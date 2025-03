Grana à vista! Veja como consultar o PIS/PASEP e retirar os recursos esquecidos

Conheça os detalhes sobre o saque dos valores do Fundo PIS/PASEP e saiba como consultar os recursos disponíveis para você.

O Ministério da Fazenda lançou uma plataforma online para facilitar o acesso aos valores esquecidos do antigo Fundo PIS/PASEP.

Essa iniciativa foi criada para garantir que milhões de trabalhadores brasileiros, que estavam empregados com carteira assinada entre 1971 e 1988, possam resgatar os valores que lhes pertencem.

Com essa medida, o governo busca agilizar e tornar mais seguro o processo de consulta e saque desses recursos. Saiba mais a seguir.

O Fundo PIS/PASEP tem recursos esquecidos disponíveis. Confira como consultar e sacar os valores que podem ser seus. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o REPIS Cidadão?

O REPIS Cidadão é uma ferramenta online criada para facilitar a consulta e o saque dos valores não retirados do Fundo PIS/PASEP.

Seu objetivo é tornar o processo de resgatar esses valores mais rápido e acessível, beneficiando tanto os trabalhadores quanto seus herdeiros.

A plataforma é uma das soluções desenvolvidas pelo Ministério da Fazenda para simplificar o acesso ao dinheiro acumulado durante os anos em que os trabalhadores estavam no fundo.

Veja só:

Como funciona a plataforma?

Para acessar o REPIS Cidadão, o trabalhador ou herdeiro deve entrar no site oficial e fazer login usando uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. Após o login, o sistema informa se há valores disponíveis e orienta sobre os próximos passos para realizar o saque.

Além do site, o aplicativo do FGTS também oferece a opção de consultar se há valores a serem retirados. A integração entre os sistemas facilita ainda mais a consulta e o saque, oferecendo mais praticidade para o usuário.

Quando os pagamentos começam?

A liberação dos recursos para os beneficiários identificados no sistema começará em 28 de março. Essa data marca o início do cronograma de pagamentos, e os interessados devem ficar atentos para garantir que o processo ocorra sem problemas.

Quem tem direito ao saque?

O direito ao saque dos valores do Fundo PIS/PASEP está restrito a um grupo específico de pessoas. Pode sacar qualquer trabalhador que tenha vínculo empregatício com carteira assinada ou que tenha sido servidor público entre 1971 e 1988, desde que não tenha retirado os valores anteriormente.

Além disso, herdeiros e beneficiários legais também têm direito ao saque, desde que apresentem a documentação correta para comprovar o vínculo e o direito à herança.

É importante observar que o REPIS Cidadão não está relacionado ao abono salarial do PIS/PASEP, que é destinado anualmente a trabalhadores de baixa renda. O programa atual é exclusivo para o saque de valores esquecidos do Fundo PIS/PASEP.

Como são calculados os valores disponíveis?

O valor a ser sacado depende de fatores como o tempo de trabalho e o salário recebido entre 1971 e 1988. Com base nessas informações, o Ministério da Fazenda calcula quanto cada pessoa tem direito a retirar.

Estima-se que, em média, cada beneficiário tenha cerca de R$ 2,8 mil disponíveis para saque, embora esse montante possa variar de acordo com a situação individual.

O total de recursos disponíveis para saque no REPIS Cidadão é estimado em R$ 26 bilhões, o que representa um grande valor a ser redistribuído entre os trabalhadores e seus herdeiros.

Como consultar e realizar o saque?

O processo de consulta e saque foi pensado para ser o mais simples possível. Primeiro, o beneficiário deve acessar o site oficial do REPIS Cidadão: https://repiscidadao.fazenda.gov.br/ .

Após fazer o login com a conta Gov.br, o sistema informará se há valores a serem retirados. Caso haja, o montante será mostrado junto com as orientações para o saque.

Se o beneficiário tiver direito ao saque, ele poderá fazer a solicitação diretamente na plataforma. O sistema fornecerá todos os detalhes sobre como proceder para retirar os valores.

Quais documentos são necessários?

Para efetuar o saque, é preciso apresentar documentos específicos. Para os titulares, basta um documento oficial de identificação com foto, como o RG ou a CNH.

No caso de herdeiros e sucessores, a documentação exigida inclui:

Certidão PIS/PASEP/FGTS .

. Carta de concessão de pensão por morte .

. Relação de beneficiários emitida pela Previdência Social. Além disso, podem ser aceitos documentos alternativos, como uma declaração de dependentes aptos a receber pensão ou uma autorização judicial.

Quais são os prazos e formas de pagamento?

Os pagamentos começarão no dia 28 de março, e, ao solicitar o saque, o beneficiário será informado sobre os prazos e formas de pagamento. O sistema disponibilizará todas as informações necessárias para concluir o processo de forma eficiente.

Agora que você sabe como acessar e retirar os valores do Fundo PIS/PASEP, aproveite essa oportunidade para garantir o que é seu por direito. Não deixe de conferir se você ou alguém de sua família tem valores disponíveis para sacar!