo da composição familiar.

Regras para receber os benefícios extras

Para garantir o pagamento dos valores adicionais, as famílias precisam seguir algumas regras básicas

Estar inscrito no Cadastro Único, CadÚnico

Ter renda mensal per capita de até 218 reais

Manter os dados sempre atualizados no sistema

Cumprir as exigências do programa, como frequência escolar e acompanhamento pré-natal

Se os dados cadastrais não estiverem corretos, o benefício pode ser bloqueado até a regularização.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025

Os pagamentos seguem a ordem do Número de Identificação Social, NIS, conforme o cronograma abaixo

NIS final 1 – 18 de março

– 18 de março NIS final 2 – 19 de março

– 19 de março NIS final 3 – 20 de março

– 20 de março NIS final 4 – 21 de março

– 21 de março NIS final 5 – 24 de março

– 24 de março NIS final 6 – 25 de março

– 25 de março NIS final 7 – 26 de março

– 26 de março NIS final 8 – 27 de março

– 27 de março NIS final 9 – 28 de março

– 28 de março NIS final 0 – 31 de março

Os valores são depositados automaticamente nas contas dos beneficiários cadastrados no programa.

Como saber se você tem direito aos adicionais?

Para verificar se sua família receberá os benefícios extras, é possível consultar as seguintes plataformas

Aplicativo Bolsa Família – Permite conferir valores e datas de pagamento

– Permite conferir valores e datas de pagamento Site da Caixa Econômica Federal – Consulta de informações detalhadas sobre o benefício

– Consulta de informações detalhadas sobre o benefício Central de Atendimento do Bolsa Família – Telefone 0800 707 2003

– Telefone Centro de Referência de Assistência Social, CRAS – Atendimento presencial para tirar dúvidas sobre o programa

Ao fazer a consulta, tenha em mãos o NIS e documentos pessoais para agilizar o atendimento.

Auxílio-gás: valor complementar para março de 2025

Além do Bolsa Família, alguns beneficiários também poderão receber o auxílio-gás, pago a cada dois meses. Em março, o valor será equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg.

O benefício é destinado a famílias inscritas no CadÚnico, com prioridade para aquelas com renda mais baixa. Esse pagamento extra ajuda no orçamento doméstico, garantindo o acesso ao gás de cozinha.

Como se cadastrar para receber os benefícios?

Quem ainda não recebe o Bolsa Família, mas acredita ter direito, deve seguir os seguintes passos para se cadastrar

Verificar se a renda familiar per capita é de até 218 reais Reunir documentos de todos os membros da família Procurar um CRAS ou a prefeitura local Realizar o cadastro no Cadastro Único, CadÚnico Aguardar a análise do governo federal

Ter o nome no CadÚnico é obrigatório, mas não garante a entrada imediata no programa, pois a seleção depende das regras de priorização do governo.

Formas de movimentação do benefício

Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar os valores de diferentes maneiras

Aplicativo Caixa Tem – Permite transferências e pagamentos

– Permite transferências e pagamentos Cartão do benefício – Saques e compras em estabelecimentos credenciados

– Saques e compras em estabelecimentos credenciados Conta poupança social digital – Disponibiliza serviços bancários básicos

O valor pode ser movimentado de forma digital ou sacado nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Atualização do cadastro e manutenção do benefício

Para evitar bloqueios ou suspensão do Bolsa Família, é importante manter o cadastro atualizado. Algumas recomendações incluem

Atualizar o CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na família

Informar alterações de endereço, renda e composição familiar

Manter contatos atualizados

Atender às convocações do programa quando solicitado

Se o cadastro estiver desatualizado, o pagamento pode ser suspenso até que os dados sejam corrigidos.

Dúvidas frequentes sobre os adicionais de 50 e 150 reais