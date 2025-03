Bolsa Família 2025: qual o valor da parcela de março?

O Bolsa Família começa os pagamentos em março de 2025. Conheça os valores, datas e os benefícios adicionais para as famílias de todo o Brasil.

O Bolsa Família, considerado o principal programa de assistência social do Brasil, inicia seu ciclo de pagamentos em março de 2025. Este texto traz informações essenciais sobre os valores a serem pagos, o calendário de repasses e as regras vigentes que determinam quem pode receber o benefício.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com o Governo Federal, disponibilizará os recursos para as famílias elegíveis a partir do dia 18 de março.

Este programa representa um investimento significativo em assistência social, com repasses mensais que chegam a quase R$ 14 bilhões.

Fique por dentro das mudanças no Bolsa Família de 2025. Confira como consultar e saber o valor do benefício para sua família neste mês.

Quais são os requisitos para ser elegível ao Bolsa Família?

Para ser beneficiário do Bolsa Família, é necessário que as famílias atendam a alguns critérios:

Renda per capita máxima de R$ 218;

Inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico);

Cumprimento das condicionalidades do programa.

As prefeituras têm a responsabilidade de coletar e verificar as informações das famílias no momento da inscrição. Portanto, manter os dados atualizados no CadÚnico é fundamental para assegurar o recebimento do benefício.

Qual é a composição do valor do Bolsa Família?

O valor do Bolsa Família é variável e depende da composição familiar, tendo um piso mínimo de R$ 600. Além desse valor base, existem benefícios adicionais que podem ser recebidos:

Benefício Primeira Infância: R$ 150 por criança de 0 a 6 anos;

Benefício Variável Familiar: R$ 50 por filho de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Gestante: R$ 50 para gestantes;

Benefício Variável Nutriz: R$ 50 para famílias com bebês até 6 meses.

Esses adicionais podem aumentar significativamente o valor total recebido por uma família, dependendo de suas circunstâncias.

Qual é o valor médio do Bolsa Família em março?

O valor médio do Bolsa Família tem mostrado variações nos meses recentes. Em fevereiro de 2025, o benefício médio foi de R$ 671,81, o menor registrado nos últimos 12 meses. Para março, espera-se que o valor médio permaneça próximo a esse patamar.

É importante destacar que o valor pode variar conforme a unidade familiar. Enquanto algumas famílias recebem o valor mínimo de R$ 600, outras podem receber mais de R$ 1.000, dependendo do número de membros e da presença de crianças e adolescentes.

Distribuição regional do benefício

Dados do Ministério do Desenvolvimento Social revelam que, em fevereiro, as 2,63 milhões de famílias da região Norte receberam um benefício médio de R$ 707,38, o maior valor do país. Essa variação regional reflete as diferentes composições familiares e níveis de vulnerabilidade em cada parte do Brasil.

Como consultar o valor a receber?

A partir do dia 11 de março, os beneficiários poderão consultar individualmente o valor que receberão no mês de março. Essa consulta poderá ser feita por meio de dois canais principais:

Ambos os aplicativos serão atualizados com os novos valores, permitindo que as famílias se organizem financeiramente.

Qual será a pogramação de pagamentos do Bolsa Família para Março de 2025?

As datas de pagamento do Bolsa Família em março de 2025 são determinadas pelo último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Os repasses começam no dia 18 e vão até o dia 31 de março.

Antecipação de pagamentos em situações de emergência

Em casos de eventos climáticos severos ou desastres públicos, o governo pode antecipar o pagamento do Bolsa Família para o primeiro dia do mês. Para que isso ocorra, é necessário que:

A localidade tenha o pedido de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal;

O reconhecimento ocorra dentro dos prazos estabelecidos.

A lista completa de locais beneficiados pela antecipação é divulgada dias antes do início dos repasses, através dos canais oficiais de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Social e do Governo Federal.

