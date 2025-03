Auxílio para estudantes do ensino médio está garantido em 2025; veja como receber 12 parcelas do Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia continua em 2025. Entenda os benefícios e como o auxílio pode facilitar seus estudos.

O programa Pé-de-Meia, promovido pelo governo federal, tem como objetivo apoiar estudantes de baixa renda no ensino médio, garantindo que eles possam permanecer na escola e concluir seus estudos.

Em 2025, o programa continuará oferecendo um auxílio mensal de R$ 200,00, além de um bônus anual de R$ 1.200,00 para os estudantes que mantiverem a frequência escolar regular.

O Pé-de-Meia 2025 mantém os pagamentos mensais de R$ 200, complementados por um bônus anual de R$ 1.200. Esse valor é destinado aos estudantes que atendem aos requisitos definidos pelo programa, como a comprovação de frequência escolar regular.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o calendário de pagamentos para 2025, por meio da Portaria nº 143/2025, detalhando as datas e valores das parcelas que serão pagas ao longo do ano.

Quais são os critérios de elegibilidade para o Pé-de-Meia 2025?

Para receber o Pé-de-Meia 2025, os estudantes devem cumprir os seguintes critérios:

Estar matriculado no 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio em uma escola pública .

em uma . Ter entre 14 e 24 anos no ano de recebimento do auxílio.

no ano de recebimento do auxílio. Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) , utilizado para programas sociais do governo.

, utilizado para programas sociais do governo. Manter a frequência mínima exigida pelo programa.

Esses requisitos são estabelecidos para garantir que o apoio financeiro seja destinado aos estudantes que realmente necessitam de assistência para continuar seus estudos.

Processo de pagamento do Pé-de-Meia

A Caixa Econômica Federal é responsável pelos pagamentos do Pé-de-Meia. Os valores são depositados diretamente nas contas dos estudantes que estão cadastrados no programa.

O cronograma de pagamentos segue o padrão de outros programas sociais, sendo organizado de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

Calendário detalhado de pagamentos do Pé-de-Meia 2025

O calendário de pagamentos para 2025 inclui 12 parcelas, que são distribuídas ao longo do ano com valores e períodos específicos:

1ª Parcela (31/03 a 07/04): R$ 200 – Incentivo à matrícula 2ª Parcela (23 a 30/04): R$ 200 – Frequência 3ª Parcela (26/05 a 02/06): R$ 200 – Frequência 4ª Parcela (23 a 30/06): R$ 200 – Frequência 5ª Parcela (21 a 28/07): R$ 200 – Frequência 6ª Parcela (22 a 29/09): R$ 200 – Frequência 7ª Parcela (20 a 27/10): R$ 200 – Frequência 8ª Parcela (25/11 a 02/12): R$ 200 – Frequência 9ª Parcela (22 a 30/12): R$ 200 – Frequência 10ª Parcela (02 a 09/02/26): R$ 200 – Frequência 11ª Parcela (26/02 a 05/03/26): R$ 1.000 – Bônus anual 12ª Parcela (26/02 a 05/06/26): R$ 200 – Parcela única

Esse calendário permite que os estudantes se organizem, sabendo com antecedência as datas e os valores dos pagamentos, o que facilita o planejamento financeiro ao longo do ano.

Métodos de acesso ao benefício

Os beneficiários do Pé-de-Meia 2025 têm várias opções para acessar os valores depositados. Entre as opções disponíveis estão:

Conta Digital Caixa Tem: Movimentação direta pelo aplicativo.

Movimentação direta pelo aplicativo. Cartão Cidadão: Saques em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Saques em da Caixa Econômica Federal. Agências e Lotéricas: Retirada do valor presencialmente.

Essas alternativas oferecem flexibilidade para que os estudantes escolham a maneira mais conveniente de utilizar o benefício.

Perguntas frequentes sobre o Pé-de-Meia 2025

Como se inscrever no Pé-de-Meia? A inscrição é automática , utilizando as informações do CadÚnico e das matrículas escolares para identificar os estudantes elegíveis. Não é necessário fazer uma inscrição separada.

A inscrição é , utilizando as informações do e das matrículas escolares para identificar os estudantes elegíveis. Não é necessário fazer uma inscrição separada. O que acontece se o estudante faltar às aulas? A frequência escolar é obrigatória para receber o benefício. Caso o estudante não cumpra a frequência mínima exigida, o pagamento pode ser suspenso ou cancelado .

A é obrigatória para receber o benefício. Caso o estudante não cumpra a frequência mínima exigida, o pagamento pode ser . É possível acumular o Pé-de-Meia com outros benefícios sociais? Sim, o Pé-de-Meia pode ser acumulado com outros auxílios do governo, como o Bolsa Família , desde que atendidos os requisitos de cada programa.

Sim, o pode ser acumulado com outros auxílios do governo, como o , desde que atendidos os requisitos de cada programa. Como consultar a aprovação no programa? Os estudantes podem verificar sua aprovação através do site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Caixa Tem , que oferece informações atualizadas sobre o status do benefício.

Os estudantes podem verificar sua aprovação através do ou pelo , que oferece informações atualizadas sobre o status do benefício. Quando será pago o bônus anual? O bônus anual de R$ 1.000 será pago em fevereiro de 2026, desde que o estudante mantenha a frequência escolar em 2025.

Acompanhe as atualizações sobre o Pé-de-Meia e compartilhe as informações com outros estudantes que possam se beneficiar desse auxílio. Fique atento às datas e aproveite as oportunidades que esse apoio oferece para sua educação.