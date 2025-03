Novos pagamentos do PIS 2025: saiba se você tem direito ao abono

O novo calendário de pagamento do abono salarial de 2025 já foi definido. Confira as datas e requisitos para garantir o seu benefício este ano.

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente o lançamento de um novo lote de pagamentos para o abono salarial de 2025.

O calendário de pagamentos foi definido após uma reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), realizada em dezembro.

Com a liberação da nova etapa de repasses programada para março, é importante que os trabalhadores fiquem atentos aos critérios e prazos para garantir o recebimento do benefício.

A Caixa Econômica liberou o novo lote de abono salarial. Veja as informações sobre o pagamento de 2025 e como verificar seu direito ao benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os critérios de elegibilidade para receber o pagamento?

Para poder receber o abono salarial de 2025, o trabalhador precisa atender a alguns requisitos específicos:

Ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês em 2023 .

. Ter um salário médio mensal de até dois salários mínimos .

. Estar registrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos .

. Ter suas informações corretamente cadastradas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Vale destacar que o valor do abono será proporcional ao tempo de trabalho durante o ano de 2023. Ou seja, quanto mais tempo o trabalhador estiver registrado, maior será o valor que ele poderá receber.

Confira também:

Valor do abono salarial em 2025

O valor do abono salarial para 2025 será calculado com base no salário mínimo vigente na data do pagamento. Para este ano, estima-se que o valor máximo do benefício será de R$ 1.518, considerando o trabalhador que atuou o ano todo de 2023.

No entanto, esse valor pode sofrer ajustes se houver alterações no salário mínimo até a data do pagamento do abono.

Calendário de pagamentos do PIS 2025

A Caixa Econômica Federal divulgou o cronograma de pagamentos, que será feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O calendário de pagamento é o seguinte:

Nascidos em janeiro : 17 de fevereiro;

: 17 de fevereiro; Nascidos em fevereiro : 17 de março;

: 17 de março; Nascidos em março e abril : 15 de abril;

: 15 de abril; Nascidos em maio e junho : 15 de maio;

: 15 de maio; Nascidos em julho e agosto : 16 de junho;

: 16 de junho; Nascidos em setembro e outubro : 15 de julho;

: 15 de julho; Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto.

Esse escalonamento foi criado para organizar o fluxo de pagamentos e evitar aglomerações nas agências bancárias.

Como verificar o direito ao abono?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial de diversas maneiras. As opções para consulta são:

Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ;

; Portal gov.br ;

; Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158);

(telefone 158); Superintendências Regionais do Trabalho.

É importante que os trabalhadores realizem a consulta com antecedência para evitar contratempos e garantir o pagamento no prazo correto.

Quais são as formas de receber do abono?

O abono salarial pode ser recebido de várias formas, dependendo da conta bancária do beneficiário. As opções de recebimento oferecidas pela Caixa Econômica Federal são:

Depósito direto em conta corrente ou poupança da Caixa ;

; Financiamento através da Poupança Social Digital , que é criada automaticamente pela Caixa;

, que é criada automaticamente pela Caixa; Saque presencial nas agências da Caixa.

Se o trabalhador for cliente do Banco do Brasil, ele pode escolher entre:

Crédito em conta ;

; PIX ;

; Transferência TED ;

; Saque presencial nas agências.

É importante que o trabalhador verifique a forma de recebimento mais conveniente para sua situação e escolha a alternativa mais segura.

Qual é a documentação necessária para saque?

Para retirar o abono salarial, o trabalhador deverá apresentar alguns documentos. São eles:

Documento de identificação oficial com foto ;

; Número do PIS/PASEP ;

; Carteira de Trabalho (física ou digital).

Organizar a documentação com antecedência ajuda a facilitar o processo de saque e evita transtornos.

Prazos para recebimento

É importante lembrar que os beneficiários têm um prazo limitado para sacar o abono salarial. O período para realizar o saque costuma se estender até o final do ano seguinte ao início dos pagamentos. Fique atento aos prazos para não perder a oportunidade de receber o benefício.

Situações especiais

Existem algumas situações específicas que merecem atenção especial. Entre elas estão:

Trabalhadores com contrato suspenso devido à pandemia ;

; Empregados domésticos , que não têm direito ao abono salarial;

, que não têm direito ao abono salarial; Trabalhadores rurais ;

; Pescadores artesanais.

Essas categorias podem ter regras diferenciadas para o recebimento do abono salarial. Por isso, é importante que as pessoas que se enquadram nessas situações busquem informações detalhadas com os órgãos competentes.

Para não perder o benefício, verifique se você se encaixa nos critérios e garanta o seu abono salarial. Compartilhe essas informações com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar dessa ajuda financeira importante!