Como garantir que sua família receba o Bolsa Família de março? Descubra AGORA!

Fique por dentro das datas e regras de pagamento do Bolsa Família em março de 2025. Veja também como consultar se seu município terá antecipação.

O Bolsa Família é um programa essencial de transferência de renda, destinado a apoiar famílias que enfrentam vulnerabilidade social.

Geralmente, os pagamentos são feitos mensalmente, seguindo um calendário específico que depende do Número de Identificação Social (NIS). Contudo, em situações excepcionais, como desastres naturais, os pagamentos podem ser antecipados, proporcionando alívio imediato para as famílias afetadas.

As antecipações ocorrem quando um município é declarado em estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Situações como enchentes, secas ou deslizamentos de terra podem levar a essa medida.

Nesses casos, os beneficiários da região recebem os valores antes do cronograma regular, independentemente do final do seu NIS.

O Bolsa Família em março de 2025 começa no dia 18. Confira o calendário de pagamentos e saiba mais sobre as antecipações em caso de emergência. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os requisitos para participar do Bolsa Família?

Para ser elegível ao Bolsa Família, a família deve ter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e atender a alguns critérios específicos:

Renda per capita de até R$ 218,00 por mês;

de até R$ 218,00 por mês; Gestantes devem realizar pré-natal pelo SUS ;

pelo ; Crianças e adolescentes precisam ter vacinação em dia e passar por acompanhamento nutricional ;

e passar por ; Frequência escolar mínima: 60% para crianças de 4 e 5 anos e 75% para estudantes de 6 a 17 anos.

Aproveite e veja:

A solicitação de antecipação é necessária?

Não é necessário que os beneficiários solicitem a antecipação. O processo é iniciado pelo governo municipal, que encaminha a solicitação ao Governo Federal.

Uma vez aprovada, a liberação dos pagamentos ocorre automaticamente para todos os beneficiários da área afetada, sem necessidade de novos cadastros ou apresentação de documentos adicionais.

Como verificar se seu município receberá pagamento antecipado?

Os beneficiários podem consultar a lista de cidades que terão o pagamento antecipado do Bolsa Família em 2025 através dos canais oficiais do governo.

Informações estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nas agências da Caixa Econômica Federal e em centros de atendimento social municipais.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025

NIS final 1: 18 de março;

NIS final 2: 19 de março;

NIS final 3: 20 de março;

NIS final 4: 21 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 25 de março;

NIS final 7: 26 de março;

NIS final 8: 27 de março;

NIS final 9: 28 de março;

NIS final 0: 31 de março.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2025

Janeiro: de 20/01 a 31/01;

Fevereiro: de 17/02 a 28/02;

Março: de 18/03 a 31/03;

Abril: de 15/04 a 30/04;

Maio: de 19/05 a 30/05;

Junho: de 16/06 a 30/06;

Julho: de 18/07 a 31/07;

Agosto: de 18/08 a 29/08;

Setembro: de 17/09 a 30/09;

Outubro: de 20/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Fique atento às datas e regras do Bolsa Família para garantir que sua família receba o suporte necessário. Aproveite para compartilhar estas informações com amigos e familiares que possam se beneficiar deste programa.

Se você ou alguém que conhece se enquadra nos critérios, não hesite em buscar mais informações e assegurar o acesso a este importante auxílio.