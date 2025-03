Projeto de lei permite usar FGTS para quitar dívidas; entenda como

Projeto de Lei 136/2025 oferece novo uso para o FGTS, permitindo a quitação de dívidas. Saiba como isso pode ajudar sua vida financeira.

O deputado Sargento Portugal, do estado do Rio de Janeiro, apresentou recentemente o Projeto de Lei 136/2025, que visa ampliar as possibilidades de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A proposta tem como principal objetivo permitir que os trabalhadores brasileiros utilizem os saldos de seus FGTS para quitar dívidas em atraso, oferecendo uma nova alternativa de resgate financeiro.

Com o intuito de ajudar quem enfrenta dificuldades financeiras, a proposta busca beneficiar principalmente aqueles com o nome negativado em cadastros de proteção ao crédito ou que possuam dívidas protestadas em cartório.

A ideia é criar uma nova modalidade de saque, permitindo que os cidadãos utilizem os recursos do FGTS para liquidar suas pendências, seja de forma total ou parcial.

O FGTS pode ser usado para quitar dívidas com a nova proposta. Conheça os detalhes dessa medida e como ela pode impactar sua vida financeira. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a proposta?

Para que o trabalhador possa utilizar seu FGTS para pagar dívidas, será necessário apresentar comprovantes que mostrem a negativação ou o protesto da dívida.

Além disso, o processo exige que a quitação da dívida seja confirmada junto ao órgão gestor do FGTS em até 30 dias após o saque. Essa medida visa dar aos cidadãos uma forma viável e rápida de lidar com a inadimplência.

Confira também:

Impactos na economia e no bolso dos trabalhadores

O impacto da proposta vai além de uma solução imediata para quem está endividado. O objetivo principal é ajudar os trabalhadores a se reestabelecerem financeiramente, permitindo a reinserção no mercado de crédito.

Ao facilitar o pagamento das dívidas, espera-se que muitos brasileiros consigam recuperar sua saúde financeira e, com isso, voltem a consumir e participar da economia.

A ideia do projeto complementa iniciativas já existentes, como o programa Desenrola Brasil, que também visa a renegociação de dívidas.

O deputado Sargento Portugal destaca que essa proposta pode ser um marco importante para quem busca retomar sua credibilidade no mercado de crédito e recuperar o controle sobre sua vida financeira.

Próximos passos e a tramitação do projeto

Para que o Projeto de Lei 136/2025 se torne realidade, ele precisa passar por várias etapas no Congresso Nacional. O projeto será inicialmente analisado em comissões, onde poderá ser modificado antes de ser levado ao plenário para votação. Se for aprovado, o texto será encaminhado para sanção presidencial.

A aprovação dessa proposta depende do apoio dos parlamentares e da compreensão da necessidade de novas alternativas para o uso do FGTS.

O projeto oferece uma maneira inovadora de lidar com a crise de endividamento, e pode se tornar uma solução acessível para quem precisa resolver pendências financeiras sem comprometer ainda mais o orçamento.

O projeto como uma esperança para muitos brasileiros

Essa proposta traz uma possibilidade de mudança para os brasileiros endividados, permitindo o uso do FGTS de maneira mais flexível.

O projeto pode ser a chave para quem busca libertar-se das dívidas e voltar a ter controle sobre suas finanças. Agora, cabe acompanhar de perto o andamento dessa proposta, para garantir que ela seja aprovada e se torne uma realidade para aqueles que mais precisam.

Fique atento às atualizações sobre o Projeto de Lei 136/2025 e compartilhe essa informação com amigos e familiares. Acompanhe de perto essa importante iniciativa e entenda como ela pode transformar a vida de muitos brasileiros.