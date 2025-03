Fundo PIS/Pasep: veja quem pode sacar os valores e como receber o dinheiro

O saque do Fundo PIS/Pasep começa em março. Veja quem pode retirar os valores, como solicitar o pagamento e as formas de recebimento disponíveis.

Os trabalhadores que têm direito ao Fundo PIS/Pasep já podem se preparar para o início dos pagamentos. A Caixa Econômica Federal divulgou que os saques começam em 28 de março de 2025, permitindo que os beneficiários resgatem valores acumulados ao longo dos anos.

Esse recurso pode ajudar milhares de pessoas que contribuíram entre 1971 e 1988 e que, muitas vezes, ainda não sabem que possuem direito ao saque.

Com um novo cronograma de pagamentos, o acesso ao dinheiro será feito de forma organizada, evitando atrasos e dificuldades no processo.

O que é o Fundo PIS/Pasep?

O Fundo PIS/Pasep funciona de forma semelhante ao FGTS e foi criado para oferecer um suporte financeiro aos trabalhadores brasileiros. Desde sua criação na década de 1970, esse fundo acumula valores devidos aos empregados, garantindo um recurso extra para complementar a renda.

O programa surgiu para permitir que trabalhadores da iniciativa privada e do setor público também se beneficiassem do crescimento econômico do país.

Os depósitos foram realizados até 1988, quando o governo extinguiu novas contribuições ao fundo. Os valores, no entanto, continuam disponíveis para saque.

Quem pode sacar os valores do PIS/Pasep?

Nem todos os trabalhadores têm direito ao saque. Veja os critérios exigidos para receber os valores:

Ter trabalhado com carteira assinada entre 1971 e 1988 ;

; Ter saldo disponível no Fundo PIS/Pasep ;

; Caso o trabalhador tenha falecido, os herdeiros legais podem solicitar o saque.

Herdeiros também podem solicitar o saque

Se o trabalhador que tinha direito ao fundo faleceu, seus herdeiros podem solicitar o resgate dos valores. O processo de solicitação foi simplificado, permitindo que familiares façam o saque sem burocracia excessiva.

Para isso, é necessário apresentar documentos como:

Certidão de óbito do titular da conta ;

; Documento que comprove o vínculo com o falecido (certidão de casamento ou nascimento) ;

; Documento de identificação do herdeiro.

Qual o valor médio do saque?

O Ministério da Fazenda estima que o valor médio disponível para cada trabalhador gira em torno de R$ 2.800. No entanto, essa quantia pode variar, pois depende de fatores como:

Tempo de contribuição ao PIS/Pasep;

ao PIS/Pasep; Salário recebido na época do depósito ;

; Correção monetária aplicada ao saldo.

Calendário de pagamentos do Fundo PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal definiu um cronograma para organizar os saques. O calendário começa em 28 de março de 2025 e segue até 26 de janeiro de 2026. A organização dos pagamentos busca evitar filas e garantir que todos tenham acesso ao dinheiro dentro do prazo.

Os saques devem ser feitos o quanto antes, pois os valores não retirados podem ser transferidos para o Tesouro Nacional no futuro.

Como solicitar o saque?

A solicitação do saque pode ser feita de maneira digital ou presencial. O processo foi modernizado para facilitar o acesso aos valores. Veja as formas disponíveis:

Pelo aplicativo FGTS ou Repis Cidadão

Acesse o aplicativo correspondente e faça login com CPF e senha;

e faça login com CPF e senha; Escolha a opção de saque do Fundo PIS/Pasep ;

; Envie os documentos exigidos e aguarde a validação do pedido.

Pelo atendimento presencial

Vá até uma agência da Caixa Econômica Federal ;

; Leve um documento de identificação e o número do PIS/Pasep ;

; Solicite o saque e informe a forma de recebimento desejada.

Formas de recebimento do valor

Os trabalhadores podem escolher como desejam receber o dinheiro. A Caixa Econômica Federal oferece diferentes opções para facilitar o acesso aos recursos.

Depósito direto em conta bancária (para quem tem conta na Caixa);

(para quem tem conta na Caixa); Conta Poupança Social Digital , acessada pelo aplicativo Caixa Tem ;

, acessada pelo aplicativo ; Saque presencial nas agências da Caixa, para quem prefere retirar o valor em dinheiro.

Correção monetária dos valores do PIS/Pasep

Os valores do Fundo PIS/Pasep são corrigidos monetariamente para evitar perdas causadas pela inflação. A atualização do saldo é feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

Isso significa que, dependendo do tempo que o dinheiro ficou parado, o valor recebido pode ser maior do que o saldo original, garantindo que o trabalhador ou seus herdeiros não percam poder de compra.

Recursos garantidos no Orçamento da União

O governo federal incluiu os valores do Fundo PIS/Pasep no Orçamento da União, garantindo que todos os beneficiários recebam seus saldos. No entanto, se houver insuficiência de recursos, os pagamentos podem ser adiados para o ano seguinte, sempre com a devida correção monetária.

Ficar atento às datas de saque e verificar se há saldo disponível é importante para que os trabalhadores e seus familiares não percam essa oportunidade de resgatar os valores acumulados.