Como garantir a prioridade no pagamento da restituição do Imposto de Renda?

Entenda como funciona a prioridade no pagamento da restituição do Imposto de Renda em 2025. Saiba quem recebe primeiro.

A cada ano, o Imposto de Renda afeta milhões de brasileiros, e em 2025 não será diferente. Para garantir que todos recebam suas restituições de forma justa e rápida, a Receita Federal define prioridades no pagamento das restituições.

Com isso, é importante saber quais critérios determinam a ordem de recebimento para que você possa se planejar adequadamente.

Vamos entender tudo o que você precisa saber sobre os critérios de prioridade, as novidades para 2025 e como evitar problemas durante o processo de declaração.

Calendário oficial do Imposto de Renda 2025

O calendário do Imposto de Renda de 2025 será divulgado pela Receita Federal no início de março, trazendo detalhes importantes como o prazo de entrega e as datas de pagamento das restituições.

Estima-se que o preenchimento da declaração comece no dia 17 de março, com prazo de entrega até o final de maio. As restituições costumam ser pagas em cinco lotes, entre maio e setembro. Essas datas podem ser confirmadas assim que o calendário oficial for divulgado.

Quem tem prioridade no pagamento da restituição?

A Receita Federal determina a ordem de prioridade no pagamento das restituições para garantir que os grupos mais vulneráveis recebam o valor com mais agilidade. A hierarquia de prioridade é definida por lei e segue a seguinte ordem:

Contribuintes com 80 anos ou mais. Contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves. Pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério. Aqueles que utilizam a declaração pré-preenchida ou optam pelo PIX. Demais contribuintes.

Esses grupos são atendidos primeiro, garantindo que aqueles que precisam mais ou facilitaram o processo de declaração recebam suas restituições mais rapidamente.

Quais são as vantagens da declaração pré-preenchida?

A declaração pré-preenchida tem sido cada vez mais popular entre os contribuintes, já que oferece facilidade e agilidade no preenchimento.

Em 2024, aproximadamente 41% dos declarantes escolheram essa opção, que proporciona redução de erros e uma prioridade no pagamento da restituição.

Para usá-la, é necessário ter uma conta no gov.br nos níveis ouro ou prata, o que garante a segurança e autenticidade das informações.

Malha fiscal: principais motivos de retenção

A malha fiscal é um processo pelo qual a Receita Federal revisa as declarações e, em alguns casos, retém a restituição para analisar informações. No ano passado, mais de 1,4 milhão de declarações foram retidas, representando 3,2% do total. Os principais motivos para essa retenção foram:

Deduções inadequadas, como despesas médicas não comprovadas (responsáveis por 51,6% das retenções). Omissão de rendimentos, que afetou 27,8% das declarações.

Documentos necessários para a declaração

Para facilitar a declaração do Imposto de Renda, é importante reunir todos os documentos necessários com antecedência. Entre os principais documentos estão:

Informes de rendimentos fornecidos por empregadores e instituições financeiras .

fornecidos por e . Comprovantes de despesas dedutíveis , como médicas e educacionais .

, como e . Documentos sobre bens e direitos, como imóveis e veículos.

Além disso, aposentados e beneficiários do INSS podem acessar seus informes de rendimentos pelo site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou diretamente nas agências bancárias.

Novidades para o Imposto de Renda 2025

A Receita Federal pode implementar novidades no processo de declaração do Imposto de Renda a cada ano. Para 2025, mudanças podem ocorrer nas faixas de tributação, nos limites de dedução, ou até em novas modalidades de declaração.

Essas alterações podem afetar diretamente tanto o valor do imposto a pagar quanto a restituição. Por isso, é importante ficar atento às atualizações para não ser pego de surpresa.

Dicas para maximizar a restituição

Embora a declaração do Imposto de Renda seja uma obrigação fiscal, existem maneiras de aumentar a restituição. Algumas dicas incluem:

Manter registros detalhados de despesas dedutíveis.

de despesas dedutíveis. Verificar a possibilidade de declaração conjunta com o cônjuge.

com o cônjuge. Utilizar a declaração pré-preenchida , quando possível.

, quando possível. Optar pelo recebimento da restituição via PIX , o que agiliza o processo.

, o que agiliza o processo. Revisar cuidadosamente a declaração antes de enviá-la, evitando erros que possam atrasar o pagamento.

Com essas dicas e estratégias, é possível maximizar sua restituição e garantir que o processo de declaração seja o mais eficiente possível.