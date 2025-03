Pagamento do Bolsa Família e suspensão do Auxílio Gás em março

O Auxílio Gás será suspenso em março. Confira as novas datas de pagamento do Bolsa Família e entenda o que isso significa para os beneficiários.

O Auxílio Gás não será pago em março de 2025, gerando dúvidas entre os beneficiários. Embora o Bolsa Família tenha seu pagamento programado para o mês de março, o benefício referente ao Auxílio Gás será suspenso temporariamente, com a retomada prevista para abril.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para março, e ele ocorrerá entre os dias 18 e 31 de março, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O Bolsa Família garante o repasse de R$ 600 por família, com benefícios adicionais para grupos específicos, como crianças de até 6 anos, gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. Esses valores adicionais são projetados para atender melhor as necessidades de cada tipo de família.

Qual a data de pagamento do Bolsa Família em março?

A tabela de pagamento segue o seguinte cronograma:

NIS final 1: 18 de março

18 de março NIS final 2: 19 de março

19 de março NIS final 3: 20 de março

20 de março NIS final 4: 21 de março

21 de março NIS final 5: 24 de março

24 de março NIS final 6: 25 de março

25 de março NIS final 7: 26 de março

26 de março NIS final 8: 27 de março

27 de março NIS final 9: 28 de março

28 de março NIS final 0: 31 de março

Confira também:

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é destinado às famílias que atendem a critérios específicos, como estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e ter pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, o programa prioriza mulheres responsáveis pela unidade familiar, especialmente aquelas que se encontram em situação de violência doméstica.

É importante que as famílias mantenham seus dados sempre atualizados no CadÚnico, pois isso é essencial para o recebimento contínuo dos benefícios. A atualização deve ocorrer a cada dois anos ou sempre que houver alterações na composição familiar, endereço ou situação socioeconômica.

Importância do Auxílio Gás e Bolsa Família

Embora o Auxílio Gás esteja suspenso em março, o Bolsa Família continua desempenhando um papel relevante no combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil.

O programa tem demonstrado resultados positivos, como a diminuição da pobreza extrema, melhora nos índices de nutrição infantil, aumento da frequência escolar e redução da mortalidade infantil nas comunidades de baixa renda.

As condicionalidades do Bolsa Família exigem que as famílias mantenham crianças e adolescentes na escola com frequência mínima e realizem acompanhamento de saúde de gestantes e crianças.

Manter a vacinação em dia também é uma exigência do programa, garantindo que as condições para a manutenção do benefício sejam cumpridas.

Como verificar o status do benefício?

Os beneficiários podem verificar o status do seu benefício do Bolsa Família e do Auxílio Gás por meio de vários canais, como o aplicativo Caixa Tem, o aplicativo Bolsa Família ou o atendimento Caixa ao Cidadão pelo telefone 0800 726 0207.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também oferece atendimento pelo número 121. Esses canais ajudam a manter todos informados sobre os valores, as datas de pagamento e possíveis pendências cadastrais.

Fique atento às atualizações sobre os benefícios sociais e continue acompanhando as notícias sobre os programas de assistência. Acompanhe as atualizações sobre o Bolsa Família e o Auxílio Gás, e compartilhe essas informações com quem possa se beneficiar.